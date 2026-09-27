I 90 anni di Berlusconi, a Napoli spunta il fazzoletto per pulire la sedia di Travaglio

Il riferimento è alla puntata del 10 gennaio 2013 di “Servizio Pubblico”, il programma condotto da Michele Santoro

Un compleanno destinato a essere celebrato anche attraverso gadget dal forte richiamo alla storia politica e televisiva di Silvio Berlusconi. In vista del 29 settembre, giorno in cui ricorre la nascita dell’ex presidente del Consiglio, i giovani di Forza Italia hanno preparato a Napoli una serie di oggetti dedicati al fondatore del partito.Tra quelli destinati alla distribuzione durante la festa spicca un fazzoletto bianco da taschino, sul quale è raffigurato un ritratto stilizzato di Berlusconi accompagnato da una delle frasi a lui attribuite e legate alla sua contrapposizione al comunismo: «Siete sempre poveri comunisti».La scelta del fazzoletto richiama una delle scene più note della lunga storia televisiva del Cavaliere. Il riferimento è alla puntata del 10 gennaio 2013 di “Servizio Pubblico”, il programma condotto da Michele Santoro, quando Berlusconi utilizzò un fazzoletto per pulire la sedia che era stata occupata poco prima da Marco Travaglio.Le magliette celebrativeIl merchandising preparato per l'occasione comprende anche alcune t-shirt bianche ispirate alla grafica americana.Su una campeggia la scritta «Berlusconi happy birthday 90», mentre un secondo modello propone una fotografia in bianco e nero dell’ex premier accompagnata da un’altra delle sue citazioni: «Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie».L’iniziativa dei giovani azzurri punta così a ripercorrere, attraverso immagini, frasi e simboli, alcuni degli episodi rimasti maggiormente impressi nella memoria dei sostenitori di Berlusconi, in occasione dell’anniversario dei suoi 90 anni.