Sparita da ieri, Immacolata Panico trovata senza vita al Centro Direzionale

Le indagini sono tuttora in corso e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita della giovane

Le ricerche di Immacolata Panico, 22 anni, originaria di Pomigliano d’Arco, si sono concluse nel modo più drammatico. La giovane risultava scomparsa dalla mattinata di domenica 31 maggio, quando aveva fatto perdere le proprie tracce nella zona di Napoli Est, nei pressi del Centro Direzionale di Napoli, facendo immediatamente scattare l’allarme tra familiari e forze dell’ordine. Nelle ore successive alla denuncia di scomparsa, Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno avviato le attività di ricerca e raccolta di informazioni utili per ricostruire gli spostamenti della ragazza, mentre sui social si erano moltiplicati gli appelli per ritrovarla, condivisi da amici e conoscenti nella speranza di un esito diverso.

Questa mattina, però, la vicenda ha avuto un epilogo tragico: il corpo senza vita della 22enne è stato rinvenuto nell’area del Centro Direzionale di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti necessari a chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Le indagini sono tuttora in corso e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita della giovane e comprendere le circostanze che hanno portato al decesso, su cui al momento non vengono diffuse ulteriori informazioni ufficiali in attesa degli esiti degli approfondimenti.