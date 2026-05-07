I Fontana di Somma Vesuviana rendono omaggio allo chef Massimo Bottura

Con la pizza “La Forma del Tempo” Pietro Fontana ripercorre la propria storia

Non un semplice omaggio al celebre chef Massimo Bottura dell’Osteria Francescana di Modena (3 stelle Michelin), ma una pizza che ripercorre la storia personale di Pietro Fontana, patron de I Fontana Pizzeria di Somma Vesuviana (NA), che prima di diventare pizzaiolo affiancava il padre nell’attività di vendita di formaggi. Nasce così “La Forma del Tempo”, una delle nuove pizze inserite nel menu primaverile, in cui Fontana impiega cinque stagionature di Parmigiano Reggiano, dai 12 ai 60 mesi, proposte in cinque consistenze diverse. A completare il tutto c’è una riduzione di aceto balsamico invecchiato oltre 25 anni per una pizza a ruota di carro destinata a diventare iconica.

Tra le altre novità in carta ci sono la Trilogia vesuviana, un Trancio di pizza in teglia croccante con stracciatella di bufala, pomodorini del piennolo, alici di Cetara, olio extravergine di oliva e scorza di limone, l’Assoluto di asparago con Asparagi in tre consistenze (crema di asparagi arrosto, punte arrosto e asparagi marinati ed essiccati), fior di latte, bottarga di tonno bluefin, salsa tartara e polvere di olive nere, Tra terra e umami (proposta in pala) con Cipollotto cotto a bassa temperatura, fior di latte, cipolla ramata e composta di cipolla, tonno in olio, uovo marinato grattugiato, germogli e olio extravergine di oliva.

Continua anche con le nuove pizze l’impegno solidale in favore del suo territorio da parte di Fontana che fino all’8 dicembre 2026 destinerà parte del ricavato della vendita dei fritti e delle pizze della sezione “pizza Concept” alla Cooperativa sociale Irene ’95 (www.irene95.it) di Marigliano che, in aggiunta ad altre attività sociali, gestisce due comunità educative a dimensione familiare (Casa Irene e Casa Momo), in cui sono ospitati minori con storie familiari difficili.

I Fontana

Pietro Fontana (classe ‘83) inizia a lavorare da giovanissimo dividendosi tra l’attività di vendita di prodotti alimentari accanto al papà e la gavetta serale presso pizzerie di provincia. Arriva, poi, l’esperienza di 3 anni in Germania durante la quale, oltre a perfezionarsi nel lavoro al banco, impara anche tutti gli aspetti della gestione di una pizzeria. Al ritorno dalla Germania lavora presso diverse pizzerie prima del casertano e poi del napoletano ma nel frattempo segue corsi di perfezionamento sugli impasti con grandi maestri come Giorilli e Bonci.

Nel 2019 decide di dare vita a un progetto personale insieme alla moglie Melania Panico. Il progetto “I Fontana” inizia con I Fontana Pizzeria che apre i battenti a Somma Vesuviana (NA) il 6 marzo del 2020, praticamente alla vigilia della chiusura per pandemia. Nonostante la partenza non sia delle più semplici Pietro resiste alle difficoltà iniziali e nel maggio 2022, sempre a Somma Vesuviana, aggiunge al progetto un altro tassello aprendo I Fontana Rustico, un locale dedicato a pizza in teglia e fritti. A fine 2022, poi, apre anche a Pomigliano d’Arco I Fontana Deluxe, locale attualmente fermo per mancanza di personale, incentrato su pizza in pala, padellini e pizza romana. I Fontana Pizzeria dispone di circa 140 coperti interni a cui in estate se ne aggiungono altri 120 all’esterno.

Nel 2026 il locale ha fatto il suo ingresso nella guida delle Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso con 2 Spicchi e nella guida Pizza&Cocktail di Identità Golose.