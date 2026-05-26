Carillo è il nuovo sindaco di Terzigno

Ha prevalso per un margine ridotto ma sufficiente a evitare il ballottaggio

A Terzigno arriva la svolta politica con la vittoria di Salvatore Carillo, che si impone già al primo turno diventando il nuovo sindaco della cittadina vesuviana. Uno dei due candidati provenienti dall’opposizione, Carillo ha costruito la propria campagna elettorale sul tema della discontinuità rispetto all’amministrazione uscente, puntando su un messaggio di cambiamento e rilancio del territorio.

Imprenditore attivo da tempo anche nell’ambito politico locale, Carillo ha prevalso per un margine ridotto ma sufficiente a evitare il ballottaggio. La vicesindaca uscente Genny Falciano si è fermata poco sotto, pagando probabilmente la frammentazione del consenso e la competizione serrata con l’altro sfidante, Antonio Mosca, che ha invece ottenuto un risultato nettamente più debole nonostante il sostegno di una lista di partito.

Mosca era infatti l’unico candidato supportato ufficialmente da Fratelli d’Italia, affiancato da una civica, mentre Carillo e Falciano hanno impostato le rispettive campagne su coalizioni civiche eterogenee, capaci di raccogliere sensibilità politiche diverse del territorio.

La campagna elettorale è stata segnata anche dalla presenza di esponenti politici regionali e nazionali: da un lato il sostegno a Falciano da parte di figure del Partito Democratico come Mario Casillo, Massimiliano Manfredi, Loredana Raia e Bruna Fiola; dall’altro l’appoggio a Carillo di Giovanni Mensorio in occasione dell’apertura del comitato elettorale.

Nonostante i progetti rivendicati dall’amministrazione uscente — tra cui interventi sul museo Matt, sul parco archeologico e sul nuovo liceo scientifico — l’elettorato ha premiato l’idea di cambiamento, consegnando a Carillo una vittoria che, seppur di misura, segna un passaggio politico significativo per Terzigno.