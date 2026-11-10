LA DECISIONE Camorra e appalti, la sindaca di Somma Vesuviana pensa a una commissione d'indagine

La prima cittadina, eletta alla guida del Comune lo scorso maggio, intende sottoporre al Consiglio comunale la proposta di istituire un organismo specifico

Una commissione consiliare d’indagine per fare chiarezza sulla vicenda dell’appalto per la raccolta e il trasporto dei rifiuti e rafforzare le garanzie di trasparenza nell’amministrazione comunale. È l’iniziativa annunciata dalla sindaca di Somma Vesuviana, Silvia Svanera, dopo le notizie sull’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che ha coinvolto anche la procedura relativa al servizio di igiene urbana.La prima cittadina, eletta alla guida del Comune lo scorso maggio, intende sottoporre al Consiglio comunale la proposta di istituire un organismo specifico, con il compito di approfondire gli aspetti amministrativi della vicenda e tutelare la comunità. L’obiettivo dichiarato è evitare che i dubbi emersi dalle indagini possano ricadere sull’intera città e sulle persone che operano correttamente nelle istituzioni e negli uffici pubblici.Nel mirino la procedura per il servizio di igiene urbanaL’attenzione degli investigatori si è concentrata anche sull’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani a Somma Vesuviana. La procedura è stata avviata nel 2024 e si è conclusa con l’aggiudicazione del 15 dicembre 2025.È in questo contesto che si inserisce la decisione annunciata da Svanera. La sindaca ha spiegato di voler chiedere all’assemblea cittadina il via libera per costituire una commissione con una finalità precisa: verificare e approfondire quanto necessario sul piano istituzionale, assicurando trasparenza e protezione per i cittadini e per i dipendenti comunali estranei a eventuali condotte illecite.«Discontinuità con il passato e rispetto per la magistratura»Nel suo intervento, la sindaca ha ribadito la fiducia nell’attività degli inquirenti, ai quali spetta il compito di ricostruire i fatti e accertare eventuali responsabilità. Allo stesso tempo, ha sottolineato che l’amministrazione non intende limitarsi ad attendere gli sviluppi giudiziari, ma vuole attivarsi attraverso iniziative concrete.Svanera ha collegato la proposta della commissione agli impegni assunti all’inizio del mandato, indicando trasparenza, controllo e responsabilità come principi centrali dell’azione amministrativa. La volontà dichiarata è segnare una discontinuità rispetto al passato e impedire che la vicenda investigativa comprometta la fiducia dei cittadini nell’ente.La priorità è garantire la raccolta dei rifiutiAccanto all’iniziativa politica e amministrativa, resta aperta la questione della gestione quotidiana del servizio. La sindaca ha fatto sapere che gli uffici comunali stanno già valutando le misure necessarie per contenere eventuali disagi e assicurare che la raccolta dei rifiuti prosegua regolarmente.La continuità del servizio rappresenta infatti un’esigenza immediata per la popolazione, indipendentemente dagli sviluppi dell’inchiesta. L’amministrazione dovrà quindi conciliare gli approfondimenti sulla procedura con la necessità di evitare interruzioni o difficoltà nella gestione dei rifiuti urbani.La costituzione della commissione dovrà ora passare dal Consiglio comunale. Nel frattempo, l’indagine della Dda seguirà il proprio percorso giudiziario, mentre il Comune annuncia verifiche e interventi sul piano amministrativo.