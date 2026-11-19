L'ADDIO Raccontava la malattia sui social, Martina muore a 22 anni

La giovane aveva raccontato pubblicamente la propria battaglia

Aveva soltanto 22 anni Martina Sollazzo, la giovane originaria di Scampia scomparsa oggi dopo aver affrontato una malattia di cui aveva condiviso alcuni momenti anche attraverso i social network. Negli ultimi giorni il quadro, stando a quanto comunicato dalla madre, aveva subito un peggioramento, fino alla notizia della morte.L'annuncio della famigliaA comunicare la scomparsa è stata proprio la mamma, con un messaggio pubblicato sui propri canali social. Parole cariche di dolore, accompagnate dalla richiesta di tutelare la riservatezza dei familiari in un momento così difficile.«Con grande dolore comunichiamo che Martina è andata in cielo. Chiediamo con il cuore in mano a tutti di rispettare il nostro dolore. Sappiamo che anche voi, amici, siete addolorati, ma vi preghiamo di non pubblicare ulteriori foto o contenuti che la riguardino. Ringraziamo di cuore tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che stiamo ricevendo.Grazie per il rispetto».Il cordoglio dopo la notiziaLa notizia della morte di Martina è stata rilanciata anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, dopo la comunicazione diffusa dalla madre. La giovane aveva raccontato pubblicamente la propria battaglia contro la malattia, raccogliendo la vicinanza di chi aveva seguito la sua storia.La famiglia, pur ringraziando quanti stanno manifestando affetto e partecipazione, ha rivolto un appello preciso: evitare la diffusione di altre fotografie e contenuti che la riguardino, lasciando spazio al raccoglimento e al rispetto del lutto.