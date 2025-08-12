il Fatto Vesuviano

Notizie Cultura

Il dialogo dei Nasi Rossi con le associazioni del territorio

29 novembre 2025 16:30

Nasce "Polvere di Stelle"

25 novembre 2025 19:30

Miti, leggende e misteri partenopei, Napoli celebra la "Festa dei Morti"

30 ottobre 2025 18:30

Halloween nella Napoli latina

29 ottobre 2025 11:30

Anche Cava de' Tirreni presente alla BMTA

27 ottobre 2025 17:30

Dialogo tra le scuole di formazione campane e le amministrazioni locali

23 ottobre 2025 11:30

Rapporto Education dell'OCSE: le disuguaglianze permangono

22 ottobre 2025 19:30

La vita dopo la morte, arriva dal Messico l'evento culturale che incuriosisce ed affascina

18 ottobre 2025 21:30

L'Europa perde "Mamma Erasmus", la prof che ideò il programma culturale rivoluzionario

18 ottobre 2025 17:30

Bando del Ministero della Cultura: 2700 assunzioni

18 ottobre 2025 14:00

“Una giornata storica per la giustizia e la legalità, il processo Vassallo entra nel vivo”

17 ottobre 2025 20:30

Devianza minorile, è emergenza

17 ottobre 2025 19:30

Mille partecipanti per una Fiera Developer &amp; Startup dal respiro internazionale

17 ottobre 2025 16:30

La storia della donna che aiutò Bortolo Longo a fondare il Santuario di Pompei

15 ottobre 2025 18:30

Lo studio su "One Health", sfide sanitarie slobali: verso un futuro più giusto e sostenibile"

15 ottobre 2025 16:30

"La violenza negli Stadi: un problema di Responsabilità Sociale"

10 ottobre 2025 11:30

"La Campania, regione con il più alto tasso di minori affetti da disturbo da gioco d'azzardo: un'emergenza sociale"

09 ottobre 2025 19:30

"Salviamo Vite: evento nazionale di Primo Soccorso Pediatrico a Vico Equense"

09 ottobre 2025 18:30

Poggiomarino sceglie la pace

04 ottobre 2025 19:30

UNICEF a Lampedusa per la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza

03 ottobre 2025 11:30

Ottobre Rosa, mese internazionale della prevenzione del tumore al seno

02 ottobre 2025 16:30

"Internazionalizzazione nella scuola: mobilità e formazione al centro", il 9 ottobre la presentazione del rapporto 2025 al MIM

30 settembre 2025 16:30

Storie di scuola e di genere: a Firenze la mostra sulla formazione tecnica in Italia

30 settembre 2025 13:30

Nasce in Campania l’ACS “Associazione Cybersecurity Sud Italia"

29 settembre 2025 18:30

Il Dialogo tra i Popoli per la Pace: una delegazione della Campania a Cipro

29 settembre 2025 16:30

La Giornata Mondiale del Cuore, l'importanza della prevenzione

27 settembre 2025 16:30

"Giornata Europea delle Lingue: Celebrare la Diversità Linguistica e Culturale"

25 settembre 2025 19:30

La Settimana Europea dello Sport: dieci anni di Promozione dell'Attività Fisica e del Benessere

25 settembre 2025 11:30

Al Pascale di Napoli lo Sportello Trapianti è realtà

24 settembre 2025 16:30

Gaza, la partecipazione massiccia di ieri ha segnato un punto di svolta

23 settembre 2025 19:00

"Pratiche Educative 0-6": il questionario per contribuire alla ricerca scolastica nazionale

22 settembre 2025 23:00

Tra i progetti vincitori degli European Innovative Teaching cinque sono italiani

21 settembre 2025 17:30

Competenze Socio-Emotive nei contesti educativi, se ne parla alla Sapienza di Roma

21 settembre 2025 13:30

La prima Summer School in nome di Mario Paciolla

20 settembre 2025 13:30

Ritorno all'Erasmus in Inghilterra, una apertura significativa

20 settembre 2025 11:30

Da oggi Angri diventerà la cittadella dei ragazzi

19 settembre 2025 09:30

Tutto pronto per la "European Researchers' Night" anche in Italia

18 settembre 2025 11:30

Oggi a Napoli si inaugura l'anno scolastico, scelto anche un liceo di Salerno

18 settembre 2025 09:30

Il Caro Scuola mette a rischio il “diritto costituzionale allo studio” in Campania

17 settembre 2025 11:30

Scuola, la questione vacanze estive sta tenendo banco in tutta Europa

16 settembre 2025 19:30

Campania, formazione professionale: "Timori per il futuro, fondamentale lavorare insieme"

12 settembre 2025 16:30

“Artigianato e cultura: eventi tematici ed inclusivi”, il convegno a Cava dè Tirreni

11 settembre 2025 19:00

Dallo yoga ai percorsi olistici, a Sarno si guarda alla salute collettiva ed ambientale

11 settembre 2025 13:30

"Oltre la Siepe: un successo di Poesia e Musica a Recanati"

10 settembre 2025 20:00

Povertà educativa, Feltrinelli e Save the Children insieme per contrastare il fenomeno

10 settembre 2025 16:30

Un Nuovo Patto per l'Educazione: Una Visione Innovativa per la Scuola

10 settembre 2025 15:30

Valditara: “Una scuola capace di unire l’Italia, dal Nord al Sud, dal centro alle periferie”

10 settembre 2025 11:30

Capitale italiana del libro 2026, annunciate le città finaliste

09 settembre 2025 20:30

Innovazione educativa, la scuola italiana presente a Dublino

09 settembre 2025 13:30

Scuola, la necessità di esportare il modello Caivano

09 settembre 2025 11:30

Festival di Venezia, la premiazione del concorso sulla violenza contro le donne con le opere realizzate dagli studenti

