Lite con la Procura, il sindaco di Torre non ritira le dimissione e va a casa

il sindaco dimissionario ha rivolto un ringraziamento ai collaboratori dell’amministrazione e ai cittadini

Nessun passo indietro da parte di Corrado Cuccurullo. Il sindaco dimissionario di Torre Annunziata ha confermato in via definitiva la scelta annunciata lo scorso 5 maggio, aprendo di fatto la strada al commissariamento del Comune vesuviano. La decisione arriva dopo le tensioni istituzionali esplose nelle scorse settimane, in particolare in seguito alle dichiarazioni del procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso che, durante una cerimonia pubblica a Palazzo Fienga, aveva criticato apertamente l’operato dell’amministrazione comunale parlando di presunte opacità nella macchina amministrativa.

In una nota diffusa nelle ultime ore, Cuccurullo ha spiegato di non aver modificato le motivazioni alla base delle sue dimissioni, già illustrate nella conferenza stampa del 9 maggio. L’ex primo cittadino ha inoltre evidenziato il mutato quadro politico all’interno del consiglio comunale, segnato dalle dimissioni di diversi consiglieri.

Secondo Cuccurullo, l’uscita di cinque consiglieri comunali, seguita dalle dimissioni del consigliere Fabio Giorgio, avrebbe alterato in maniera significativa l’equilibrio politico nato dalle elezioni amministrative del giugno 2024. Una situazione che, a suo dire, richiedeva una risposta istituzionale netta e non soluzioni temporanee o compromessi politici.

Nel comunicato, l’ex sindaco ha fatto riferimento anche alla recente vicenda giudiziaria che coinvolge due consiglieri comunali del Partito Democratico, legata a presunti rimborsi percepiti indebitamente. Cuccurullo ha ribadito fiducia nel lavoro della magistratura e la necessità che ogni eventuale responsabilità venga accertata nelle sedi competenti.

In chiusura, il sindaco dimissionario ha rivolto un ringraziamento ai collaboratori dell’amministrazione e ai cittadini di Torre Annunziata, salutando ufficialmente la città dopo la conclusione anticipata della sua esperienza amministrativa.