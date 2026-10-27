il Fatto Vesuviano

Luca Vitale

Luca Vitale

Passeggero si sente male, bloccata la Metropolitana

04 dicembre 2025 10:00

Maxi-sequestro di "falsi" nei mercati popolari di Napoli e provincia

03 dicembre 2025 16:00

Cuoco insospettabile scoperto a trasportare stupefacenti

03 dicembre 2025 12:30

Slot machine della camorra: arresti e sequestri in due regioni

03 dicembre 2025 09:00

Abbattuta piscina abusiva in pieno Parco del Vesuvio

02 dicembre 2025 23:00

Treno Circum troppo pieno a Terzigno: i viaggiatori lo bloccano

02 dicembre 2025 18:30

Angela trovata senza vita in casa con una ferita alla testa

02 dicembre 2025 13:00

Il Comune di Napoli assume 139 persone per una task force

02 dicembre 2025 09:00

Follia al Baby Shower, botti esplosi direttamente sulla folla

01 dicembre 2025 23:00

Spari e incendio in autostrada, rubati due milioni dal portavalori

01 dicembre 2025 13:00

Liti in casa, evade per farsi arrestare

01 dicembre 2025 09:00

Vesuvio e Campi Flegrei, gli americani inviano opuscolo di salvataggio alla Us Navy di Napoli

30 novembre 2025 23:00

Dobbiamo verificare l'oro che avete: e così fregano un anziano

30 novembre 2025 14:30

Sgominata banda di 11 persone che truffava gli anziani con l'intelligenza artificiale - I NOMI

30 novembre 2025 09:00

Blitz nel campo, trovati 400 chili di rame e sequestrati due cani

29 novembre 2025 14:30

La mamma fa l'usuraia, il figlio minaccia le vittime dal carcere

29 novembre 2025 10:00

Borrelli minacciato con un passeggino - con il neonato all'interno - durante un sopralluogo

28 novembre 2025 22:00

La frana a Montevergine tiene bloccate 15 persone al Santuario

28 novembre 2025 18:30

Schianto sulla Statale, morte mamma e figlia

28 novembre 2025 17:00

Svaligiano centrale di telecomunicazione, tre arresti

28 novembre 2025 14:30

Tampona auto ai caselli e poi investe la proprietaria

28 novembre 2025 09:00

L'ex torna a seguirla sui social anche dal carcere: "Sono terrorizzata"

27 novembre 2025 22:00

Ladro sfonda le vetrine della gioielleria

27 novembre 2025 13:00

Scuole e strade: pioggia di fondi per le città vesuviane e nolane

27 novembre 2025 10:00

"Sono il tramite con i vostri morti", così con TikTok fregava le vittime

26 novembre 2025 22:00

Giovane barbiere trovato senza vita nel suo negozio

26 novembre 2025 16:00

Nuovo sciame sismico con oltre 30 terremoti, il più forte sopra magnitudo 3

26 novembre 2025 13:00

Alberi abbattuti da vento e pioggia

26 novembre 2025 09:00

Raffiche di vento fortissime a Napoli e provincia: si arriva a 130 chilometri orari

25 novembre 2025 23:00

"Ti taglio la testa", arrestato stalker

25 novembre 2025 19:00

Testamenti falsi, sottratta eredità da oltre 7 milioni

25 novembre 2025 13:00

Senza vita in un casolare, è caduto dall'alto

25 novembre 2025 09:00

Ladri bastonano i cani e portano a segno un colpo da 30mila euro

24 novembre 2025 22:00

Rapina Caf, hotel e farmacia in poche ore

24 novembre 2025 13:00

Ruba una scatola di detersivo per i piatti e viene arrestato

24 novembre 2025 09:00

La donna accoltellata al medico del 118. "Dottore, sto morendo"

23 novembre 2025 22:00

Omicidio di Marco Pio, bloccato un 15enne

23 novembre 2025 19:00

Donna trovata nuda e senza vita in una baracca

23 novembre 2025 17:00

Incendio nella casa di riposo, ospite perde la vita

23 novembre 2025 09:00

Tremano Napoli e provincia: scossa avvertita distintamente

22 novembre 2025 23:00

Nuova truffa per svuotare i conti, come difendersi da un sms che sembra vero

22 novembre 2025 17:00

Figlio e nipote del consigliere comunale vesuviano indagati per camorra

22 novembre 2025 13:00

Multato sul bus per Nola ferisce il controllore

21 novembre 2025 23:00

Circumvesuviana, nuovo percorso per la linea di Torre del Greco

21 novembre 2025 18:30

Assalti ai bancomat con la Tecnica della Marmotta: presa la gang

21 novembre 2025 16:00

Cani, droni e 30 tonnellate di rame sequestrati nel campo rom

21 novembre 2025 12:30

"Parlo con i morti", così la sensitiva truffava i clienti

20 novembre 2025 23:00

Bare scoperte in una discarica abusiva

20 novembre 2025 19:00

Interventi estetici per migliaia di euro, ma era tutto abusivo

20 novembre 2025 18:30

Pediatra presa a calci e pugni per un pannolino sporco

20 novembre 2025 12:30

Sequestrati oltre 130mila prodotti tra noti profumi falsificati e materiale elettronico

