il Fatto Vesuviano

Notizie Somma Vesuviana

Graduato dell'Esercito arrestato a Somma Vesuviana: aveva tre molotov

22 ottobre 2026 11:30

Sequestro milionario ad azienda di Somma Vesuviana

17 settembre 2026 13:00

Rubano un camion a Somma Vesuviana, nella fuga finiscono contro un muro

04 settembre 2026 13:00

I coniugi morti nell'incidente sono Dario e Giovanna di Somma Vesuviana

25 agosto 2026 14:00

Spaccano vetrina della gioielleria, colpo grosso a Somma Vesuviana

01 luglio 2026 16:00

Silvia Svanera è il nuovo sindaco di Somma Vesuviana

08 giugno 2026 22:00

A Somma Vesuviana è ballottaggio tra Svanera e Granato

26 maggio 2026 14:00

I Fontana di Somma Vesuviana rendono omaggio allo chef Massimo Bottura

07 maggio 2026 16:01

Dema di Somma Vesuviana, in 53 senza lavoro

06 maggio 2026 11:30

Elezioni comunali a Somma Vesuviana: tre candidati alla carica di sindaco

26 aprile 2026 12:30

Interdittiva antimafia per azienda del settore rifiuti a Somma Vesuviana

23 aprile 2026 16:30

Fiamme nel verde a Somma Vesuviana

19 aprile 2026 23:00

Felice Bianco campione regionale di Speed Slalom, battuta la concorrenza a Somma Vesuviana

19 aprile 2026 16:00

La vedova di Cerciello: "L'ergastolo è solo mio"

12 aprile 2026 11:00

Omicidio Cerciello Rega, 11 anni al secondo americano

11 aprile 2026 11:00

Maxi frode Iva nel settore informatico: 64 indagati e beni sequestrati per 32 milioni

13 marzo 2026 15:00

Sequestrate due officine meccaniche a Somma Vesuviana

05 marzo 2026 16:00

Somma Vesuviana, due spari e poi la fuga dei pistoleri

09 febbraio 2026 10:30

Sequestrati due fucili a canne mozze a Somma Vesuviana

08 febbraio 2026 18:00

Controlli a tappeto a Somma Vesuviana e Brusciano, sequestri record

08 febbraio 2026 10:00

Lutto a Somma Vesuviana, muore giovane imprenditore

07 febbraio 2026 18:30

Somma Vesuviana, discoteca con 650 persone ma il limite era 300

01 febbraio 2026 09:30

Somma Vesuviana, il parroco scende in strada contro vandali e criminalità

30 gennaio 2026 12:30

Ruba 300 euro dal Comune di Somma Vesuviana e poi si nasconde sotto al letto

30 gennaio 2026 10:00

Task force nel Vesuviano, tre arresti tra Somma Vesuviana e Sant'Anastasia

10 gennaio 2026 18:30

Somma Vesuviana, responsabilità, visione e condivisione: l’impegno di Sergio D’Avino per la città

09 gennaio 2026 14:00

Somma Vesuviana, due giovani accoltellati in strada

01 gennaio 2026 11:00

Somma Vesuviana, il "no" dei genitori per i lavori a scuola: «Si sacrifica lo spazio all’aperto dei bambini»

25 novembre 2025 16:00

Otto rapine in pochi giorni nei Paesi Vesuviani, due arresti

19 novembre 2025 20:30

Padre e figlio accoltellati a Somma Vesuviana

17 novembre 2025 13:00

Accoltellato in casa a Somma Vesuviana: "Mi devo vendicare"

16 novembre 2025 21:30

Somma Vesuviana, 22enne si attacca a un parapetto per lanciarsi nel vuoto

11 novembre 2025 09:00

Somma Vesuviana, scoperta megadiscarica di 15mila metri cubi

06 novembre 2025 14:30

"Voglio solo parlare", ma nascondeva una lama di 17 centimetri. Terrore a Somma Vesuviana - IL VIDEO

