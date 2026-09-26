Pirata della strada investe pedone a Pomigliano e scappa

Ad aiutare il ferito sono stati alcuni passanti, che hanno richiesto l'intervento del 118

Avrebbe investito un pedone mentre attraversava la strada sulle strisce e, invece di fermarsi, si sarebbe allontanato lasciando il ferito sull'asfalto. È stato rintracciato circa due ore dopo nella sua abitazione di Pomigliano d'Arco un uomo di 35 anni, arrestato dalla Polizia Locale e posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.L'incidente si è verificato intorno alle 20.30 in via Leonardo da Vinci. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il pedone stava attraversando regolarmente la carreggiata quando è stato travolto da un'automobile.Dopo l'impatto, il conducente avrebbe proseguito la marcia senza prestare soccorso. Ad aiutare il ferito sono stati alcuni passanti, che hanno richiesto l'intervento del 118.Il personale sanitario ha raggiunto la zona con un'ambulanza e, dopo le prime cure, ha trasferito il pedone al Pronto Soccorso dell'ospedale di Nola in codice arancione. L'uomo è stato sottoposto agli accertamenti del caso e trattenuto in osservazione per un trauma cranico.Le telecamere incastrano il conducenteSubito dopo l'investimento, gli agenti della Polizia Locale hanno avviato le indagini per identificare l'automobilista che si era allontanato.Un contributo determinante è arrivato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale. L'analisi delle registrazioni avrebbe consentito agli investigatori di leggere la targa della vettura e di ricostruire il percorso effettuato dall'auto sia prima sia dopo l'incidente.Gli accertamenti hanno portato gli agenti fino a un'abitazione di Pomigliano d'Arco. Il 35enne è stato rintracciato a circa due ore dall'investimento e, secondo quanto riferito agli investigatori, avrebbe ammesso di essere alla guida dell'auto.L'uomo avrebbe spiegato di essersi allontanato perché la vettura era priva di copertura assicurativa.Informato dei fatti, il pubblico ministero di turno della Procura di Nola ha disposto gli arresti domiciliari per il 35enne, in attesa della convalida del provvedimento. Gli atti sono stati successivamente depositati in Procura.Anche l'automobile è stata sequestrata e resta a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'investimento.