L'INTERVISTA Autotrasporto, Annunziata: «La protesta non può diventare un modello. Non servono incentivi a pioggia»

Il punto del presidente di Napoli di Trasporto Unito e vicepresidente nazionale della sigla

Con lo sblocco progressivo dei presidi in Campania, per il settore dell'autotrasporto si apre una fase altrettanto delicata: tornare alla normalità, recuperare il lavoro fermo e capire se gli impegni assunti dal Governo saranno sufficienti a rispondere alle difficoltà delle imprese. Ma la fine della protesta non coincide necessariamente con la soluzione dei problemi. Restano aperti gli interrogativi sull'efficacia delle misure economiche, sulla sostenibilità dei costi e, soprattutto, sulla necessità di intervenire sul piano normativo per riequilibrare i rapporti tra autotrasportatori e committenza. A delineare le priorità della categoria è Francesco Annunziata, presidente di Trasporto Unito Napoli e vicepresidente nazionale della sigla sindacale, che guarda con cautela alla fase successiva alla mobilitazione. Se da un lato invita a riprendere immediatamente le attività, dall'altro prende le distanze dalle forme di protesta spontanee e prive di un coordinamento strutturato. La sua posizione è netta: gli stanziamenti economici possono offrire un sostegno temporaneo, ma non sostituiscono le riforme necessarie a garantire condizioni di lavoro sostenibili.

I blocchi in Campania si stanno progressivamente sciogliendo. Qual è, adesso, il futuro immediato dell'autotrasporto?



«La priorità è tornare a lavorare. Le imprese di autotrasporto producono economia, hanno dipendenti da retribuire e impegni da rispettare nei confronti dei propri clienti. Dopo cinque giorni di protesta, seppure nata in maniera spontanea, è necessario rimettere in moto il sistema produttivo. Ora bisogna verificare concretamente gli effetti delle misure annunciate dal ministro e capire come potranno essere applicate. Il 27 è previsto un tavolo di confronto; nei successivi due o tre mesi sarà importante monitorare l'attuazione dei provvedimenti e valutarne l'efficacia. È possibile che emergano aspetti da correggere o disposizioni da integrare, ma proprio per questo ritengo fondamentale mantenere aperto un confronto permanente con le istituzioni. Se ci sarà la disponibilità all'ascolto da parte del ministro, sarà possibile intervenire sulle criticità che eventualmente si manifesteranno».



Il rischio che una protesta simile possa ripetersi nel breve periodo è scongiurato?



«No, non possiamo considerarlo scongiurato. Temo che le modalità con cui si è sviluppata questa mobilitazione possano aver alimentato, in qualcuno, la convinzione che si tratti di un modello da replicare anche in futuro. È una prospettiva dalla quale prendo nettamente le distanze. Non nego che il settore sia in difficoltà, né che l'autotrasporto sia uno dei comparti maggiormente esposti alle attuali tensioni economiche. Tuttavia, proprio questi giorni hanno evidenziato una carenza di comunicazione con le istituzioni e di coordinamento tra chi ha partecipato alla protesta. Molti operatori si sono mossi senza un riferimento organizzativo condiviso, quasi fossero cani sciolti, senza una strategia comune e senza una direzione precisa. Un fermo dell'autotrasporto ha conseguenze economiche importanti. Si interrompono le attività, si accumulano ritardi e si producono perdite lungo l'intera filiera. Per questo, anche quando la protesta è legittima e necessaria, non può esaurirsi in un blocco che si conclude senza risultati concreti. Occorre dare spazio a una rappresentanza capace di elaborare proposte, individuare soluzioni praticabili e accompagnare il confronto con le istituzioni fino al raggiungimento di obiettivi verificabili. Non basta portare le persone in strada: bisogna sapere quali risultati si vogliono ottenere e quale percorso seguire per conseguirli. È questo che, a mio avviso, è mancato e che non può diventare un modello di mobilitazione per il futuro».



Quali interventi ritiene necessari per affrontare in maniera strutturale le difficoltà del comparto?