31 ottobre 2025 11:00

Presi dopo 11 rapine ai benzinai di Pomigliano, Somma Sant'Anastasia e Acerra

22 ottobre 2025 18:30

Incidente sulla Statale 268, Claudio muore a 27 anni

20 ottobre 2025 17:30

Martellate in testa dal marito, donna di Somma Vesuviana muore dopo due mesi d'agonia

16 ottobre 2025 17:30

Sequestrata una tonnellata di sigarette di contrabbando a Somma Vesuviana

09 ottobre 2025 14:30

Somma Vesuviana, istruttore di scuola guida con patente senza punti

06 ottobre 2025 20:30

Somma Vesuviana, arriva il commissario straordinario

06 ottobre 2025 18:30

Dimissioni di massa, sfiduciato anche il sindaco di Somma Vesuviana

03 ottobre 2025 17:26

Sant'Anastasia e Somma Vesuviana, maratona per Telethon

17 settembre 2025 10:00

Ecco la "Rete delle 7 Madonne" dal Vesuviano a tutta la Campania

13 settembre 2025 09:00

Nasce a Striano la Destinazion ManagementOrganization (DMO) “Vesuvio”

06 settembre 2025 19:30

Addio al poliziotto D'Avino, Somma Vesuviana in lutto

04 settembre 2025 19:00

Incidente tra quattro veicoli sulla Statale 268, ambulanze sul posto e strada chiusa

04 settembre 2025 09:47

Somma Vesuviana, colpisce la moglie con una mazzuola e la manda in fin di vita

06 agosto 2025 22:00

Truffa bancaria da 49mila euro, nei guai 26nne di Somma Vesuviana

04 agosto 2025 19:00

Omicidio Cerciello Rega, pena ridotta per uno dei due americani

15 luglio 2025 22:00

Pistola con matricola abrasa, arrestato a Somma Vesuviana

13 luglio 2025 10:30

Scomparso a San Gennaro Vesuviano, ritrovato senza vita

09 luglio 2025 18:30

Il Comune di Somma Vesuviana paga per le operazioni di pulizia, ma la ditta sbaglia strada

04 luglio 2025 12:30

Rapina a una giovane professionista, un arresto a Somma Vesuviana

29 maggio 2025 18:30

Clan Mazzarella, 21 arresti tra Somma Vesuviana e Sant'Anastasia TUTTI I NOMI

29 maggio 2025 10:00

Droga e estorsioni a Somma Vesuviana e Sant'Anastasia: 21 arresti tra i clan collegati ai Mazzarella

28 maggio 2025 12:00

Firmato l'accordo, la Dema di Somma Vesuviana diventa della Adler di Ottaviano

27 maggio 2025 12:30

Sabrina ferita dalla sassaiola sulla Statale 268: "Fermiamoli prima che ci scappi il morto"

06 maggio 2025 23:00

Sassi dal cavalcavia sulla Statale 268, a Somma Vesuviana parte il presidio fisso

06 maggio 2025 16:00

Lancio di sassi dal cavalcavia della Statale 268: colpiti due auto e un bus

30 aprile 2025 10:00

Brucia concessionaria a Somma Vesuviana, sei auto distrutte

14 aprile 2025 12:30

Ragazza 20enne accoltella la sorella a Somma Vesuviana: "Ha preso il mio struccante"

13 marzo 2025 15:00

Omicidio Cerciello, la Cassazione chiede un nuovo processo per gli americani

13 marzo 2025 08:30

Somma Vesuviana celebra le donne con la prima edizione del Premio Lucrezia D’Alagno  

12 marzo 2025 21:30

Battaglia vinta, la Dema di Somma Vesuviana non chiude

06 marzo 2025 10:00

Ciarambino: "Da Adler scelta giusta, ora confronto su Dema"

05 marzo 2025 19:30

Odori terribili e malori, i cittadini di Somma Vesuviana fanno sequestrare azienda

