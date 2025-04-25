il Fatto Vesuviano

Notizie Pomigliano D’Arco

NEL NEGOZIO — «Chiunque rubi, tutta la tua famiglia verrà uccisa», a Pomigliano il terribile cartello

26 ottobre 2026 22:00

SCUOLA — Studenti a Pomigliano, ragazzina colta da malore dopo lo scoppio di un petardo

23 ottobre 2026 12:00

Sparano in strada a Pomigliano a 13 e 14 anni: "Una ragazzata"

11 ottobre 2026 15:00

Pomigliano, brucia pizzeria nella notte

30 settembre 2026 11:00

Pomigliano, spara un colpi in area mentre corre in scooter

27 settembre 2026 16:00

Pirata della strada investe pedone a Pomigliano e scappa

26 settembre 2026 21:00

Blitz a Pomigliano, 15 case rubavano la corrente

25 settembre 2026 19:00

Capitale Italiana del Libro, Pomigliano tra le 7 finaliste

11 settembre 2026 16:00

Fototrappole a Pomigliano, presi due incivili dei rifiuti

10 settembre 2026 14:30

Pomigliano, trovato morto in casa dopo due settimane

26 agosto 2026 21:00

Tir contromano sull'A16 a Pomigliano, il carico di pomodori finisce su un'auto

08 agosto 2026 21:00

Spedizione punitiva con il machete nella movida di Pomigliano

30 luglio 2026 10:30

Pomigliano sgombera gli abusivi dalle case popolari

17 giugno 2026 12:00

Trasnova, presidio a Pomigliano

11 giugno 2026 18:00

Imma ritrovata senza vita, in un audio l'addio alla famiglia

02 giugno 2026 18:00

Imma senza vita al Centro Direzionale, aveva inviati quattro messaggi alla mamma

01 giugno 2026 20:00

Sparita da ieri, Immacolata Panico trovata senza vita al Centro Direzionale

01 giugno 2026 13:30

Vittoria per Pomigliano: produrrà le E-Car di Stellantis

20 maggio 2026 20:00

Ferito a coltellate nella villa di Pomigliano

05 maggio 2026 10:00

Salvi i 53 lavoratori della Trasnova di Pomigliano

02 maggio 2026 08:00

A Pomigliano tre mesi di tornei sportivi per l'inclusione

25 aprile 2026 23:00

Banda del buco in banca a Pomigliano

21 aprile 2026 20:00

Cade in casa e non si rialza, corsa contro il tempo a Pomigliano

07 aprile 2026 22:00

Rocambolesco inseguimento in moto a Pomigliano

29 marzo 2026 18:30

Undici Comuni premiati Plastic Free, tre sono del Vesuviano

16 marzo 2026 11:30

Bottigliate in testa in un locale a Pomigliano, 19enne in prognosi riservata

15 marzo 2026 11:00

Accoltellata una 18enne, è ricoverata all'ospedale di Nola

15 marzo 2026 09:30

Vigile fuori servizio sventa furto a Pomigliano, ladri in fuga sulla Statale 268

28 febbraio 2026 18:30

Camorra a Pomigliano, inflitti 200 anni di carcere

19 febbraio 2026 08:00

Brucia auto a gpl in centro a Pomigliano

10 febbraio 2026 11:00

Pomigliano, chiuso il locale del bimbo ferito alla Vigilia di Natale

03 febbraio 2026 23:00

A Pomigliano la zona rossa non basta: villetta svaligiata con i proprietari all'interno

26 gennaio 2026 10:00

Tre zone rosse a Pomigliano, partita l'operazione

24 gennaio 2026 20:00

Tre zone rosse a Pomigliano, è allarme sicurezza

23 gennaio 2026 12:30

Plastic Free, premiata la città di Pomigliano

15 gennaio 2026 23:00

Pomigliano, l'Amministrazione annuncia querela a Borrelli

13 gennaio 2026 21:00

Pomigliano verso la Zona Rossa

10 gennaio 2026 18:00

Esplode bancomat a Pomigliano, la scia continua

08 gennaio 2026 12:00

La fiamma olimpica nello stabilimento Stellantis di Pomigliano

28 dicembre 2025 16:00

Uomo e bimbo feriti da pallottole vaganti a Pomigliano, colpi partiti da negozio

27 dicembre 2025 14:30

Uomo e bambino feriti da una pallottola vagante

26 dicembre 2025 17:00

Pomigliano, ferito da pallottola vagante mentre cammina in strada

26 dicembre 2025 10:30

Da Pomigliano di corsa al Santobono: bimbo ferito da un colpo di pistola

25 dicembre 2025 14:39

"Devi darci 15mila euro", estorsione di Natale a Pomigliano

17 dicembre 2025 12:03

Il Comune di Pomigliano paga la corrente dei privati, scatta il danno erariale

16 dicembre 2025 11:31

Tunnel scavato a Pomigliano per entrare in una banca

07 dicembre 2025 09:35

Camorra di Pomigliano, chiesti oltre 300 anni di carcere

06 dicembre 2025 08:30

Pomigliano, Barbara trovata senza vita in strada con un colpo di pistola alla testa

23 novembre 2025 15:10

Addio Carla, Pomigliano piange la piccola di appena 10 anni

22 novembre 2025 08:00

Trova i ladri a rubare l'auto: "Se urli ti spacchiamo la testa"

