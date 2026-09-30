Pomigliano, brucia pizzeria nella notte

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna

Momenti di apprensione nella notte a Pomigliano d’Arco, dove un incendio ha interessato una struttura esterna a una pizzeria lungo via Nazionale delle Puglie, all’altezza del civico 119.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna, allertati dopo la segnalazione delle fiamme. L’incendio è stato successivamente spento dai vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza l’area e impedire che il rogo potesse propagarsi ulteriormente.Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l’origine dell’incendio potrebbe essere riconducibile a un corto circuito. Le fiamme, partite verosimilmente dall’esterno del locale, hanno coinvolto la struttura presente nell’area.Restano da chiarire le cause esatte dell’accaduto e l’eventuale entità dei danni. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incendio.