SCUOLA Studenti a Pomigliano, ragazzina colta da malore dopo lo scoppio di un petardo

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno identificato tre minorenni, un ragazzo di 14 anni e due di 16, ritenuti responsabili di alcune delle esplosioni

Circa 300 ragazzi in strada a Pomigliano d’Arco e altri 200 a Marigliano, tra petardi, fumogeni e oggetti potenzialmente pericolosi. I controlli dei Carabinieri durante le manifestazioni hanno portato all’identificazione di quattro minorenni, che saranno denunciati alla Procura per i minorenni di Napoli. A Pomigliano una studentessa di 17 anni ha accusato un malore dopo l’esplosione ravvicinata di un petardo, ma è stata assistita sul posto e ora sta bene. Per tutti e quattro i ragazzi sarà inoltre avanzata una proposta per l’applicazione del Daspo urbano.Pomigliano, una studentessa si sente male dopo un petardoLa manifestazione a Pomigliano d’Arco ha coinvolto circa 300 giovani, verosimilmente studenti, che hanno attraversato le strade cittadine. Durante il corteo sono stati esplosi numerosi petardi e accesi diversi fumogeni, creando momenti di tensione.L’episodio più preoccupante si è verificato in via Carducci, nei pressi dell’istituto Matilde Serao. Una studentessa di 17 anni, a causa dell’esplosione di un petardo a distanza ravvicinata, ha accusato un malore.Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha visitato la ragazza. Le sue condizioni non destano preoccupazione e la giovane si è ripresa.Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno identificato tre minorenni, un ragazzo di 14 anni e due di 16, ritenuti responsabili di alcune delle esplosioni avvenute durante la manifestazione.Petardi, fumogeni e una maschera ispirata a «La casa di Carta»Durante le verifiche, i militari hanno trovato i tre ragazzi in possesso di materiale pirotecnico e di altri oggetti. In particolare, sono stati sequestrati tre petardi tipo Kobra, alcune scatole contenenti piccoli petardi di libera vendita, tre fumogeni, un bengala e un passamontagna.Nello stesso gruppo è stata inoltre trovata una maschera di Salvador Dalí, diventata celebre grazie alla serie televisiva La casa di Carta.Nelle tasche di uno dei sedicenni, infine, i Carabinieri hanno rinvenuto una dose di marijuana.I tre minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori e saranno denunciati alla Procura per i minorenni di Napoli. Le eventuali responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti.Marigliano, fermato un quindicenne con un martello frangivetroUn episodio analogo si è verificato a Marigliano, dove circa 200 ragazzi si sono radunati nei pressi della villa comunale, lungo corso Umberto.Durante i controlli, i Carabinieri hanno fermato un quindicenne che aveva il volto coperto da un passamontagna. All’interno del suo zaino è stato trovato un martello frangivetro, oggetto che può essere utilizzato per rompere i vetri dei veicoli.Anche in questo caso il minorenne è stato affidato ai genitori e sarà denunciato.Proposta di Daspo urbano per tutti e quattroPer i tre ragazzi identificati a Pomigliano d’Arco e per il quindicenne fermato a Marigliano sarà avanzata anche una proposta per l’applicazione del Daspo urbano, misura che può limitare l’accesso a determinate aree in presenza dei presupposti previsti dalla normativa.Le due manifestazioni hanno richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine sull’utilizzo di materiale pirotecnico durante i raduni giovanili e sui rischi per l’incolumità dei partecipanti e delle persone presenti nelle vicinanze.A Pomigliano, in particolare, l’esplosione ravvicinata del petardo che ha provocato il malore della studentessa evidenzia i pericoli legati a comportamenti che possono trasformare una manifestazione in una situazione di rischio.