Imma ritrovata senza vita, in un audio l'addio alla famiglia

Sui social network numerosi messaggi hanno espresso dolore e vicinanza alla famiglia

È stata ritrovata senza vita nel Centro Direzionale di Napoli Immacolata Panico, 22 anni, originaria di Pomigliano d’Arco, della quale si erano perse le tracce nelle ore precedenti. Il ritrovamento è avvenuto nelle prime ore del mattino nel cortile interno di un edificio della zona, dove sono immediatamente intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La giovane era stata al centro di una intensa attività di ricerca avviata dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari e la diffusione di numerosi appelli sui social network, che avevano coinvolto amici, conoscenti e l’intera comunità di Pomigliano d’Arco.

Le ricerche si erano concentrate tra l’area orientale di Napoli e il Centro Direzionale, dove nelle ultime ore erano state raccolte alcune segnalazioni poi verificate dagli investigatori. La zona era già stata recentemente interessata da un altro episodio di violenza, circostanza che ha contribuito a generare ulteriore attenzione e apprensione.

Secondo quanto riferito dai familiari, la giovane si era allontanata nella mattinata di domenica. Nel corso delle ricerche erano stati diffusi dettagli sull’abbigliamento e sull’ultima volta in cui era stata vista, nella speranza di ottenere informazioni utili al suo ritrovamento.

La notizia del ritrovamento ha profondamente scosso le comunità di origine e i tanti che avevano seguito con partecipazione le ore di ricerca. Sui social network numerosi messaggi hanno espresso dolore e vicinanza alla famiglia in un momento di grande sofferenza.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione le ultime ore di vita della giovane e chiarire ogni aspetto della vicenda. Al momento non vengono diffuse ulteriori informazioni nel rispetto delle indagini in corso e della riservatezza dovuta alla famiglia.