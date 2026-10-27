Mariano Rotondo

L'INTERVISTA — Autotrasporto, Annunziata: «La protesta non può diventare un modello. Non servono incentivi a pioggia»
23 ottobre 2026 10:30
PUNTO DEL DIRETTORE — Siamo zozzoni e portiamo i rifiuti in strada
22 ottobre 2026 14:00
Il Consulente del Lavoro: "Mio assistito di Terzigno con la Sla attende l'Inps da 4 mesi"
23 settembre 2026 09:00
Ospitano coppia migrante e abusano della donna
20 giugno 2026 18:30
"Mi devi dare la macchina", minacce all'imprenditore anche in videochiamata
20 giugno 2026 17:00
Incendio doloso a Longola, il prefetto a Poggiomarino: «Il sito sarà ricostruito e le attività non si fermeranno»
20 giugno 2026 15:40
Sotto lo stesso Vesuvio, un po' di più alla fine del 2025
31 dicembre 2025 16:31
La Circumvesuviana resta l'ultima ferrovia d'Italia
17 dicembre 2025 15:37
Via a 149 assunzioni tra i Comuni del CentroSud
17 dicembre 2025 14:35
Nel 2026 arriverà un Bonus da 720 euro
17 dicembre 2025 14:29
Lo Sapio e la sfida vinta della "sua" Grande Pompei
17 dicembre 2025 13:57
Ragazza trascinata per metri dopo lo scippo della borsa
05 dicembre 2025 13:00
L'addio a Christian, lo stuntman morto a Sant'Anastasia
05 dicembre 2025 12:00
Bonus Affitti da oltre 1000 euro
05 dicembre 2025 11:00
Vandali a scuola, distrutti gli addobbi di Natale dei bambini
05 dicembre 2025 10:30
Professionista abbandona rifiuti nei Paesi Vesuviani e viene denunciato
05 dicembre 2025 09:00
Salvato all'ospedale di Nola da una dissezione alla carotide
05 dicembre 2025 08:30
Due pazienti derubati all'Ospedale del Mare
05 dicembre 2025 08:00
Assegno Unico, a dicembre pagamenti in anticipo
05 dicembre 2025 07:00
Ustionata in rianimazione, muore una donna
05 dicembre 2025 06:00
Largo Maradona chiude di nuovo
04 dicembre 2025 21:13
Crolla solaio della casa popolare
04 dicembre 2025 20:28
Addio ad "Agostino 'o pazzo", Napoli perde una leggenda
04 dicembre 2025 19:42
Temporali improvvisi sulla Campania, è di nuovo allerta meteo
04 dicembre 2025 19:18
Troppe presenze nella strada dei presepi: l'inusuale ordinanza per chi va a piedi
24 novembre 2025 23:00
Nuova allerta meteo, ora c'è anche il vento molto forte
23 novembre 2025 14:30
Scuola, Bonus-Voucher da 1500 euro
20 novembre 2025 11:00
Firmato il via libera per l'aumento di 172 euro al mese
28 ottobre 2025 18:00
Salvini e le elezioni in Campania, il comico paradosso del Ministro indignato con se stesso
28 ottobre 2025 13:30
Camion dei rifiuti in fiamme sulla Statale 268
06 ottobre 2025 13:30
Spedisce rifiuti in Turchia, arrestato imprenditore di San Giuseppe Vesuviano
06 ottobre 2025 12:00
Vespa Club Napoli, ventennale sul Lungomare
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Ragù napoletano perfetto: le varianti di carne che fanno la differenza
15 settembre 2025 17:00
Melanoma in crescita di oltre il 100% tra i giovani: come fare lo screening
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Vesuvio, qui bruciamo tutto tranne i colpevoli
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Ecco il maltempo, allerta meteo gialla sulla Campania
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Bus partito dai Paesi Vesuviani e diretto a Montevergine prende fuoco
14 giugno 2025 17:00
IL PUNTO DEL DIRETTORE - Lo Scudetto dell'arte di arrangiarsi che avrebbe reso orgoglioso Totò
24 maggio 2025 11:30
Sequestro di persona, scovato latitante ricercato da novembre
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IL PUNTO DEL DIRETTORE. Altro che Festa del Lavoro, è la celebrazione della schiavitù moderna
01 maggio 2025 11:30
Rischia di crollare, sgomberato palazzo con 40 famiglie ai Campi Flegrei
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Fabiolì, fratello mio, “d’amore non si muore”!
29 gennaio 2025 13:00
Continua il panico a Pomigliano, stabilimento Stellantis chiuso anche domani
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Amperis Spa apre la sede a San Giuseppe Vesuviano, un passo per l'efficienza energetica locale
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IL PUNTO DEL DIRETTORE. Liaison Sangiuliano-Boccia, il conto lo paga ingiustamente Pompei
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IL PUNTO DEL DIRETTORE. Il colpo di coda diabolico delle Vele prima della demolizione
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Maxi-concorso in Inps, 7000 posti di lavoro e ancora pochi candidati
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Trema il cuore del Vesuvio, scossa di terremoto nella notte
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