«A mio avviso, bisogna intervenire innanzitutto sul piano normativo. L'autotrasporto vende un servizio: è la prestazione che offriamo a dover essere remunerata in maniera adeguata. Non possiamo pensare di risolvere le criticità del settore continuando a ricorrere esclusivamente agli incentivi economici. Le imprese beneficiano già di misure come gli sconti sui pedaggi autostradali e i meccanismi di recupero delle accise sul gasolio, per un valore complessivo che ho stimato in circa 150 milioni di euro all'anno. A queste risorse si aggiungono gli ulteriori stanziamenti annunciati, compresi quelli da 480 milioni di euro e gli eventuali fondi aggiuntivi da 60 milioni. Parliamo di somme importanti, che tuttavia devono essere valutate in rapporto ai risultati che sono effettivamente in grado di produrre. La domanda è semplice: perché continuare a immettere risorse pubbliche nel settore senza affrontare il problema della remunerazione del servizio e dei rapporti contrattuali con la committenza? Se questi interventi non rafforzano la posizione dell'autotrasportatore, il rischio è che il beneficio economico finisca per tradursi in un vantaggio per chi acquista il servizio, anziché per chi lo eroga. Non ha senso destinare centinaia di milioni, o persino un miliardo di euro, al comparto se poi queste risorse non riescono a incidere sulle condizioni economiche delle imprese. Sono interventi che possono tamponare un'emergenza, ma non risolvono le cause che la determinano. E non possiamo permetterci di dipendere continuamente da nuovi sostegni pubblici».



Quindi gli incentivi non sono la risposta?



«Non sostengo che, in una fase di particolare difficoltà, non si possa intervenire con misure straordinarie. Un sostegno temporaneo può essere comprensibile quando serve a evitare che una situazione emergenziale comprometta la continuità delle attività. Il problema nasce quando l'incentivo diventa l'unica risposta e, una volta esaurito, il settore si ritrova esattamente nelle condizioni di partenza. Non è un caso che si torni ciclicamente a protestare, con mobilitazioni che sembrano ripetersi ogni sei mesi. Se ogni volta siamo costretti a chiedere nuovi stanziamenti, significa che non stiamo risolvendo il problema alla radice. Prendiamo i 480 milioni di euro annunciati: se ipotizziamo di ripartirli tra circa 525mila veicoli Euro 5 ed Euro 6 con massa superiore a 7,5 tonnellate, parliamo di una cifra nell'ordine dei 900 euro per mezzo. È una stima indicativa, naturalmente, che dipende dal numero effettivo dei veicoli ammessi e dai criteri di ripartizione. Ma rende l'idea della portata del sostegno quando viene distribuito su una platea così ampia, soprattutto in una fase in cui il costo del gasolio può raggiungere livelli molto elevati. Per la nostra categoria, inoltre, bisogna considerare il meccanismo di recupero delle accise, senza confondere la posizione delle imprese di autotrasporto con quella dei cittadini, che subiscono direttamente il rincaro del carburante. Sono due situazioni differenti, entrambe meritevoli di attenzione, ma che richiedono valutazioni specifiche. Il punto resta lo stesso: non possiamo continuare a immettere risorse pubbliche senza incidere sulle condizioni alle quali viene acquistato e venduto il servizio di trasporto. La vera priorità è costruire regole capaci di garantire una remunerazione adeguata e rapporti più equilibrati con la committenza. Altrimenti, gli incentivi si esauriscono, i problemi restano e il settore torna a fermarsi».



Qual è, dunque, la richiesta principale che rivolgete al Governo?



«Chiediamo un intervento normativo che rafforzi concretamente le imprese di autotrasporto nei confronti della committenza e renda sostenibile il lavoro che svolgono. Il settore non può vivere di contributi straordinari: ha bisogno di condizioni economiche e contrattuali che gli consentano di operare senza dover ricorrere periodicamente alla protesta. Le risorse pubbliche possono servire a fronteggiare una difficoltà contingente, ma non devono diventare un sostituto delle riforme. Bisogna verificare che ogni misura produca un beneficio reale per le imprese che sostengono i costi del servizio e che non si trasformi in un vantaggio indiretto per altri soggetti della filiera. Adesso è il momento di tornare al lavoro, confrontarsi con le istituzioni e misurare gli effetti dei provvedimenti annunciati. Ma il confronto dovrà proseguire. La disponibilità al dialogo è fondamentale, così come la capacità di correggere ciò che non funziona. L'obiettivo non può essere semplicemente spegnere una protesta: deve essere evitare che, tra qualche mese, ci si ritrovi nuovamente nelle stesse condizioni».