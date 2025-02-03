il Fatto Vesuviano

Notizie Castellammare

Rifiuti fuori orario, due multe nei Paesi Vesuviani

09 gennaio 2026 11:30

Ospedale di Castellammare, da una settimana in barella col femore rotto

02 gennaio 2026 20:00

Rapina in tabaccheria, i dipendenti lo bloccano e lo fanno arrestare

02 dicembre 2025 10:30

Nonno Aniello era scomparso nella tarda serata, ritrovato in un burrone

26 novembre 2025 18:30

Figlio e nipote del consigliere comunale vesuviano indagati per camorra

22 novembre 2025 13:00

Scappato in Toscana, preso camorrista che operava tra Castellammare e Pompei

17 novembre 2025 23:00

Le mani della camorra vesuviana sulle ambulanze in ospedale: due arresti

12 novembre 2025 14:30

La vendetta del clan vesuviano: un dito tagliato

12 novembre 2025 10:30

I summit della camorra vesuviana nei bar: ecco i nomi degli 11 arrestati

11 novembre 2025 15:00

Blitz anticamorra nei Paesi Vesuviani: 11 arresti, c'è anche il boss reggente

11 novembre 2025 12:30

Latitante di camorra catturato nel Milanese

07 novembre 2025 20:30

Scappa sui tetti, preso il figlio del boss vesuviano

31 ottobre 2025 10:30

Castellammare, spuntano manifesti della Meloni a testa in giù

30 ottobre 2025 19:00

Colpo al narcotraffico stabiese: sequestrata oltre una tonnellata di cannabis

17 ottobre 2025 16:00

Operaio precipita da impalcatura nel Vesuviano, è grave

14 ottobre 2025 22:00

Si finge cieco per 20 anni, arrestato insieme alla moglie nei Paesi Vesuviani

07 ottobre 2025 18:30

Parte la demolizione, addio alle Terme stabiesi

07 ottobre 2025 10:00

Ok al piano spiagge vesuviano: oltre il 60% resta libero

01 ottobre 2025 10:00

Fiamme alla porta dei vicini, ferita donna incinta

24 settembre 2025 10:00

Appicca incendio alla porta dei vicini, follia nel Vesuviano

23 settembre 2025 18:30

Ecco la maschera di Gigi D'Alessio usata dal pugile per rubare

21 settembre 2025 10:00

Pugile ruba auto indossando una maschera di Gigi D'Alessio

20 settembre 2025 12:30

Incidente in Tanzania, muore suora di Castellammare

16 settembre 2025 22:00

Nuovo parcheggio per la Circumvesuviana, tutto pronto per la stazione di Stabia Scavi

15 settembre 2025 19:00

I Nas nei locali della movida: cibo sequestrato e ubriaco molesto bloccato

08 settembre 2025 09:00

Turista inglese partorisce due gemelli prematuri all'ospedale di Castellammare

06 settembre 2025 12:00

Abbandona carico in fiamme e provoca grosso incendio

05 settembre 2025 06:00

Vasto incendio nell'area stabiese, chiude anche la Statale

01 settembre 2025 20:30

Donazione di organi, quattro persone riacquistano la vista grazie all'ospedale di Castellammare

26 agosto 2025 10:30

Ci risiamo, ecco i pescatori di datteri di mare sulla costa vesuviana

21 agosto 2025 12:00

Scappano su un gommone nel mare vesuviano, denunciati in otto

18 agosto 2025 23:00

Trovato corpo senza vita a Castellammare

16 agosto 2025 17:00

Sequestrata una tonnellata di cozze nei Paesi Vesuviani

14 agosto 2025 06:00

Furia al pronto soccorso di Castellammare: attacca medici e vigilantes, poi devasta il reparto

13 agosto 2025 16:00

Chiama zia e carabinieri e fa arrestare il padre violento

09 agosto 2025 10:30

Blitz nelle pescherie vesuviane, sequestrato un quintale di prodotti ittici

06 agosto 2025 13:00

Pronto soccorso distrutto a Castellammare

25 luglio 2025 10:30

"Visitate subito mia moglie", e sfonda la vetrata del triage all'ospedale di Castellammare

24 luglio 2025 10:30

Movida vesuviana: un arresto e alimenti sequestrati

13 luglio 2025 16:00

Imbarcazione in fiamme nel mare vesuviano

11 luglio 2025 09:00

Lancio di uova dal cavalcavia della Statale, colpiti due motociclisti

07 luglio 2025 17:00

Sequestrati pesce e frutti di mare nei Paesi Vesuviani

04 luglio 2025 10:00

Castellammare, Pompei, Ottaviano e Torre: prorogate le zone rosse

25 giugno 2025 22:00

Sport, salute e benessere con i prodotti dei Monti Lattari

24 giugno 2025 19:00

Malamovida, notte di denunce e sequestri nell'area vesuviana

22 giugno 2025 20:30

Era latitante da 6 mesi, catturato uomo vicino al clan vesuviano

21 giugno 2025 22:00

Ospedale di Castellammare, ginecologa presa in ostaggio dal padre di una paziente

