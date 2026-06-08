Silvia Svanera è il nuovo sindaco di Somma Vesuviana

Il risultato consegna al campo largo di centrosinistra la guida amministrativa di uno dei comuni più importanti dell'area vesuviana

Sarà Silvia Svanera a guidare il Comune di Somma Vesuviana nei prossimi cinque anni. La candidata del centrosinistra ha conquistato la vittoria al turno di ballottaggio, superando il rivale del centrodestra Antonio Granato e diventando così la nuova sindaca della città vesuviana. Sostenuta da una coalizione ampia composta da sei liste, tra cui Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e la lista civica "A Testa Alta", espressione dell'area politica vicina al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Svanera ha ottenuto il 58,47% delle preferenze.

Antonio Granato, candidato del centrodestra, si è invece fermato al 41,53%, senza riuscire a colmare il divario maturato nel corso dello scrutinio.

Il risultato consegna al campo largo di centrosinistra la guida amministrativa di uno dei comuni più importanti dell'area vesuviana, premiando una proposta politica che ha raccolto il consenso della maggioranza degli elettori chiamati alle urne per il secondo turno.

Per Silvia Svanera si apre ora la fase dell'insediamento e della formazione della nuova squadra di governo cittadino, con l'obiettivo di dare attuazione al programma presentato durante la campagna elettorale e affrontare le principali questioni amministrative che riguardano il territorio di Somma Vesuviana.