Terzigno, il sindaco Carillo nomina i primi tre assessori: Giunta ancora da completare

Restano infatti ancora da assegnare due posti in Giunta, così come non sono state ancora attribuite le deleghe assessorili né individuato il vicesindaco.

Prende forma la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Carillo, eletto al termine delle consultazioni amministrative svoltesi il 24 e 25 maggio 2026 e proclamato ufficialmente il 5 giugno scorso. Con il decreto sindacale n. 44 del 24 giugno 2026, il primo cittadino ha proceduto alla nomina dei primi tre componenti della Giunta comunale, riservandosi di completare successivamente l'esecutivo. I nuovi assessori sono Rosaria Giovine, nata a San Giuseppe Vesuviano il 10 gennaio 1981, Pierluigi Aliperta, nato a Napoli il 3 febbraio 1975, e Salvatore Celentano, nato a Boscoreale l'11 giugno 1954. Tutti e tre hanno formalmente accettato l'incarico nella stessa giornata della nomina.



Nel provvedimento, il sindaco richiama le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali che attribuiscono al primo cittadino la facoltà di scegliere liberamente i componenti della Giunta secondo criteri di fiducia e valutazione personale. Viene inoltre evidenziato che per il Comune di Terzigno il numero massimo degli assessori previsto dalla normativa è pari a cinque unità, nel rispetto dell'equilibrio di genere.



Carillo ha deciso, in questa prima fase, di nominare soltanto tre assessori, rinviando a un successivo atto il completamento della squadra di governo cittadino. Restano infatti ancora da assegnare due posti in Giunta, così come non sono state ancora attribuite le deleghe assessorili né individuato il vicesindaco.



La scelta di procedere gradualmente alla composizione dell'esecutivo è motivata dalla volontà di completare la compagine amministrativa nel rispetto delle disposizioni normative e degli equilibri politici che accompagneranno l'avvio della nuova consiliatura.



Il decreto sarà notificato ai tre assessori nominati e comunicato al Consiglio comunale nella sua prima seduta utile, oltre che alla Prefettura di Napoli, al Segretario generale e ai responsabili dei servizi dell'ente. Il provvedimento sarà inoltre pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.



Con queste prime nomine entra dunque nel vivo l'attività della nuova amministrazione comunale, mentre resta attesa la definizione completa della Giunta che accompagnerà il mandato del sindaco Salvatore Carillo nei prossimi anni.