20 novembre 2025 09:00

Uccide il figlio e si toglie la vita, disse all'ex: "Saluta Elia, lo porto con me"

19 novembre 2025 22:00

Nonna sprint blocca e fa arrestare una ladra

19 novembre 2025 18:30

Spari nella notte contro la guardia medica

19 novembre 2025 13:00

Furto in appartamento, ladro placcato in strada

19 novembre 2025 10:00

Donna in coma dopo il trapianto di capelli

18 novembre 2025 22:00

In Costiera e nei Paesi Vesuviani sono in circolazione i nuovi bus

18 novembre 2025 18:30

Il maltempo scende al Sud: pericolo di forti allagamenti

18 novembre 2025 13:00

Ora legale per sempre, parte la proposta

18 novembre 2025 09:00

Scappato in Toscana, preso camorrista che operava tra Castellammare e Pompei

17 novembre 2025 23:00

Ex consigliere arrestato a Nola per camorra, le minacce alla dirigente: "Attenta a quello che fai"

17 novembre 2025 17:00

Padre e figlio accoltellati a Somma Vesuviana

17 novembre 2025 13:00

Schianto tra Suv e auto: muore 20enne, quattro feriti gravissimi. Un drogato alla guida

16 novembre 2025 22:00

Blitz contro i borseggiatori in Metro, arrestati in quattro

16 novembre 2025 18:30

Affetta da tetraparesi, le viene negato il posto auto

16 novembre 2025 15:00

Fermato dalla polizia, aveva gioielli e 3000 euro

16 novembre 2025 09:00

Furti sui treni, ecco i trucchi a cui prestare attenzione

15 novembre 2025 22:00

Spara con il fucile contro le auto in sosta: follia nei Paesi Vesuviani

15 novembre 2025 12:30

Minore picchia e poi prende come ostaggio un coetaneo

15 novembre 2025 09:00

Primo freddo polare in arrivo sull'Italia, rischio neve

14 novembre 2025 22:00

Nunzia trovata senza vita in casa, si indaga per omicidio

14 novembre 2025 21:30

Aprono le buste della differenziata per rubare il contenuto

14 novembre 2025 17:00

Coppia in vacanza a Napoli: in stanza 11 carte di credito e 5 Pos

14 novembre 2025 13:00

Ucciso per una scarpa sporca, il killer scrive dal carcere: "Mi sto consumando"

14 novembre 2025 10:00

Trova i ladri a rubare l'auto: "Se urli ti spacchiamo la testa"

13 novembre 2025 23:00

Bimba di 12 anni si lancia nel vuoto a scuola: ha lasciato un bigliettino sul banco

13 novembre 2025 18:30

In quattro picchiano un uomo solo in strada

13 novembre 2025 13:00

Rapine agli automobilisti sull'Asse Mediano, il video fa il giro del web

13 novembre 2025 10:00

Investito insieme alla moglie, muore il marito

13 novembre 2025 09:00

Va a rubare auto col flex a Pomigliano, allontanato dai residenti

12 novembre 2025 23:00

Giovanissimi escono in gruppo e vengono scoperti tutti armati

12 novembre 2025 18:30

Autobus resta incastrato nel cantiere

12 novembre 2025 12:30

Sparano contro un uomo, gli autori sono due 15enni

12 novembre 2025 09:00

Prima la discussione, poi viene trovato senza vita in hotel

11 novembre 2025 23:00

Lancia da lontano un coltello contro la ex

11 novembre 2025 13:00

Somma Vesuviana, 22enne si attacca a un parapetto per lanciarsi nel vuoto

11 novembre 2025 09:00

Sensitivi su TikTok dicono di parlare con i defunti: "Basta sfruttare il dolore"

10 novembre 2025 23:00

Prof muore in classe davanti agli alunni

10 novembre 2025 19:00

Maxi-rissa tra squadre Under 16, carabinieri in campo

10 novembre 2025 13:00

Materiale di demolizione, spunta una discarica abusiva

10 novembre 2025 09:00

Ustionato sul lavoro, muore dopo tre giorni di agonia

09 novembre 2025 23:00

Michael Maio muore a 20 anni sulla Statale

09 novembre 2025 13:00

Metro 7, domani apre ufficialmente la stazione

09 novembre 2025 09:00

Schianto allo svincolo, muore papà nei Paesi Vesuviani

08 novembre 2025 23:00

Svaligia bar e porta via 11mila euro, ma il tatuaggio con l'asso di picche lo tradisce

08 novembre 2025 18:30

Investono due ragazzi dopo una lite, la mamma è complice

08 novembre 2025 13:00

Coppia investita mentre attraversa, marito e moglie lottano per la vita

08 novembre 2025 10:00

Istituite tre zone rosse nella città vesuviana

07 novembre 2025 23:00

Sparatoria in pieno centro a Torre: panico e urla tra i presenti

07 novembre 2025 13:00

Carcasse nell'ex cava utilizzata per i rifiuti

06 novembre 2025 23:00

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