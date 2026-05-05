Torna a Ottaviano la festa dedicata a san Michele Arcangelo tra musica, tradizione e gust

Quattro giorni di eventi dal 7 al 10 maggio 2026 per festeggiare il Patrono e intrattenere concittadini e turisti

Ottaviano si prepara alla Festa del santo Patrono con una serie di eventi che partiranno il giorno 7 maggio alle ore 9.30 con il complesso bandistico ‘’Città di Ailano’’ passando dalla Chiesa di San Michele Arcangelo a Piazza Municipio alle ore 11.00. Nella stessa giornata alle ore 17 nel Palazzo Annunziata, via Municipio,37 lo stilista ottavianese Mimmo Tuccillo coordinerà l’evento ‘’La moda si veste di Pace’’ ( l’iniziativa si ripeterà il giorno 8 , 9 e 10 maggio alle ore 17). Alle ore 18.00 nel Palazzo Mediceo avrà luogo il convegno ‘’San Michele Arcangelo nella monetazione longobarda’’ a cura del Comune di Ottaviano, dell’Associazione Dies Artis Semper e della Fondazione Scudieri.

Alle ore 19.00, in Piazza Municipio, ci sarà un nuovo momento musicale della banda ‘’Città di Ailano’’ e la premiazione del Concorso ‘Ottaviano in Love’, progetto ideato dalla Pro Loco Medicea, accolto dalle varie scolaresche del territorio. Alle ore 19.30 avverrà l’accensione delle luminarie artistiche che saranno un tocco scenografico e suggestivo ai festeggiamenti.

Dalle ore 20.00 nel Casinò d’Unione Scudieri sarà inaugurata la ‘’Mostra fotografica 1999-1899: un secolo di immagini della processione san Michele’’, realizzata in collaborazione con la Congrega Santa Maria Visita i poveri. Alle ore 21.00 nel Chiostro del Comune ci sarà un appuntamento -Percorso DiVino- con la degustazione di vini e nella Piazza Municipio avrà inizio uno spettacolo di Cabaret con l’artista e comico Alessandro Bolide e a seguire l’esibizione musicale di Erminio Sinni. Questo spettacolo e gli altri delle tre serate successive saranno presentati da Romilda Barbato, che accompagnerà il pubblico con professionalità ed eleganza indossando abiti curati da Mimmo Tuccillo, abbinati alle acconciature dell'Hair Stylist Alfonso Palma.

Il giorno 8 maggio, nel ‘’giorno avventuroso’’, alle ore 6.00 lo scampanio dei Sacri Bronzi sveglierà la cittadinanza; seguiranno dalle ore 7.00 il tradizionale sparo della Diana e lo spettacolo pirotecnico in Piazza san Michele Arcangelo. Alle ore 11.00, come ogni anno, sarà celebrata la messa in onore del santo patrono; alle ore 12.00 la supplica alla Vergine di Pompei. Dalle ore 13.00 circa si svolgerà la solenne processione del santo patrono nelle 4 piazze principali del paese per il tradizionale Volo degli angeli. A concludere, dalle ore 21.00 la parrocchia San Francesco di Paola proporrà le Taverne per la degustazione dei cibi e prodotti locali (evento che si ripeterà in data 9 Maggio) mentre in Piazza Municipio il complesso bandistico “Città di Ailano’’ allieterà la serata con un repertorio di musica classica.

Sabato, 9 maggio 2026, alle ore 11.00 sarà celebrata la santa Messa con Panegirico in onore di san Michele nella Chiesa di san Michele Arcangelo.

Alle ore 15.00 l’Associazione Ottomaggio ripropone il mini tour in ape calessino per scoprire le bellezze storiche e paesaggistiche dell’antico borgo della Città di Ottaviano mentre in Piazza san Michele giochi gonfiabili potranno garantire svago e divertimento ai più piccoli ( evento che si ripeterà alle ore 11.00 il giorno successivo). Infine alle ore 21.00 avrà inizio una serata di musica leggera con l’Orchestra di musica classica napoletana “Napoli sotto le stelle’’ e a seguire lo show di Luca Sepe.

Nell’ultima giornata, ovvero il 10 maggio, alle ore 21.30 in Piazza Municipio la serata di musica leggera vedrà un ospite partenopeo, un cantautore intenso dalla voce inconfondibile e interprete di storie vere: Franco Ricciardi in concerto. La chiusura delle festività sarà segnata alle ore 24.00 in Piazza Municipio con l’incendio del campanile.

Gli eventi sono stati organizzati dal Comune di Ottaviano e dall’Associazione L’ Arcangelo Michele che, con impegno, dedizione e in tempi davvero ristretti, sono riusciti a organizzare questa festa, superando non pochi limiti e difficoltà con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali, la socialità, i prodotti tipici e il senso di comunità.

Il Commissario Straordinario, Roberto Esposito, ha affermato: ’’Per Ottaviano, questa festa rappresenta molto di più di una ricorrenza, è un momento di identità, di appartenenza e di memoria. E’ il giorno in cui le radici si fanno più forti, in cui le tradizioni tramandate dai padri rivivono nelle strade, nei cuori, nelle famiglie’’.

Il Presidente dell’Associazione Domenico Cutolo ha poi aggiunto: "Siamo felici di riproporre questo appuntamento che rappresenta la vera anima del nostro paese. Un ringraziamento particolare è rivolto al Commissario Straordinario, dott. Roberto Esposito, e ai cittadini e imprenditori locali la cui partecipazione e disponibilità hanno reso possibile l’organizzazione dei festeggiamenti. Buona Festa a tutti ‘’