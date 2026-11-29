IL PUNTO DEL DIRETTORE GTA VI è un videogioco, la criminalità dei Paesi Vesuviani purtroppo no

Rubare un'auto, seminare paura, minacciare un automobilista per farsi comprare le sigarette e poi rapinare una gelateria

Resta qualcosa di profondamente inquietante nella vicenda del ventottenne di Boscotrecase arrestato dopo una giornata che, nella ricostruzione degli inquirenti, sembra uscita dalla sceneggiatura di un videogioco criminale. Prima un tamponamento, poi un automobilista intimidito per ottenere un passaggio e persino un pacchetto di sigarette, quindi il furto di una Fiat 500, una rapina in gelateria con il coltello e, infine, la fuga e l'abbandono dell'auto.

Il bottino? Meno di 80 euro, 169 pacchetti di sigarette e 37 confezioni di gomme da masticare

Viene quasi da chiedersi se manchi qualcosa per completare il quadro. Una colonna sonora, una mappa sullo schermo, un contatore dei punti. Magari una missione secondaria da sbloccare.

Eppure non siamo dentro GTA VI, il nuovo capitolo di una delle saghe videoludiche più famose al mondo, arrivato nei negozi appena dieci giorni fa. Siamo a Terzigno, tra le nostre strade, nelle nostre attività commerciali, davanti a persone in carne e ossa che non hanno alcuna possibilità di mettere in pausa quello che sta accadendo.

Sia chiaro: il problema non è GTA. Un videogioco è un'opera di intrattenimento, una rappresentazione virtuale, una finzione che non può essere trasformata nell'alibi delle responsabilità individuali. Milioni di persone giocano, si divertono, esplorano mondi criminali virtuali senza per questo pensare di doverli riprodurre nella vita reale.

Il problema è un altro. È quella microcriminalità di territorio che sembra aver perso qualsiasi percezione del limite, del rischio e, soprattutto, del rispetto per gli altri. Gente che scambia l'intimidazione per un'impresa, il coltello per uno strumento di potere, il furto per una scorciatoia e la paura degli altri per una forma di successo.

Qui non c'è nulla di spettacolare. C'è una dipendente di una gelateria che si trova davanti un uomo con il volto coperto e un coltello. C'è un automobilista costretto a subire un'intimidazione per un pacchetto di sigarette. Ci sono commercianti che ogni giorno alzano una saracinesca e non sanno se, tra un cliente e l'altro, dovranno fare i conti con qualcuno che ha deciso di trasformare la loro attività in un bersaglio.

E c'è un territorio che non può abituarsi a tutto questo

Perché il dato più avvilente di questa storia non è soltanto la successione di reati contestati al ventottenne. È la sproporzione tra la violenza messa in campo e ciò che sarebbe stato sottratto, e nemmeno questo tuttavia sarebbe accettabile, per carità. Un'escalation di prepotenza, un susseguirsi di intimidazioni e gesti criminali per un bottino che, economicamente, ha un valore modesto. Ma la paura non si misura in euro. E il danno che resta a chi subisce una rapina non finisce quando il malvivente esce dalla porta.

Per fortuna, questa volta, la risposta delle forze dell'ordine è arrivata. Il lavoro congiunto dei carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata e delle stazioni del territorio ha permesso di individuare il presunto responsabile, recuperare la refurtiva e assicurarlo alla giustizia.

Ma non possiamo limitarci a raccontare l'arresto e archiviare la vicenda come l'ennesimo episodio di cronaca.

Dobbiamo porci una domanda: quando abbiamo cominciato a considerare normale che qualcuno possa sentirsi libero di terrorizzare un lavoratore, rubare un'automobile e trasformare una mattinata qualunque in una sequenza di reati?

Non è una missione da completare. Non è una sfida da vincere. Non ci sono bonus per chi riesce a seminare più paura, né classifiche per chi accumula più reati in una giornata.

La realtà non ha il tasto per ricominciare. E soprattutto non concede vite supplementari alle vittime.

GTA VI resterà un videogioco. Le nostre strade, invece, devono tornare a essere semplicemente strade. Le gelaterie devono vendere gelati, i bar devono servire caffè e chi lavora deve poterlo fare senza guardarsi continuamente alle spalle.

Il vero fallimento sarebbe abituarci a tutto questo. Perché quando la criminalità diventa una caricatura di se stessa, ma le sue vittime sono persone vere, non c'è proprio niente da ridere.