04 marzo 2025 18:30

Somma Vesuviana, i lavoratori Dema bloccano i binari della Circumvesuviana

04 marzo 2025 12:30

Omicidio Cerciello Rega, chiesto nuovo processo per l'americano

01 marzo 2025 08:00

Lavoratori Dema occupano i binari della Circumvesuviana

24 febbraio 2025 15:00

Delivery della droga a Somma, Ottaviano, Nola e San Gennaro: i nomi degli arrestati

20 febbraio 2025 12:30

Droga a Nola, Somma, San Gennaro e Ottaviano: i 10 arresati infastiditi dal Giro d'Italia

19 febbraio 2025 20:30

Traffico di droga: 10 arresti a San Gennaro Vesuviano, Ottaviano, Nola e Somma Vesuviana

19 febbraio 2025 14:30

Incidente sulla Statale 268, la vittima è un 37enne di Scafati

17 febbraio 2025 15:30

Scontro tra auto e camion, un morto sulla Statale 268

17 febbraio 2025 12:00

Maxi-tamponamento sulla Statale 268: otto auto coinvolte, feriti e tratto chiuso

15 febbraio 2025 06:00

Dema, Adler presenta il piano industriale

07 febbraio 2025 10:30

La Dema di Somma Vesuviana alla Adler di Ottaviano: sindacati preoccupati

01 febbraio 2025 18:30

Dema di Somma Vesuviana, situazione tesa e presidio in strada

30 gennaio 2025 10:00

Gruppo Dema, Ciarambino: Adler Group non smantelli i siti campani

28 gennaio 2025 22:00

La Adler di Scudieri pronta a rilevare la Dema di Somma Vesuviana

22 gennaio 2025 12:00

Bruciano camion nella notte a Somma Vesuviana

21 gennaio 2025 13:30

Dema di Somma Vesuviana, scendono in campo anche i parroci

04 gennaio 2025 08:00

Sequestrato carico di botti killer a un venditore di Somma Vesuviana

30 dicembre 2024 17:00

Imprenditore in ostaggio a Somma Vesuviana: "Come in un film dell'orrore"

18 dicembre 2024 17:00

Imprenditore legato e imbavagliato a Somma Vesuviana GUARDA IL VIDEO

16 dicembre 2024 12:30

Somma Vesuviana, apre il cantiere per la nuova scuola

07 dicembre 2024 10:00

Omicidio Cerciello, condanna definitiva a 15 anni per uno degli americani

26 novembre 2024 16:00

Somma Vesuviana, 5 dipendenti Dema salgono sul tetto del capannone

25 novembre 2024 18:30

Scavi a Somma Vesuviana, emergono 4 fornaci

14 novembre 2024 21:00

Somma Vesuviana ha un disavanzo milionario a due cifre

05 novembre 2024 22:00

Somma Vesuviana, scoperta festa abusiva di Halloween con 850 invitati

01 novembre 2024 10:30

Immobile di lusso abusivo nei pressi di Villa Augustea, scattano i sigilli

19 ottobre 2024 17:00

Pusher di Somma Vesuviana pronto a spacciare 24 ovuli di cocaina

18 ottobre 2024 20:30

Caos della ditta di Somma Vesuviana, mensa bloccata per 900 alunni

17 ottobre 2024 21:00

A Somma Vesuviana aprono al pubblico le Terme Romane di Villa Augustea

30 settembre 2024 23:00

Tragedia di Saviano, le città limitrofe annullano gli eventi

23 settembre 2024 23:00

A Somma Vesuviana emergono le Terme di 2000 anni fa

19 settembre 2024 17:00

Arrivano 11 interdittive antimafia per le aziende del Nolano e Somma Vesuviana

17 settembre 2024 23:00

Spari a Somma Vesuviana, ferito insospettabile

21 agosto 2024 13:00

Incidente sulla Statale 268, vittima decapitata

20 agosto 2024 22:00

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