13 novembre 2025 23:00

Va a rubare auto col flex a Pomigliano, allontanato dai residenti

12 novembre 2025 23:00

Sanzione ai lavoratori, condannata Stellantis Pomigliano

30 ottobre 2025 10:30

Prova a rubare auto a Pomigliano, i residenti lo fanno bloccare

29 ottobre 2025 15:00

Ciarambino: ospedale di Comunità a Pomigliano, ora correre per completare nei tempi

21 ottobre 2025 07:30

Esplosione a Pomigliano, morto uno dei tre operai

05 ottobre 2025 23:00

Tre ustionati dopo l'esplosione a Pomigliano, il titolare: "Lavoratori e impianti in regola"

05 ottobre 2025 13:00

Esplode auto in officina a Pomigliano, tre feriti gravi

04 ottobre 2025 15:00

Pomigliano, donna morde vigile e gli stacca un dito

04 ottobre 2025 10:00

Nuova linea di bus per collegare Acerra e Pomigliano

02 ottobre 2025 14:30

Box trasformati in case, sgomberi e sigilli

01 ottobre 2025 16:00

Scoperta maxi-boutique del falso a Pomigliano, vendeva solo online

01 ottobre 2025 15:00

Prova a sedare lite a Pomigliano, finisce accoltellato e rischia la vita

29 settembre 2025 12:30

Pomigliano, donna aggredisce agenti e minaccia gli altri vigili in caserma

28 settembre 2025 10:30

Pomigliano, 16enne prende a calci tre vigili

22 settembre 2025 16:00

Stellantis Pomigliano, un anno i contratti di solidarietà per 3750 lavoratori

27 agosto 2025 22:00

Circumvesuviana, a settembre riapre la Baiano ma solo per i concerti

26 agosto 2025 17:00

Pomigliano, si riprende la moto dai vigili con la forza

26 agosto 2025 12:00

Strage a Ischia, l'uomo di Pomigliano aveva pianificato tutto appostandosi nel bar

17 agosto 2025 20:30

Ruba infissi e oggetti da una scuola di Pomigliano, tradito dalle telecamere

13 agosto 2025 20:30

Soccorritori salvano uomo da tre arresti cardiaci

11 agosto 2025 10:00

Accordo con l'Mbda di Pomigliano, ci saranno almeno 300 nuovi posti di lavoro

10 agosto 2025 10:00

Lavoro senza contratto, maxi-blitz a Pomigliano

09 agosto 2025 23:00

Pomigliano, niente scioglimento del Consiglio ma il Viminale dispone misure correttive

06 agosto 2025 21:00

Pomigliano, Ciarambino: «Scampato lo scioglimento, ma restano gravi le criticità amministrative»

06 agosto 2025 20:16

Percepiscono Naspi e pensioni, ma lavorano in pizzeria

03 agosto 2025 09:00

Ci risiamo. Sasso lanciato dal cavalcavia della Statale 268

02 agosto 2025 14:30

Focolaio di West Nile tra Nola, Pomigliano e Marigliano

02 agosto 2025 06:00

Porta via i gioielli e scaraventa a terra un anziano, preso balordo di Pomigliano

30 luglio 2025 15:00

Ucciso a Pomigliano, il presunto autore fermato all'ospedale di Nola

27 luglio 2025 22:00

Ucciso di botte durante una rissa a Pomigliano

27 luglio 2025 15:00

Appello dei due vescovi per la Leonardo di Nola e Pomigliano

19 luglio 2025 10:00

Pomigliano, via al taglio degli alberi pericolosi

19 luglio 2025 09:00

Manca il Piano Industriale, sciopero alla Leonardo di Nola e Pomigliano

08 luglio 2025 08:30

Camionista di Pomigliano agonizzante sotto al sole, muore in ospedale

05 luglio 2025 12:00

Ossigeno per la Leonardo di Pomigliano, la compagnia algerina acquista 16 aerei

05 luglio 2025 08:30

Pomigliano, il sindaco convocato dall'Antimafia

04 luglio 2025 13:00

Autore di numerose aggressioni ai coetanei, bloccata babygang a Pomigliano

30 giugno 2025 16:00

Grosso guasto idrico: da Palma a Nola, fino a Pomigliano e Saviano. Nove città senza acqua

26 giugno 2025 19:00

Lavoro, sciopero alla Leonardo di Pomigliano

25 giugno 2025 16:00

Rara forma di epilessia, Morena vola da Pomigliano al Messico

15 giugno 2025 12:30

Al volante con il telefono, 5 patenti ritirate a Pomigliano

10 giugno 2025 20:30

Un 32enne di Pomigliano bloccato dopo inseguimento da film

30 maggio 2025 10:30

Sfugge ai blitz di Pomigliano e San Gennaro Vesuviano, preso all'ippodromo con una parrucca

25 maggio 2025 13:00

"Giorno del gioco a Pomigliano, errore organizzarlo in pieno centro"

21 maggio 2025 17:18

Pomigliano, sgomberati due locali adibiti ad abitazioni

14 maggio 2025 20:30

Stellantis, Ciarambino: evitato grave incidente, più rigore per la sicurezza sul lavoro

08 maggio 2025 22:00

Pomigliano, scoperte 19 abitazioni collegate alla rete elettrica pubblica

07 maggio 2025 18:30

Incendio all'Asl di Pomigliano

03 maggio 2025 23:00

Camper bloccato sull'A30, trasportava oltre 70 chili di droga

29 aprile 2025 18:30

Ausiliario ferito a Pomigliano per una multa

25 aprile 2025 09:00

Archivio

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