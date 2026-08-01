Perde il controllo dell'auto, sbatte e muore sul colpo

Gli investigatori stanno verificando tutte le possibili ipotesi, dal malore improvviso a un guasto meccanico

Tragedia nella mattinata di oggi a Sassano, nel Vallo di Diano, dove un uomo di 48 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il sinistro si è verificato lungo via Ascolese, in località Caiazzano, dove l'automobilista, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della vettura che è uscita dalla carreggiata. L'impatto è stato particolarmente violento e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Alcuni automobilisti hanno immediatamente lanciato l'allarme, facendo intervenire sul posto i soccorritori.



In pochi minuti sono arrivati gli operatori del 118 insieme ai vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. I sanitari hanno tentato di prestare assistenza al 48enne, ma le lesioni riportate nell'incidente si sono rivelate incompatibili con la vita. Il personale medico ha quindi potuto soltanto constatarne il decesso.



I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e del veicolo coinvolto, mentre i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.



Al momento non sono note le cause che hanno portato l'automobile a uscire di strada. Gli investigatori stanno verificando tutte le possibili ipotesi, dal malore improvviso a un guasto meccanico, fino a eventuali fattori legati alle condizioni della carreggiata o della circolazione.



La salma del 48enne è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire l'esatta sequenza dei fatti che hanno portato al tragico incidente.