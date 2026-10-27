Luca Vitale

Passeggero si sente male, bloccata la Metropolitana
04 dicembre 2025 10:00
Maxi-sequestro di "falsi" nei mercati popolari di Napoli e provincia
03 dicembre 2025 16:00
Cuoco insospettabile scoperto a trasportare stupefacenti
03 dicembre 2025 12:30
Slot machine della camorra: arresti e sequestri in due regioni
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Abbattuta piscina abusiva in pieno Parco del Vesuvio
02 dicembre 2025 23:00
Treno Circum troppo pieno a Terzigno: i viaggiatori lo bloccano
02 dicembre 2025 18:30
Angela trovata senza vita in casa con una ferita alla testa
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Il Comune di Napoli assume 139 persone per una task force
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Follia al Baby Shower, botti esplosi direttamente sulla folla
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Spari e incendio in autostrada, rubati due milioni dal portavalori
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Liti in casa, evade per farsi arrestare
01 dicembre 2025 09:00
Vesuvio e Campi Flegrei, gli americani inviano opuscolo di salvataggio alla Us Navy di Napoli
30 novembre 2025 23:00
Dobbiamo verificare l'oro che avete: e così fregano un anziano
30 novembre 2025 14:30
Sgominata banda di 11 persone che truffava gli anziani con l'intelligenza artificiale - I NOMI
30 novembre 2025 09:00
Blitz nel campo, trovati 400 chili di rame e sequestrati due cani
29 novembre 2025 14:30
La mamma fa l'usuraia, il figlio minaccia le vittime dal carcere
29 novembre 2025 10:00
Borrelli minacciato con un passeggino - con il neonato all'interno - durante un sopralluogo
28 novembre 2025 22:00
La frana a Montevergine tiene bloccate 15 persone al Santuario
28 novembre 2025 18:30
Schianto sulla Statale, morte mamma e figlia
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Svaligiano centrale di telecomunicazione, tre arresti
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Tampona auto ai caselli e poi investe la proprietaria
28 novembre 2025 09:00
L'ex torna a seguirla sui social anche dal carcere: "Sono terrorizzata"
27 novembre 2025 22:00
Ladro sfonda le vetrine della gioielleria
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Scuole e strade: pioggia di fondi per le città vesuviane e nolane
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"Sono il tramite con i vostri morti", così con TikTok fregava le vittime
26 novembre 2025 22:00
Giovane barbiere trovato senza vita nel suo negozio
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Nuovo sciame sismico con oltre 30 terremoti, il più forte sopra magnitudo 3
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Raffiche di vento fortissime a Napoli e provincia: si arriva a 130 chilometri orari
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