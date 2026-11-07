LA TRAGEDIA Incidente a Sarno, la vittima è Irma: aveva solo 17 anni

Viaggiava a bordo di una Fiat Panda insieme al fidanzato, un ragazzo residente a San Marzano sul Sarno che si trovava alla guida dell'automobile

Una notte che si è trasformata in tragedia, spezzando troppo presto una giovane vita. Si chiamava Irma De Crescenzi, aveva appena 17 anni ed era residente a Sarno, la ragazza che ha perso la vita nel drammatico incidente stradale verificatosi nelle ore notturne in via San Valentino.La notizia della sua morte ha profondamente scosso la comunità dell'Agro. Tra i messaggi di cordoglio anche quello di Massimo Annunziata, amico d'infanzia della famiglia, che ha voluto ricordare la giovane pubblicando una sua fotografia accompagnata da parole di profondo dolore:«La notizia alle prime ore dell’alba mi ha sconvolto. La ragazza non ce l’ha fatta nell’incidente in via San Valentino. Sono rimasto senza parole vedendo la foto, essendo la figlia di un amico d’infanzia. Immagino il dolore che state passando nel ricevere una chiamata del genere per una figlia di appena 17 anni. Vi sono vicino nel vostro dolore immenso».Irma viaggiava a bordo di una Fiat Panda insieme al fidanzato, un ragazzo residente a San Marzano sul Sarno che si trovava alla guida dell'automobile. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo. Secondo una prima ricostruzione, la vettura si sarebbe ribaltata, finendo violentemente contro un muro che costeggia la carreggiata.L'impatto è stato devastante. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la diciassettenne non c'è stato nulla da fare: Irma è morta pochi minuti dopo lo schianto, senza riuscire a sopravvivere alle gravissime conseguenze dell'incidente.Il fidanzato, che era alla guida della Fiat Panda, ha riportato diverse lesioni. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni disponibili, non desterebbero particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.Le indagini per ricostruire la tragediaSul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti di polizia, i carabinieri e il personale sanitario del 118. Mentre i soccorritori prestavano assistenza ai due giovani, le forze dell'ordine hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto.Al momento non risulterebbe coinvolto nessun altro veicolo. L'ipotesi presa in considerazione è quella di un incidente autonomo, ma saranno le indagini a chiarire perché il conducente abbia perso il controllo dell'automobile e quali siano state le cause del ribaltamento.Gli accertamenti sono affidati al Commissariato di Polizia di Stato di Sarno. Gli investigatori stanno esaminando i rilievi effettuati sul posto per ricostruire la traiettoria della Fiat Panda e gli istanti che hanno preceduto il violento impatto contro il muro.Intanto, a Sarno resta il dolore per la scomparsa di Irma De Crescenzi, una ragazza di appena 17 anni. Una vita spezzata troppo presto, una famiglia distrutta dal dolore e un'intera comunità sconvolta da una tragedia che lascia tutti senza parole.