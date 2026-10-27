il Fatto Vesuviano

Mariano Rotondo

Mariano Rotondo

L'INTERVISTA — Autotrasporto, Annunziata: «La protesta non può diventare un modello. Non servono incentivi a pioggia»

23 ottobre 2026 10:30

PUNTO DEL DIRETTORE — Siamo zozzoni e portiamo i rifiuti in strada

22 ottobre 2026 14:00

Il Consulente del Lavoro: "Mio assistito di Terzigno con la Sla attende l'Inps da 4 mesi"

23 settembre 2026 09:00

Ospitano coppia migrante e abusano della donna

20 giugno 2026 18:30

"Mi devi dare la macchina", minacce all'imprenditore anche in videochiamata

20 giugno 2026 17:00

Incendio doloso a Longola, il prefetto a Poggiomarino: «Il sito sarà ricostruito e le attività non si fermeranno»

20 giugno 2026 15:40

Sotto lo stesso Vesuvio, un po' di più alla fine del 2025

31 dicembre 2025 16:31

La Circumvesuviana resta l'ultima ferrovia d'Italia

17 dicembre 2025 15:37

Via a 149 assunzioni tra i Comuni del CentroSud

17 dicembre 2025 14:35

Nel 2026 arriverà un Bonus da 720 euro

17 dicembre 2025 14:29

Lo Sapio e la sfida vinta della "sua" Grande Pompei

17 dicembre 2025 13:57

Ragazza trascinata per metri dopo lo scippo della borsa

05 dicembre 2025 13:00

L'addio a Christian, lo stuntman morto a Sant'Anastasia

05 dicembre 2025 12:00

Bonus Affitti da oltre 1000 euro

05 dicembre 2025 11:00

Vandali a scuola, distrutti gli addobbi di Natale dei bambini

05 dicembre 2025 10:30

Professionista abbandona rifiuti nei Paesi Vesuviani e viene denunciato

05 dicembre 2025 09:00

Salvato all'ospedale di Nola da una dissezione alla carotide

05 dicembre 2025 08:30

Due pazienti derubati all'Ospedale del Mare

05 dicembre 2025 08:00

Assegno Unico, a dicembre pagamenti in anticipo

05 dicembre 2025 07:00

Ustionata in rianimazione, muore una donna

05 dicembre 2025 06:00

Largo Maradona chiude di nuovo

04 dicembre 2025 21:13

Crolla solaio della casa popolare

04 dicembre 2025 20:28

Addio ad "Agostino 'o pazzo", Napoli perde una leggenda

04 dicembre 2025 19:42

Temporali improvvisi sulla Campania, è di nuovo allerta meteo

04 dicembre 2025 19:18

Troppe presenze nella strada dei presepi: l'inusuale ordinanza per chi va a piedi

24 novembre 2025 23:00

Nuova allerta meteo, ora c'è anche il vento molto forte

23 novembre 2025 14:30

Scuola, Bonus-Voucher da 1500 euro

20 novembre 2025 11:00

Firmato il via libera per l'aumento di 172 euro al mese

28 ottobre 2025 18:00

Salvini e le elezioni in Campania, il comico paradosso del Ministro indignato con se stesso

28 ottobre 2025 13:30

Camion dei rifiuti in fiamme sulla Statale 268

06 ottobre 2025 13:30

Spedisce rifiuti in Turchia, arrestato imprenditore di San Giuseppe Vesuviano

06 ottobre 2025 12:00

Vespa Club Napoli, ventennale sul Lungomare

16 settembre 2025 16:30

Ragù napoletano perfetto: le varianti di carne che fanno la differenza

15 settembre 2025 17:00

Melanoma in crescita di oltre il 100% tra i giovani: come fare lo screening

14 settembre 2025 19:00

Vesuvio, qui bruciamo tutto tranne i colpevoli

10 agosto 2025 09:00

Ecco il maltempo, allerta meteo gialla sulla Campania

06 luglio 2025 17:00

Bus partito dai Paesi Vesuviani e diretto a Montevergine prende fuoco

14 giugno 2025 17:00

IL PUNTO DEL DIRETTORE - Lo Scudetto dell'arte di arrangiarsi che avrebbe reso orgoglioso Totò

24 maggio 2025 11:30

Sequestro di persona, scovato latitante ricercato da novembre

10 maggio 2025 14:30

IL PUNTO DEL DIRETTORE. Altro che Festa del Lavoro, è la celebrazione della schiavitù moderna

01 maggio 2025 11:30

Rischia di crollare, sgomberato palazzo con 40 famiglie ai Campi Flegrei

15 marzo 2025 12:00

Fabiolì, fratello mio, “d’amore non si muore”!

29 gennaio 2025 13:00

Continua il panico a Pomigliano, stabilimento Stellantis chiuso anche domani

09 dicembre 2024 22:00

Terra dei Fuochi, vescovi di Nola e Acerra dal prefetto

24 novembre 2024 09:00

Amperis Spa apre la sede a San Giuseppe Vesuviano, un passo per l'efficienza energetica locale

15 ottobre 2024 11:30

IL PUNTO DEL DIRETTORE. Liaison Sangiuliano-Boccia, il conto lo paga ingiustamente Pompei

05 settembre 2024 10:00

IL PUNTO DEL DIRETTORE. Il colpo di coda diabolico delle Vele prima della demolizione

23 luglio 2024 13:00

Maxi-concorso in Inps, 7000 posti di lavoro e ancora pochi candidati

24 maggio 2024 18:00

L'Inps chiede i soldi indietro, a chi tocca saldare

23 maggio 2024 18:00

Trema il cuore del Vesuvio, scossa di terremoto nella notte

11 maggio 2024 10:00

Ottaviano, la Pasticceria Sessa riapre nella sede storica: un omaggio ai 52 anni di attività

27 settembre 2023 14:00

Vele in fiamme e abitanti in fuga per salvarsi GUARDA IL VIDEO

31 agosto 2023 16:00

Pensioni in aumento a maggio: il calendario dei pagamenti e le cifre

22 aprile 2023 09:00

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