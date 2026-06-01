Imma senza vita al Centro Direzionale, aveva inviati quattro messaggi alla mamma

Nel frattempo continuano gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire con precisione le ultime ore di vita della 22enne

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Immacolata Panico, la giovane di 22 anni originaria di Pomigliano d’Arco della quale si erano perse le tracce nella mattinata di domenica 31 maggio. Dopo ore di apprensione e di speranza da parte dei familiari, il corpo della ragazza è stato rinvenuto nella mattinata di oggi nell'area del Centro Direzionale di Napoli. La notizia ha rapidamente suscitato profondo sgomento sia nella comunità di origine della giovane sia tra quanti, nelle ultime ore, avevano condiviso appelli e messaggi nella speranza di contribuire al suo ritrovamento. Fin dal momento della scomparsa, infatti, parenti, amici e conoscenti avevano attivato una vasta rete di ricerca attraverso i social network, diffondendo fotografie e informazioni utili per agevolare eventuali segnalazioni.

Secondo quanto ricostruito dai familiari, Immacolata si sarebbe allontanata da casa nella mattinata di domenica, intorno alle ore 10. Da quel momento si erano perse completamente le sue tracce. Gli appelli lanciati nelle ore successive avevano fornito anche una descrizione dettagliata dell'abbigliamento indossato dalla giovane al momento dell'allontanamento: un top rosa, pantaloni beige e scarpe con tacco dello stesso colore.

Le ricerche si erano concentrate principalmente nell'area orientale del capoluogo partenopeo e, in particolare, nella zona del Centro Direzionale, dove sarebbero emersi alcuni elementi ritenuti utili dagli investigatori. Purtroppo, proprio in quell'area è arrivata la tragica scoperta che ha posto fine alle speranze dei familiari.

Nel frattempo continuano gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire con precisione le ultime ore di vita della 22enne e chiarire ogni aspetto della vicenda. Gli investigatori stanno analizzando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze che possano contribuire a delineare il percorso seguito dalla giovane prima del ritrovamento.

Emergono anche alcuni dettagli relativi alle ore antecedenti alla scomparsa. Secondo quanto riferito dai parenti, dopo aver trascorso la serata di sabato fuori casa, Immacolata avrebbe inviato alcuni messaggi vocali alla madre nella mattinata di domenica. Comunicazioni che, stando al racconto dei familiari, lasciavano trasparire un forte stato di sofferenza emotiva e nelle quali la ragazza avrebbe espresso parole di affetto nei confronti della madre.