A Pompei Tortora batte Alfano, è lui il nuovo sindaco

Lo sfidante Salvatore Alfano, sostenuto da una coalizione composta da nove liste, tra cui Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, si è fermato al 42,31%

È Giuseppe Tortora il nuovo sindaco di Pompei. Il candidato sostenuto da una coalizione di liste civiche ha conquistato la guida della città mariana al termine del turno di ballottaggio, ottenendo il 57,69% dei consensi e prevalendo nettamente sullo sfidante Salvatore Alfano. Tortora succede alla guida dell'amministrazione comunale dopo una competizione elettorale particolarmente seguita, riuscendo a raccogliere la fiducia della maggioranza degli elettori che si sono recati alle urne per il secondo turno.

Lo sfidante Salvatore Alfano, sostenuto da una coalizione composta da nove liste, tra cui Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, si è fermato al 42,31% delle preferenze, senza riuscire a recuperare il distacco accumulato nel corso dello scrutinio.

L'esito del voto premia dunque il progetto civico guidato da Tortora, che nei prossimi cinque anni sarà chiamato ad amministrare una delle città più importanti della Campania, conosciuta nel mondo per il suo patrimonio archeologico e per il forte richiamo turistico e religioso.