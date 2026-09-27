Pomigliano, spara un colpi in area mentre corre in scooter

Le indagini proseguono per accertare anche l’eventuale matrice dell’episodio

Un colpo d’arma da fuoco esploso nella tarda serata di ieri ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri a Castello di Cisterna. L’episodio è stato segnalato in via Passariello, dove sono arrivati i militari della locale stazione per effettuare i primi accertamenti.Secondo una ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, a esplodere il colpo sarebbe stato un uomo che si trovava a bordo di uno scooter insieme ad altre due persone. Il gruppo si sarebbe allontanato subito dopo.Nessun ferito e nessun dannoNon risultano persone rimaste ferite né vengono segnalati danni a edifici, abitazioni o veicoli. Durante il sopralluogo, inoltre, i carabinieri non hanno trovato bossoli sul luogo dell’esplosione.Restano quindi da chiarire sia le modalità con cui è stato esploso il colpo sia le ragioni del gesto. Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi utili per ricostruire l’accaduto e identificare le persone coinvolte.Le indagini proseguono per accertare anche l’eventuale matrice dell’episodio.