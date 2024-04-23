il Fatto Vesuviano

Notizie Sarno

Investito da auto tra Sarno e Striano: minore in condizioni critiche

16 ottobre 2026 14:30

Schianto mortale sull'A30 tra Sarno e Palma Campania, la vittima è un 30enne

08 marzo 2026 10:00

Incidente sull'A30 tra Palma Campania e Sarno, c'è un morto

07 marzo 2026 09:15

Travolto da tir in retromarcia, muore 24enne di Sarno

23 febbraio 2026 18:00

Panettiere ucciso a Sarno, un fiore sulla tomba per il suo compleanno

19 febbraio 2026 14:30

Panettiere ucciso a Sarno, struggente messaggio del figlio per il suo compleanno

17 febbraio 2026 19:30

Il killer del panettiere di Sarno e la foto con il fratello in carcere

10 febbraio 2026 07:00

La figlia del panettiere ucciso a Sarno: "Ho supplicato di smetterla"

06 febbraio 2026 06:00

Sarno, il killer del panettiere era tornato libero dopo una rapina in Circumvesuviana

05 febbraio 2026 13:00

Salumiere ucciso a Sarno, spunta il video sul web

04 febbraio 2026 20:30

Ucciso a Sarno, il salumiere era intervenuto per difendere la figlia 19enne

03 febbraio 2026 21:00

Commerciante ucciso a Sarno, killer preso grazie a carabiniere fuori servizio

03 febbraio 2026 16:00

Sarno, salumiere ucciso a coltellate nel suo negozio

03 febbraio 2026 11:23

Crolla parte del carro di Carnevale a Sarno, bimba colpita ha le gambe spezzate

01 febbraio 2026 20:30

Sarno, capannone distrutto dalle fiamme

31 gennaio 2026 12:00

Paziente muore dopo aggressione all'ospedale di Sarno

18 gennaio 2026 06:00

Lite a Sarno, padre accoltella il figlio

11 gennaio 2026 13:00

Armi e droga, minore bloccato a Sarno

10 gennaio 2026 14:00

Nino D'Angelo cittadino onorario di Sarno

07 gennaio 2026 14:00

Il presepe di San Pietro arriva dalla Diocesi di Nocera-Sarno

27 novembre 2025 21:00

Esonda il Sarno, arrivano i gommoni per salvare le persone

26 novembre 2025 06:00

Prove dei nuovi treni Circumvesuviana, stop alla Napoli-Sarno

22 novembre 2025 12:30

Si muove la Procura: "Ora bonifichiamo il Fiume Sarno"

21 novembre 2025 19:00

Scarti di macellazione e reflui velenosi nel Fiume Sarno: sequestrata azienda

18 novembre 2025 15:00

Santini elettorali distribuiti all'ospedale di Sarno: "Fatto gravissimo"

08 novembre 2025 11:30

Ingerisce stuzzicadenti a cena: donna di corsa all'ospedale di Sarno

08 novembre 2025 06:00

Donna investita in bici elettrica a Sarno, pirata in fuga

04 novembre 2025 06:00

Spaccia stupefacenti sugli argini del Fiume Sarno, arrestata

28 ottobre 2025 16:00

Scarichi nel Fiume Sarno, imprenditore nei guai

23 ottobre 2025 16:00

Sarà spostata la stazione della Circumvesuviana di Sarno, addio al passaggio a livello

17 ottobre 2025 17:00

Sarno, pulisce la pistola nel negozio ed un colpo ferisce la mamma

20 settembre 2025 18:30

Travolto a Sarno da una donna ubriaca e drogata, Giuseppe muore a 19 anni

17 settembre 2025 14:30

Sarno, auto con a bordo due ragazze contro scooter: un ferito operato d'urgenza

16 settembre 2025 17:30

Dallo yoga ai percorsi olistici, a Sarno si guarda alla salute collettiva ed ambientale

