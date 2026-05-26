il Fatto Vesuviano

A Somma Vesuviana è ballottaggio tra Svanera e Granato

Lo spoglio si è rivelato lungo e particolarmente combattuto, con distanze rimaste contenute per gran parte della giornata

A cura di Redazione
26 maggio 2026 14:00
A Somma Vesuviana è ballottaggio tra Svanera e Granato -
Somma Vesuviana
Politica
Condividi

Somma Vesuviana dovrà attendere il ballottaggio per conoscere il nome del prossimo sindaco. Il primo turno delle elezioni comunali, infatti, non è bastato a decretare un vincitore definitivo, consegnando ai cittadini una sfida apertissima tra Silvia Svanera e Antonio Granato, protagonisti di un confronto serrato che ha animato lo scrutinio fino alle ultime sezioni. A uscire in vantaggio dalla tornata elettorale è stata Silvia Svanera, candidata sostenuta dalla coalizione di centrosinistra e punto di riferimento del cosiddetto campo largo cittadino. La candidata ha chiuso davanti a tutti con poco più del 45% delle preferenze, sfiorando l’elezione diretta ma senza riuscire a superare la soglia necessaria per conquistare la fascia tricolore già al primo turno.

Alle sue spalle si è attestato Antonio Granato, candidato sostenuto da un’area civica riconducibile al centrodestra, che pur senza i simboli ufficiali dei partiti sulla scheda è riuscita a ottenere oltre il 42% dei consensi. Un risultato importante che mantiene completamente aperta la corsa alla guida del Comune e trasforma il secondo turno in una sfida dall’esito tutt’altro che scontato.

Lo spoglio si è rivelato lungo e particolarmente combattuto, con distanze rimaste contenute per gran parte della giornata. Proprio il margine ridotto tra i due principali contendenti lascia immaginare due settimane di intensa campagna elettorale, nelle quali alleanze, apparentamenti e capacità di intercettare gli elettori indecisi potrebbero avere un peso determinante.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui il Fatto Vesuviano