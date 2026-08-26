Pomigliano, trovato morto in casa dopo due settimane

I pompieri hanno raggiunto l'abitazione dall'esterno con l'ausilio di un'autoscala

Era morto da circa due settimane nel suo appartamento, ma nessuno si era accorto della sua assenza. Il corpo senza vita di un uomo di 74 anni è stato rinvenuto in un'abitazione di viale Alfa Romeo, a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli.A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini, insospettiti dal forte odore proveniente dall'appartamento e dalla presenza di liquidi che fuoriuscivano dalla porta d'ingresso. Dopo aver tentato inutilmente di mettersi in contatto con l'uomo, gli agenti della Polizia Municipale hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari.I pompieri hanno raggiunto l'abitazione dall'esterno con l'ausilio di un'autoscala. Una volta entrati nell'appartamento, hanno trovato il 74enne a terra, ormai in avanzato stato di decomposizione.Dai primi accertamenti del medico legale, il decesso risalirebbe a circa quattordici giorni prima. Non sarebbero emersi elementi tali da far pensare a una morte violenta e l'ipotesi prevalente è quella di un decesso per cause naturali.L'uomo, ex sottufficiale dell'Esercito ormai in pensione, viveva da solo, non era sposato e non aveva figli. La sua morte sarebbe quindi rimasta inosservata per diversi giorni.Informato il pubblico ministero di turno della Procura di Nola, è stato disposto il rilascio della salma per la successiva consegna ai familiari.All'interno dell'abitazione sono state inoltre recuperate le chiavi di casa, poi affidate al fratello del 74enne.