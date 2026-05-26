A Somma Vesuviana è ballottaggio tra Svanera e Granato

Lo spoglio si è rivelato lungo e particolarmente combattuto, con distanze rimaste contenute per gran parte della giornata

Somma Vesuviana dovrà attendere il ballottaggio per conoscere il nome del prossimo sindaco. Il primo turno delle elezioni comunali, infatti, non è bastato a decretare un vincitore definitivo, consegnando ai cittadini una sfida apertissima tra Silvia Svanera e Antonio Granato, protagonisti di un confronto serrato che ha animato lo scrutinio fino alle ultime sezioni. A uscire in vantaggio dalla tornata elettorale è stata Silvia Svanera, candidata sostenuta dalla coalizione di centrosinistra e punto di riferimento del cosiddetto campo largo cittadino. La candidata ha chiuso davanti a tutti con poco più del 45% delle preferenze, sfiorando l’elezione diretta ma senza riuscire a superare la soglia necessaria per conquistare la fascia tricolore già al primo turno.

Alle sue spalle si è attestato Antonio Granato, candidato sostenuto da un’area civica riconducibile al centrodestra, che pur senza i simboli ufficiali dei partiti sulla scheda è riuscita a ottenere oltre il 42% dei consensi. Un risultato importante che mantiene completamente aperta la corsa alla guida del Comune e trasforma il secondo turno in una sfida dall’esito tutt’altro che scontato.

Lo spoglio si è rivelato lungo e particolarmente combattuto, con distanze rimaste contenute per gran parte della giornata. Proprio il margine ridotto tra i due principali contendenti lascia immaginare due settimane di intensa campagna elettorale, nelle quali alleanze, apparentamenti e capacità di intercettare gli elettori indecisi potrebbero avere un peso determinante.