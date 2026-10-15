Nola accoglie Giuseppe Conte

La serata sarà articolata in diversi momenti di approfondimento

Nola si prepara ad accogliere Giuseppe Conte. Venerdì 16 ottobre, alle ore 19, il Teatro Umberto ospiterà un incontro con il leader del Movimento 5 Stelle, organizzato attorno ai temi e alle riflessioni contenuti nel suo libro Una nuova primavera.L’appuntamento sarà un’occasione per discutere del presente e delle prospettive future dell’Italia, mettendo a confronto esperienze e punti di vista differenti sulle principali questioni che attraversano la società. Il racconto politico e personale proposto nel volume farà da punto di partenza per un dialogo che toccherà alcuni dei temi più rilevanti del dibattito pubblico.Dalle difficoltà del momento alle aspettative dei cittadini, l’iniziativa punta ad allargare lo sguardo sulle sfide che attendono il Paese nei prossimi anni, con particolare attenzione alle questioni che incidono sulla vita quotidiana delle persone e sul rapporto tra comunità e istituzioni.Cinque aree tematiche al centro del confrontoLa serata sarà articolata in diversi momenti di approfondimento, affidati a interlocutori chiamati a confrontarsi con Conte su questioni specifiche.Mariolina Castellone interverrà sul tema della partecipazione, con uno sguardo sul coinvolgimento dei cittadini nella vita pubblica e sul rapporto con le istituzioni. Anna Falcone sarà invece protagonista del dialogo dedicato alla Costituzione e ai diritti, temi centrali nel dibattito sulla tutela delle libertà e sul funzionamento della democrazia.Il tema della sicurezza sarà affrontato con Luca Ricolfi, mentre Floriana Cerniglia si concentrerà sulle disuguaglianze e sulle distanze sociali. Spazio anche alla sanità pubblica, con gli interventi di Andrea Muto e Antonio Falcone.A moderare l’incontro sarà Antonello Caporale, giornalista, che guiderà il confronto tra i partecipanti e accompagnerà la discussione sui diversi argomenti in programma.Partecipazione, diritti e sicurezza: le sfide della societàI temi scelti per l’iniziativa abbracciano ambiti differenti, ma strettamente connessi tra loro. La partecipazione richiama il ruolo dei cittadini nei processi democratici e la possibilità di incidere sulle decisioni pubbliche; il confronto su Costituzione e diritti porta invece l’attenzione sulle garanzie fondamentali e sul rapporto tra istituzioni e persone.La sicurezza rappresenta un altro punto del programma, mentre il tema delle disuguaglianze pone al centro le differenze nelle opportunità e nelle condizioni di vita. Questioni che si intrecciano con la capacità delle politiche pubbliche di rispondere ai bisogni dei territori e delle fasce più diverse della popolazione.Un capitolo specifico sarà dedicato alla sanità pubblica, con un confronto sul futuro di un servizio essenziale e sull’importanza dell’accesso alle cure. L’obiettivo della serata sarà mettere in dialogo questi diversi aspetti, offrendo al pubblico spunti di riflessione sulle trasformazioni in corso nel Paese.Il libro come punto di partenza per parlare del futuroUna nuova primavera sarà il filo conduttore dell’appuntamento nolano. Il volume offrirà l’occasione per ripercorrere riflessioni politiche e personali di Giuseppe Conte e per affrontare, a partire da esse, le questioni che riguardano il presente italiano.Il confronto si inserisce in un momento in cui il dibattito pubblico è attraversato da interrogativi sulla qualità della democrazia, sulle condizioni sociali, sui servizi essenziali e sulle prospettive delle comunità. L’incontro al Teatro Umberto metterà questi argomenti al centro di una discussione aperta a più voci.A chiudere la serata il firmacopieLa conclusione dell’evento sarà dedicata al firmacopie del libro Una nuova primavera. I partecipanti avranno così la possibilità di incontrare l’autore al termine del confronto.L’appuntamento è fissato per venerdì 16 ottobre alle ore 19 al Teatro Umberto di Nola, con Giuseppe Conte e gli ospiti chiamati ad approfondire i diversi temi in programma.