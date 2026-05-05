Ferito a coltellate nella villa di Pomigliano

L’episodio si è verificato nelle ore notturne, in circostanze ancora tutte da chiarire

Notte di violenza a Pomigliano d'Arco, dove un giovane di 29 anni è stato ferito a coltellate all’interno della Villa comunale Giovanni Paolo II, uno dei principali luoghi di ritrovo della città. L’episodio si è verificato nelle ore notturne, in circostanze ancora tutte da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, il giovane – residente proprio a Pomigliano – sarebbe stato colpito con un’arma da taglio durante un’aggressione avvenuta all’interno dell’area pubblica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un litigio degenerato o di un’azione premeditata.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure prima di disporre il trasferimento d’urgenza presso l’Ospedale del Mare. Qui il 29enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico necessario per suturare le ferite riportate durante l’aggressione.

Nonostante la gravità dell’episodio, le condizioni del giovane non desterebbero preoccupazione: secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita e resta sotto osservazione per il decorso post-operatorio.

Sul caso indagano i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona, nel tentativo di individuare l’autore o gli autori dell’aggressione.

La villa comunale Giovanni Paolo II, soprattutto nelle ore serali, è frequentata da numerosi giovani e famiglie, e l’episodio ha inevitabilmente suscitato preoccupazione tra i residenti. Non si esclude che nelle prossime ore possano emergere ulteriori elementi utili a chiarire il contesto in cui è maturata la violenza.