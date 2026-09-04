Rubano un camion a Somma Vesuviana, nella fuga finiscono contro un muro

Secondo quanto emerso dalle indagini, il camion sarebbe stato rubato la sera precedente

Un camion risultato rubato nella notte è stato intercettato dai Carabinieri della stazione di Somma Vesuviana durante un servizio di pattugliamento.I militari hanno notato il mezzo e hanno tentato di fermarlo per un controllo. Il conducente, però, invece di arrestare la marcia, avrebbe proseguito la propria corsa, dando origine a un inseguimento lungo le strade del territorio comunale.A bordo dell’autocarro si trovavano due persone: un uomo di 33 anni e una donna di 30, entrambi già noti alle forze dell’ordine.L'inseguimento finisce contro un muroLa fuga è durata fino a via Pomigliano, dove il conducente ha perso il controllo del camion. Il mezzo è finito contro un muro, interrompendo così la corsa.A quel punto i Carabinieri hanno raggiunto l’autocarro e fatto scendere le due persone che si trovavano a bordo.L’intervento ha permesso di recuperare il mezzo e avviare gli accertamenti sulla sua provenienza.Il camion era stato rubato la sera primaLe verifiche eseguite successivamente dai militari avrebbero consentito di ricostruire la provenienza dell’autocarro.Secondo quanto emerso dalle indagini, il camion sarebbe stato rubato la sera precedente. Gli accertamenti hanno quindi collegato i due occupanti del mezzo al furto.La vicenda si è così trasformata da un semplice controllo stradale in un’indagine sul veicolo risultato rubato.Arrestato il 33enneAl termine degli accertamenti, il 33enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Per lui è scattata inoltre una denuncia per il furto dell’autocarro.La 30enne che viaggiava insieme all’uomo è stata invece denunciata per furto.Saranno ora gli ulteriori sviluppi dell’indagine e le valutazioni dell’autorità giudiziaria a definire le rispettive posizioni.L’operazione dei Carabinieri ha consentito in ogni caso di interrompere la fuga, recuperare il mezzo pesante e ricostruire, secondo gli elementi raccolti dagli investigatori, il collegamento con il furto denunciato nella serata precedente.