Il dolore di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano per Marco morto a 25 anni

Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi sulle cause che potrebbero aver determinato la perdita di controllo dello scooter

Una serata trascorsa con gli amici si è trasformata in una tragedia per Marco Ammirati, 25 anni, residente a Ottaviano. Il giovane ha perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto a San Giuseppe Vesuviano, mentre stava rientrando a casa in sella al suo scooter insieme alla fidanzata. mLo schianto si è verificato intorno alle 2 lungo via San Leonardo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, Marco avrebbe perso il controllo del mezzo per motivi ancora da chiarire, finendo violentemente contro un palo posto ai margini della strada.



L'impatto è stato devastante. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il 25enne è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. La ragazza che viaggiava con lui, invece, è rimasta illesa.



Dopo l'incidente sono arrivati sul posto anche gli agenti del Commissariato di Polizia di San Giuseppe Vesuviano, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e verificare eventuali responsabilità.



Le indagini sono ancora in corso. Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi sulle cause che potrebbero aver determinato la perdita di controllo dello scooter. Nei prossimi giorni, inoltre, sul corpo del giovane sarà eseguito l'esame autoptico disposto dall'autorità giudiziaria.



La notizia della morte di Marco Ammirati ha lasciato sgomenta la comunità di Ottaviano e quella di San Giuseppe Vesuviano. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dalle istituzioni locali.



Il sindaco di Ottaviano, Ferdinando Federico, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia del giovane: «Questa mattina Ottaviano si è svegliata con una notizia che ha colpito profondamente tutta la nostra comunità: la tragica scomparsa del giovanissimo Marco Ammirati. Nessuna parola è sufficiente per esprimere il senso di sgomento e di tristezza che accompagna questo momento».



Anche il primo cittadino di San Giuseppe Vesuviano, Michele Sepe, ha manifestato dolore e vicinanza ai familiari: «Davanti a una tragedia come questa non esistono parole capaci di colmare un dolore così grande. Possiamo solo stringerci attorno ai suoi cari con rispetto, discrezione e partecipazione».



Una morte improvvisa che ha colpito due comunità, unite nel dolore per la perdita di un giovane di appena 25 anni.