Notizie Sarno

Investito da auto tra Sarno e Striano: minore in condizioni critiche
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Schianto mortale sull'A30 tra Sarno e Palma Campania, la vittima è un 30enne
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Incidente sull'A30 tra Palma Campania e Sarno, c'è un morto
07 marzo 2026 09:15
Travolto da tir in retromarcia, muore 24enne di Sarno
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Panettiere ucciso a Sarno, un fiore sulla tomba per il suo compleanno
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Panettiere ucciso a Sarno, struggente messaggio del figlio per il suo compleanno
17 febbraio 2026 19:30
Il killer del panettiere di Sarno e la foto con il fratello in carcere
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La figlia del panettiere ucciso a Sarno: "Ho supplicato di smetterla"
06 febbraio 2026 06:00
Sarno, il killer del panettiere era tornato libero dopo una rapina in Circumvesuviana
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Salumiere ucciso a Sarno, spunta il video sul web
04 febbraio 2026 20:30
Ucciso a Sarno, il salumiere era intervenuto per difendere la figlia 19enne
03 febbraio 2026 21:00
Commerciante ucciso a Sarno, killer preso grazie a carabiniere fuori servizio
03 febbraio 2026 16:00
Sarno, salumiere ucciso a coltellate nel suo negozio
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Crolla parte del carro di Carnevale a Sarno, bimba colpita ha le gambe spezzate
01 febbraio 2026 20:30
Sarno, capannone distrutto dalle fiamme
31 gennaio 2026 12:00
Paziente muore dopo aggressione all'ospedale di Sarno
18 gennaio 2026 06:00
Lite a Sarno, padre accoltella il figlio
11 gennaio 2026 13:00
Armi e droga, minore bloccato a Sarno
10 gennaio 2026 14:00
Nino D'Angelo cittadino onorario di Sarno
07 gennaio 2026 14:00
Il presepe di San Pietro arriva dalla Diocesi di Nocera-Sarno
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Esonda il Sarno, arrivano i gommoni per salvare le persone
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Prove dei nuovi treni Circumvesuviana, stop alla Napoli-Sarno
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Si muove la Procura: "Ora bonifichiamo il Fiume Sarno"
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Scarti di macellazione e reflui velenosi nel Fiume Sarno: sequestrata azienda
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Santini elettorali distribuiti all'ospedale di Sarno: "Fatto gravissimo"
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Ingerisce stuzzicadenti a cena: donna di corsa all'ospedale di Sarno
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Donna investita in bici elettrica a Sarno, pirata in fuga
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Spaccia stupefacenti sugli argini del Fiume Sarno, arrestata
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