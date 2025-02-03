Notizie Castellammare

Rifiuti fuori orario, due multe nei Paesi Vesuviani
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Ospedale di Castellammare, da una settimana in barella col femore rotto
02 gennaio 2026 20:00
Rapina in tabaccheria, i dipendenti lo bloccano e lo fanno arrestare
02 dicembre 2025 10:30
Nonno Aniello era scomparso nella tarda serata, ritrovato in un burrone
26 novembre 2025 18:30
Figlio e nipote del consigliere comunale vesuviano indagati per camorra
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La vendetta del clan vesuviano: un dito tagliato
12 novembre 2025 10:30
I summit della camorra vesuviana nei bar: ecco i nomi degli 11 arrestati
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Blitz anticamorra nei Paesi Vesuviani: 11 arresti, c'è anche il boss reggente
11 novembre 2025 12:30
Latitante di camorra catturato nel Milanese
07 novembre 2025 20:30
Scappa sui tetti, preso il figlio del boss vesuviano
31 ottobre 2025 10:30
Castellammare, spuntano manifesti della Meloni a testa in giù
30 ottobre 2025 19:00
Colpo al narcotraffico stabiese: sequestrata oltre una tonnellata di cannabis
17 ottobre 2025 16:00
Operaio precipita da impalcatura nel Vesuviano, è grave
14 ottobre 2025 22:00
Si finge cieco per 20 anni, arrestato insieme alla moglie nei Paesi Vesuviani
07 ottobre 2025 18:30
Parte la demolizione, addio alle Terme stabiesi
07 ottobre 2025 10:00
Ok al piano spiagge vesuviano: oltre il 60% resta libero
01 ottobre 2025 10:00
Fiamme alla porta dei vicini, ferita donna incinta
24 settembre 2025 10:00
Appicca incendio alla porta dei vicini, follia nel Vesuviano
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Ecco la maschera di Gigi D'Alessio usata dal pugile per rubare
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Incidente in Tanzania, muore suora di Castellammare
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Nuovo parcheggio per la Circumvesuviana, tutto pronto per la stazione di Stabia Scavi
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I Nas nei locali della movida: cibo sequestrato e ubriaco molesto bloccato
08 settembre 2025 09:00
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Abbandona carico in fiamme e provoca grosso incendio
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Vasto incendio nell'area stabiese, chiude anche la Statale
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Donazione di organi, quattro persone riacquistano la vista grazie all'ospedale di Castellammare
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