11 settembre 2025 13:30

Follia a Sarno, due fratelli gemelli accoltellati nel sonno

28 agosto 2025 14:30

West Nile, sei casi tra Sarno e Nocera con pazienti ricoverati

21 agosto 2025 14:30

Brucia tir carico di pomodori sull'A30 tra Sarno e Palma Campania

15 agosto 2025 06:00

Calci e pugni ai medici dell'ospedale di Sarno

31 luglio 2025 20:30

Carmine morto sul lavoro a Poggiomarino, la dinamica resta oscura

21 giugno 2025 18:30

Sarno, 8 milioni per le vasche di contenimento

14 giugno 2025 09:00

Sarno, donna scappa di casa per i maltrattamenti del marito

09 giugno 2025 13:00

Problemi tecnici, interrotta tratta della Circumvesuviana

08 giugno 2025 22:00

Arriva all'ospedale di Sarno dopo avere ingoiato viti, chiodi e lame

22 maggio 2025 08:30

Rapina nella stazione Circum, preso a calci e pugni per i soldi

07 maggio 2025 09:00

Sarno, la tragedia del 5 Maggio 1998 è storia ancora viva

05 maggio 2025 12:30

Massacrato di botte, arriva il Daspo da Sarno per gli aggressori

04 maggio 2025 08:30

Il sindaco di Sarno accusato di sessismo, lui nega tutto

01 maggio 2025 21:00

Inquinamento del Fiume Sarno, sigilli a due aziende

28 marzo 2025 17:00

Allarme furto in banca a Sarno

23 marzo 2025 10:05

Rischio legionella all'ospedale di Sarno

16 marzo 2025 10:30

Carcassa di vitello nel fiume Sarno a Scafati

14 marzo 2025 17:00

Cameraman di Rete 4 aggredito alla serata di Very e Sasy

24 febbraio 2025 19:00

Sarno, operaio si ferisce gravemente alla pancia nell'azienda conserviera

23 febbraio 2025 06:00

Va tre volte in ospedale a Sarno, poi muore a 14 anni

22 febbraio 2025 06:00

Sversava nel Fiume Sarno, chiusa azienda

21 febbraio 2025 08:00

Incendio al Comune di Sarno, preso piromane armato

18 febbraio 2025 08:30

Bimba da sola in strada a Sarno in piena notte, collocata in comunità

12 febbraio 2025 18:30

Bimba di 11 anni da sola in strada a Sarno: "Cercavo da mangiare"

09 febbraio 2025 09:00

Sarno contro i rifiuti, arrivano le fototrappole

03 febbraio 2025 08:30

Pelli, cuoio e liquami nel Sarno. Altri sigilli alle aziende

31 gennaio 2025 20:30

Schianto sull'A30 a Sarno, morta la donna che viaggiava con il prete

27 gennaio 2025 18:30

Incidente sull'A30 a Sarno: gravissimi prete e una donna

26 gennaio 2025 22:00

Maltempo, il Comune di Sarno chiede lo stato di calamità naturale

22 gennaio 2025 08:30

Sarno, cadono alberi all'ingresso dell'A30 e sulla guardia medica

12 gennaio 2025 20:30

Inquinamento del Fiume Sarno, scoperti rifiuti speciali smaltiti irregolarmente

09 gennaio 2025 22:00

Esplode petardo, due persone gravemente ferite alle braccia

01 gennaio 2025 23:00

Gori: "L'obiettivo del 2025 è ripulire il Sarno"

12 dicembre 2024 20:30

Grave inquinamento del Fiume Sarno, sequestrata azienda "bio" a Striano IL VIDEO

10 dicembre 2024 12:30

Disinquinamento del Sarno: a Scafati e Boscoreale ok ai nuovi impianti fognari

30 novembre 2024 10:00

Atti persecutori contro una donna, stalker "cacciato" da Sarno

28 novembre 2024 23:00

Sarno nella morsa dei ladri, il sindaco invita a denunciare

27 novembre 2024 09:00

Uomo muore investito a Sarno

17 novembre 2024 08:00

Sarno, entrano in un locale e sparano con un fucile

11 novembre 2024 21:00

Smontano auto rubate, due arresti a Sarno

31 ottobre 2024 13:00

Sarno, forzano posto di blocco: avevano droga a bordo

28 ottobre 2024 10:30

Sarno, gambizzato il figlio del boss

24 ottobre 2024 06:00

Incidente tra Sarno e Palma Campania, dolore per Concetta

19 ottobre 2024 06:00

Auto contro tir, muore una donna tra Palma Campania e Sarno

18 ottobre 2024 14:30

Incidente sulla Statale, muore 32enne di Sarno

29 settembre 2024 19:00

Due uomini di Palma Campania dispersi in montagna a Sarno

25 settembre 2024 12:00

Ore di paura dopo il maltempo a Sarno, evacuate 40 persone

24 settembre 2024 22:00

Retata antidroga a Sarno

16 settembre 2024 17:00

Arriva lo studio: il Fiume Sarno è più pericoloso per la salute di quanto si pensasse

14 settembre 2024 15:00

Droga e fucile in casa: giovane in manette a Sarno

11 settembre 2024 13:00

Spara al fratello, arrestato a Sarno

03 settembre 2024 09:00

La paura di Scafati: "Sostanze cancerogene omesse nel Fiume Sarno"

27 agosto 2024 19:30

Donna in attesa del ricovero muore all'ospedale di Sarno

22 agosto 2024 19:00

Sarno inquinato, Scafati vuole un miliardo dalla Regione

17 agosto 2024 06:00

Fiume Sarno in condizioni sempre più terribili

15 agosto 2024 10:00

Blitz intorno al Fiume Sarno, scattano i sequestri in tre città

23 luglio 2024 18:30

A Sarno strada totalmente bloccata dal banchetto degli sposi

30 giugno 2024 14:30

Notte d'inferno a Sarno, a fuoco quattro camion

23 giugno 2024 10:30

Pomodori cinesi arrivati a Salerno, erano per un'azienda di Sarno

13 giugno 2024 06:00

"La mia autostrada per il cielo": un evento memorabile in onore di Carlo Acutis

01 giugno 2024 14:30

Lavori fognari completati, stop ai reflui nel Fiume Sarno

16 maggio 2024 17:00

"Energie per il Sarno", Gori realizza altre opere fognarie

14 maggio 2024 13:00

Trasporta un arsenale da guerra da Sarno al confine con la Slovenia

14 maggio 2024 06:00

Lutto a Sarno, Michela muore a 10 anni poco prima di fare la Comunione

06 maggio 2024 14:30

Ancora veleni scaricati nel Fiume Sarno: scattano sigilli e multe

04 maggio 2024 08:30

Ladri a caccia del rame nell'area industriale di Sarno

23 aprile 2024 12:30

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