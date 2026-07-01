Spaccano vetrina della gioielleria, colpo grosso a Somma Vesuviana

sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi e raccolto i primi elementi utili alle indagini

Raid notturno ai danni di una gioielleria a Somma Vesuviana, dove una banda di malviventi ha messo a segno un furto con la tecnica della "spaccata", portando via numerosi preziosi prima di dileguarsi. L'assalto è avvenuto intorno alle 3.30 in via Aldo Moro. Secondo una prima ricostruzione, i ladri hanno infranto le vetrine della gioielleria "Louise B Gioielli", riuscendo ad accedere rapidamente all'interno del negozio e a impossessarsi dei monili esposti.



Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi e raccolto i primi elementi utili alle indagini. Gli investigatori stanno acquisendo anche le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona per ricostruire l'azione del gruppo e identificarne i componenti.



L'entità del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sono in corso gli accertamenti per stabilire con precisione il valore dei preziosi rubati e chiarire la dinamica dell'assalto.