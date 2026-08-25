I coniugi morti nell'incidente sono Dario e Giovanna di Somma Vesuviana

Per la morte dei due è stato arrestato il conducente dell'altra automobile

Una vacanza nel Salento si è trasformata in tragedia per una coppia campana. Dario Serra, 51 anni, e Giovanna Serpi, 47 anni, hanno perso la vita nella notte in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 17, nel tratto compreso tra Salice Salentino e Veglie.Per la morte dei due è stato arrestato il conducente dell'altra automobile, un uomo di 41 anni originario di San Pietro Vernotico, Michele Massari, che secondo gli accertamenti sarebbe stato alla guida sotto l'effetto di cocaina, cannabinoidi e alcol. L'ipotesi di reato contestata è quella di omicidio stradale.Le vittime, originarie di Somma Vesuviana e residenti a Nocera Superiore, stavano viaggiando verso Porto Cesareo a bordo di una Fiat Panda. Poco dopo la mezzanotte, per cause ancora oggetto di accertamento, la loro vettura si è scontrata frontalmente con una Mercedes Classe A che procedeva nella direzione opposta.L'impatto è stato violentissimo e ha provocato pesanti danni a entrambi i veicoli. Per i due occupanti della Panda non c'è stato nulla da fare.Inutili i soccorsiSul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Per l'uomo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Per la donna, invece, è stato inizialmente tentato un intervento di rianimazione, ma anche in questo caso le condizioni erano troppo gravi e poco dopo i sanitari hanno dovuto arrendersi.Il conducente della Mercedes è rimasto ferito nello scontro ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Dopo l'arrivo al pronto soccorso, è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia per essere sottoposto agli accertamenti necessari e tenuto sotto osservazione.Arrestato il conducente della MercedesGli accertamenti eseguiti dopo l'incidente avrebbero evidenziato la presenza di alcol e sostanze stupefacenti nel conducente della Mercedes. In particolare, sarebbero state rilevate tracce di cocaina e cannabinoidi.Alla luce degli elementi raccolti, nei confronti del 41enne è scattato l'arresto con l'ipotesi di omicidio stradale. La posizione dell'uomo resta ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica dello schianto.I vigili del fuoco estraggono le vittime dalle lamiereLe operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse. I vigili del fuoco del distaccamento di Veglie hanno lavorato a lungo per riuscire a estrarre i corpi dei due occupanti della Fiat Panda, rimasta gravemente deformata dopo il violento impatto.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Salice Salentino e un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina. I militari hanno effettuato i rilievi, raccolto gli elementi utili all'inchiesta e gestito la circolazione nella zona.Le due salme sono state trasferite nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dell'autorità giudiziaria.Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro, come previsto nell'ambito degli accertamenti sull'incidente.La Procura della Repubblica di Lecce dovrà ora ricostruire ogni fase dello schianto e verificare tutte le circostanze che hanno portato alla morte di Dario Serra e Giovanna Serpi, arrivati nel Salento per trascorrere alcuni giorni di vacanza e rimasti vittime di un tragico incidente.