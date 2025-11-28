Notizie Notizie

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Matrimonio tra figli dei boss: sacchi pieni di soldi agli sposi e una Ferrari al testimone

04 dicembre 2025 10:30

Passeggero si sente male, bloccata la Metropolitana

04 dicembre 2025 10:00

I giornali esteri accusano Napoli di "Disneyficazione"

04 dicembre 2025 08:30

Tatiana scomparsa da 10 giorni, si indaga per istigazione al suicidio

04 dicembre 2025 08:00

Bonus da 155 euro per Natale

04 dicembre 2025 07:00

Sindaco aggredito in strada

04 dicembre 2025 06:00

“Tutelami così come sono”, a Poggiomarino il convegno per la Giornata Mondiale della Disabilità

03 dicembre 2025 16:30

Maxi-sequestro di "falsi" nei mercati popolari di Napoli e provincia

03 dicembre 2025 16:00

In stato di alterazione ferisce tre carabinieri nei Paesi Vesuviani

03 dicembre 2025 15:00

Addio Lavinia, aveva appena tre anni

03 dicembre 2025 14:30

Via alle assunzioni da Happy Casa in tutta Italia

03 dicembre 2025 14:00

Stragiovani 2025, esplosione di energia giovanile nel cuore della Strapoggiomarino

03 dicembre 2025 13:30

Funzionano le retate sull'Asse Mediano, arrestato un altro delinquente

03 dicembre 2025 13:00

Cuoco insospettabile scoperto a trasportare stupefacenti

03 dicembre 2025 12:30

Bimba di due anni perde un dito all'asilo

03 dicembre 2025 12:00

Fuoco dalla stufa a gas, uomo resta ustionato

03 dicembre 2025 10:30

Pronto soccorso, in tanti attendono più di 8 ore

03 dicembre 2025 10:00

Slot machine della camorra: arresti e sequestri in due regioni

03 dicembre 2025 09:00

Mafia nel calcio, c'è l'attacco del magistrato

03 dicembre 2025 08:30

Nuova Giunta regionale, il punto fermo è Casillo

03 dicembre 2025 08:00

Agli studenti spetta un Bonus Dote di 500 euro

03 dicembre 2025 07:00

Corto circuito in casa: donna muore, marito gravissimo

03 dicembre 2025 06:00

Abbattuta piscina abusiva in pieno Parco del Vesuvio

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Quindicenne muore dopo sushi, condannato ristoratore

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Adriana non c'è più, ha perso la sua battaglia contro la malattia

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Attacchi sessisti da dirigente scolastico, consigliere comunali di Palma Campania denunciano

02 dicembre 2025 20:30

Ecco due nuovi Bonus, ci sono già le date di pagamento

02 dicembre 2025 20:00

Minore sequestrato, paura nel Sud Italia

02 dicembre 2025 19:00

Treno Circum troppo pieno a Terzigno: i viaggiatori lo bloccano

02 dicembre 2025 18:30

Da gennaio è in pagamento il Bonus da 360 euro

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Dicembre mese degli scioperi: sono quattro diversi

02 dicembre 2025 17:00

Comuni sciolti per mafia: è record in Campania, Calabria e Sicilia - L'ELENCO

02 dicembre 2025 16:00

Parto in casa, muore il neonato

02 dicembre 2025 15:00

Retata all'alba, sgominato intero clan di camorra

02 dicembre 2025 14:30

Concorsi pubblici per 4000 assunzioni in scadenza a dicembre

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Angela trovata senza vita in casa con una ferita alla testa

02 dicembre 2025 13:00

Blitz nella notte: famiglia trovata con 204mila euro, armi e orologi di lusso

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La fiamma olimpica in Campania: ecco tutte le date e le città

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Rapina in tabaccheria, i dipendenti lo bloccano e lo fanno arrestare

02 dicembre 2025 10:30

Rapine sull'Asse Mediano, bloccato 18enne con il volto coperto

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Il Comune di Napoli assume 139 persone per una task force

02 dicembre 2025 09:00

Aggressivo e in cerca di soldi, scavalca in casa del nonno

02 dicembre 2025 08:30

Materiali alle stelle, i cantieri sono a rischio

02 dicembre 2025 08:00

Ecco il Bonus Inps da 531 euro

02 dicembre 2025 07:00

Cade dalle scale e muore

02 dicembre 2025 06:00

Paura in aereo: atterraggio di emergenza per i calciatori del Napoli

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Follia al Baby Shower, botti esplosi direttamente sulla folla

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Il Giro torna a Napoli: si passa da Sarno, Palma, Nola e Pomigliano

01 dicembre 2025 22:00

Telecamere, fondi anche nel Nolano ed a Striano

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Napoli Racing Show, la carica dei piloti pronti a sfidarsi sull’Arena del Lungomare

01 dicembre 2025 19:30

Coinquilina scopre il corpo senza vita di uno studente

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Fratelli Cosenza, a Palma Campania l’eccellenza italiana nei profili in alluminio per serramenti

01 dicembre 2025 15:14

Scoperte 65 tonnellate di rifiuti in una fabbrica dei Paesi Vesuviani

01 dicembre 2025 15:00

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Enav apre a 300 assunzioni

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Spari e incendio in autostrada, rubati due milioni dal portavalori

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"Apri la porta o ti taglio la testa", preso l'ennesimo orco

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