19 giugno 2025 20:30

Abbattuto attico abusivo del noto hotel vesuviano

18 giugno 2025 23:00

Parcheggiatori abusivi pizzicati nella zona rossa

15 giugno 2025 19:00

Sequestrati 25 milioni al clan di camorra vesuviano

12 giugno 2025 14:30

Sgomberate quattro case nei Paesi Vesuviani, erano occupate dal 2013

11 giugno 2025 19:00

Spiaggia di Castellammare, la denuncia: "Pagamenti e soprusi"

09 giugno 2025 10:00

Incidente tra Pompei e Castellammare, muore netturbino

07 giugno 2025 06:00

Estorsioni al lido abusivo nel Vesuviano: tre arresti

05 giugno 2025 13:00

Donna contromano sull'A3 a Castellammare

03 giugno 2025 14:30

Schianto sulla Statale tra quattro auto e una moto

27 maggio 2025 14:30

Tremenda lite per viabilità, due arresti ed un ricercato

27 maggio 2025 10:00

Moto bruciate e spari, 3 arresti nei Paesi Vesuviani

26 maggio 2025 20:30

Preso nei Paesi Vesuviani con un chilo di ordigni esplosivi

18 maggio 2025 12:30

Il boss vesuviano agli affiliati: "Servono più rapine per lo spaccio"

16 maggio 2025 17:00

Acido contro la moglie, salumiere la lascia esanime e chiusa nel negozio

16 maggio 2025 14:30

Corrompono testimone, 11 arresti nel clan vesuviano

16 maggio 2025 12:00

Ecco "La Casa di Iole" nel bene confiscato alla camorra vesuviana

14 maggio 2025 19:00

I cittadini fanno ritrovare un'auto rubata

14 maggio 2025 10:30

Muore all'ospedale di Castellammare, dona gli organi e ridà la vista a due persone

12 maggio 2025 20:30

Scassina il casello per rubare l'incasso sull'A3 Napoli-Salerno

07 maggio 2025 10:30

Scippa sei donne e ne ferisce alcune, preso nei Paesi Vesuviani

03 maggio 2025 22:00

Blitz da Castellammare ad Angri, sequestrati 5 milioni di cocaina purissima

03 maggio 2025 21:00

Stop al divieto e via libera ai tuffi nel mare vesuviano

03 maggio 2025 09:00

Si tuffa dalla banchina del Porto, la Guardia Costiera lo salva

29 aprile 2025 23:00

Fumo dal treno della Circumvesuviana, passeggeri evacuati

28 aprile 2025 19:00

A Castellammare Pasqua dedicata alle vittime della Funivia del Faito

20 aprile 2025 23:00

Estorsione a imprenditore nei Paesi Vesuviani

20 aprile 2025 17:00

Mare vesuviano, arriva uno stop alla balneazione

17 aprile 2025 21:00

Colpisce medico con una stampella, arrestato all'ospedale di Castellammare

16 aprile 2025 21:00

Tre furti nella notte nei Paesi Vesuviani, tutti arrestati

16 aprile 2025 16:00

Quattro omicidi della camorra vesuviana, arrivano tre ergastoli

08 aprile 2025 20:30

Sub recuperato nel mare vesuviano, aveva lesioni al cranio

05 aprile 2025 19:00

Frutta e verdura sequestrata e donata alla Caritas

04 aprile 2025 21:00

Carmela morta a 25 anni, indagato il medico che l'ha operata

04 aprile 2025 18:30

Carmela morta dopo un intervento e tre ricoveri, aveva 25 anni

03 aprile 2025 12:30

Da Castellammare a Gragnano in tram, c'è il bando per i lavori

29 marzo 2025 09:00

Barca rubata trovata ormeggiata nel mare vesuviano

23 marzo 2025 21:00

Prof arrestata a Castellammare, altri 3 alunni confermano gli abusi

19 marzo 2025 23:00

In fuga nei Paesi Vesuviani lanciano gabbia di canarini contro i carabinieri

19 marzo 2025 15:00

Circumvesuviana dice addio al progetto del sottopasso

11 marzo 2025 16:00

Sequestrato mezzo milione di euro a imprenditore nel Vesuviano

11 marzo 2025 15:00

Blitz antidroga nei Paesi Vesuviani: i nomi delle 51 persone coinvolte

07 marzo 2025 08:00

Linea ferroviaria Torre-Castellammare, chiesta la dismissione immediata

03 marzo 2025 21:00

Avvocato perde causa e lo mandano in ospedale

28 febbraio 2025 06:00

Violenza nei Paesi Vesuviani: lo accoltellano e gli rompono le costole

26 febbraio 2025 17:00

Corpo sui binari del treno nei Paesi Vesuviani

22 febbraio 2025 20:30

Pregiudicato scarcerato, festeggiamenti in strada e indagini

16 febbraio 2025 10:00

Incinta e colpita da ictus, muore a 35 anni

15 febbraio 2025 15:00

Botti e champagne, festa illegale dopo l'assoluzione per l'omicidio

13 febbraio 2025 10:00

Sequestrati 800mila euro ad azienda di surgelati nei Paesi Vesuviani

11 febbraio 2025 13:00

Le terribili minacce alla compagna: «Ti sfregio con l’acido, sei morta»

07 febbraio 2025 13:00

L'ospedale di Castellammare abbrevia i ricoveri

06 febbraio 2025 12:00

Derubarono tifosi alto-atesini, Daspo per 13 ultras stabiesi

05 febbraio 2025 13:00

Vigliessa multa un'auto poi viene investita

03 febbraio 2025 12:00

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