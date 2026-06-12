Interdittiva antimafia per tre aziende di abbigliamento tra Ottaviano e Saviano

L’azione si inserisce in una strategia definita di “anticipazione della soglia di difesa sociale”

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto tre nuovi provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di altrettante aziende attive nel settore della vendita di abbigliamento e tessuti, con sedi nell’area vesuviana, nei comuni di Saviano e Ottaviano. Le misure rientrano nell’attività di prevenzione amministrativa contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico locale e sono state adottate nell’ambito del sistema di controlli coordinato dalla Prefettura di Napoli in collaborazione con le forze dell’ordine e la Direzione Investigativa Antimafia.

Secondo quanto precisato in una nota ufficiale, i provvedimenti interdittivi antimafia producono effetti immediati sull’attività delle imprese, determinando una limitazione della capacità giuridica delle società coinvolte. In particolare, viene impedita la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, ottenere autorizzazioni, licenze, concessioni o accedere a finanziamenti pubblici.

L’azione si inserisce in una strategia definita di “anticipazione della soglia di difesa sociale”, che mira a intervenire sul piano amministrativo prima ancora dell’eventuale avvio di procedimenti penali, con l’obiettivo di contrastare sul nascere le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale.

Le aziende destinatarie dei provvedimenti operano in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza diffusa di piccole realtà produttive, talvolta irregolari, dove si registrano criticità legate allo sfruttamento della manodopera, in particolare straniera, e al mancato rispetto delle normative su sicurezza sul lavoro e gestione dei rifiuti.

Con questi nuovi interventi, la Prefettura ribadisce il rafforzamento delle attività di controllo e prevenzione sul territorio, finalizzate a tutelare la legalità e la concorrenza economica nelle aree più esposte al rischio di infiltrazioni criminali.