il Fatto Vesuviano

Pasquale Carotenuto

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Parto in casa, muore il neonato

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Coinquilina scopre il corpo senza vita di uno studente

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Scoperte 65 tonnellate di rifiuti in una fabbrica dei Paesi Vesuviani

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"Apri la porta o ti taglio la testa", preso l'ennesimo orco

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01 dicembre 2025 08:00

Comandante dei carabinieri trovato senza vita in caserma

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Schianto sulla Statale, Chiara e Antonio muoiono a 20 anni

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Accoltellata e lasciata in strada, la figlia chiede giustizia sui social

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