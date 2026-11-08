L'INCIDENTE Auto si ribalta, muore 26enne in Campania

La richiesta di intervento ha fatto arrivare sul posto i sanitari del 118, ma per Tommaso non c’è stato nulla da fare

Un’altra giovane vita spezzata sulle strade del Beneventano. Tommaso, 26 anni, originario di Airola, ha perso la vita in un incidente avvenuto durante la notte lungo la strada a scorrimento veloce di Paupisi. Il ragazzo si trovava alla guida di una Fiat Punto quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto, finendo fuori dalla carreggiata.L’incidente si è verificato poco prima della rotatoria che conduce in direzione di Sant’Agata de’ Goti. La vettura, dopo essere uscita dalla sede stradale, si è ribaltata. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al giovane conducente.Inutili i soccorsi del 118La richiesta di intervento ha fatto arrivare sul posto i sanitari del 118, ma per Tommaso non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso del 26enne, morto a seguito delle conseguenze dell’impatto.Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Montesarchio, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.Restano da stabilire le ragioni per cui il giovane abbia perso il controllo della Fiat Punto e quali fattori abbiano determinato l’uscita di strada e il successivo ribaltamento. Le indagini sono in corso.