08 settembre 2025 21:30

A Budapest l’incontro AEC con la magia dell’Orchestra Erasmus, possibilità anche per l'Italia

08 settembre 2025 19:30

Femminicidi, doppio appuntamento culturale ad Ottaviano

07 settembre 2025 19:30

Nasce a Striano la Destinazion ManagementOrganization (DMO) “Vesuvio”

06 settembre 2025 19:30

L'arte come impegno civile

04 settembre 2025 17:30

Una notte per ricordare Battiato e rifarsi il cuore

03 settembre 2025 20:00

L’Élite della Pallanuoto a Vico Equense per il torneo Fritz Dennerlein

02 settembre 2025 20:00

Settembre ed arte, questo mese la Campania offre mille opportunità per meravigliarsi

02 settembre 2025 19:30

Tutto pronto per il G20 sull'informazione che si terrà a Roma

02 settembre 2025 19:00

La fiera internazionale dedicata alle startup si terrà a Napoli

02 settembre 2025 17:30

L'avvio dell'anno scolastico 2025/26, tutti i numeri e le percentuali delle assunzioni

02 settembre 2025 17:00

Arriverà in tutte le scuole d'Italia il testo per l'introduzione dell'I.A

02 settembre 2025 15:30

Miglior giovane traduttore d'Europa, da domani le scuole possono registrarsi per il concorso

02 settembre 2025 13:30

Scuola, ancora qualche giorno per partecipare alle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola

01 settembre 2025 19:30

Napoli ed i suoi tour: comincia il mese dedicato a San Gennaro

01 settembre 2025 13:30

Cultura marina e rispetto per l'ambiente, gli eventi per bambini in Costiera Sorrentina

01 settembre 2025 11:30

Protocollo Dap-Webuild, detenuti al lavoro nei cantieri AV

31 agosto 2025 13:30

La Campania, terra felix di arte e bellezza

30 agosto 2025 19:30

La Promenade a Sud presso l'Anfiteatro di Francavilla

30 agosto 2025 09:30

Comunità Sensibile ottiene un finanziamento regionale di 200.000 euro per rafforzare i servizi a sostegno dei nuclei familiari

29 agosto 2025 17:30

Anche Assostampa condanna il massacro dei giornalisti a Gaza

29 agosto 2025 11:30

Giuli: "Il Mic sta mappando il fabbisogno culturale degli enti locali"

29 agosto 2025 09:30

Nel Cilento l'estate musicale non è ancora finita, grandi nomi in arrivo

28 agosto 2025 19:00

Mariglianella, tutto pronto per l'inizio dell'anno scolastico

28 agosto 2025 16:30

L'evento nazionale sulla didattica dell'informatica che si svolge dal 3 al 5 ottobre a Salerno

28 agosto 2025 09:30

A Mestre la mostra multimediale dedicata alle donne che hanno fatto la storia

27 agosto 2025 16:30

Il ruolo dell'IA nella didattica, ne parlano i ricercatori italiani

27 agosto 2025 11:30

L'estate impossibile per chi non ha fissa dimora

26 agosto 2025 19:30

L'Estate di Un libro sotto le stelle continua...

25 agosto 2025 17:30

Da domani in Costiera Sorrentina appuntamento col Festival della Danza

24 agosto 2025 11:30

L'educazione emotiva e "intima" a scuola si fa sempre più necessaria

23 agosto 2025 11:30

Corbara, Sinfonia itinerari tra storia e cultura

21 agosto 2025 16:30

Un'opera del Perugino rappresenterà il Mic al Meeting di Rimini

21 agosto 2025 13:30

Un viaggio tra mito, storia e pittura che ha affascinato centinaia di visitatori nel Giardino di Palazzo Rubini

20 agosto 2025 19:30

Il Ministero della Cultura assume, pronti bandi per 2200 posti di lavoro

20 agosto 2025 14:00

Pronta la giuria che decreterà la "Capitale italiana del libro 2026"

20 agosto 2025 11:30

In arrivo fondi per le scuole dei territori colpiti dal sisma del 21 agosto 2017

20 agosto 2025 09:30

A Ferragosto ingressi da record nei luoghi di cultura

19 agosto 2025 17:30

Scuola, finanziati 54 campus formativi ed innovativi in tutte le regioni italiane

19 agosto 2025 16:30

Scuola, le scelte dei ragazzi e l'immortalità del classico

19 agosto 2025 11:30

Gemellaggio tra il Comune di Riace (Italia) e la Città di Gaza (Palestina)

18 agosto 2025 13:30

Bullismo, dai dati dell'ultimo report la scuola resta il luogo più incriminato

18 agosto 2025 09:30

Salerno, il programma della XVI Festa dell'Ambiente a Mercato San Severino

17 agosto 2025 15:30

Al Museo Archeologico di Buccino va in scena "arte contro lo spopolamento"

16 agosto 2025 10:30

Salerno, l'artista Mangone diventa Ambasciatore di Culturitalia nel mondo

15 agosto 2025 16:30

Ferragosto in Europa e nel mondo

15 agosto 2025 12:30

L'abbraccio del Cilento per la Pace nel mondo

14 agosto 2025 15:00

Un edificio scolastico a Bergamo interamente costruito con i fondi Pnrr

14 agosto 2025 11:30

Grazie ai fondi Pnrr una frazione della provincia di Catania avrà la sua scuola

13 agosto 2025 11:30

Scuola, gli stipendi dei dirigenti scolastici tra i più alti d'Europa

12 agosto 2025 17:30

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