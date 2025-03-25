il Fatto Vesuviano

Notizie Torre del Greco

Fuggono dai carabinieri, provano a corromperli con 50 euro e li aggrediscono

29 marzo 2026 10:00

Abusivismo, due immobili abbattuti sul Vesuvio

20 febbraio 2026 21:00

Sequestrate due sale ristorante a Torre

06 febbraio 2026 14:00

Paura al porto di Torre, poliziotti sventano suicidio

06 febbraio 2026 11:00

Saltano in aria due tombini al cimitero

01 febbraio 2026 12:30

Errori di orario e nella differenziata: 322 multe in 19 giorni

30 gennaio 2026 15:00

Mamma e figlia investita davanti scuola nel Vesuviano

30 gennaio 2026 13:00

Ferita dalla testa fino all'occhio, è stato il compagno

28 gennaio 2026 11:00

Difende la fidanzata, accoltellato al petto nei Paesi Vesuviani

28 gennaio 2026 10:30

Recuperate 6 tonnellate di rifiuti dai fondali del mare vesuviano

24 gennaio 2026 15:00

Andrea si laurea comunicando solo con gli occhi

07 gennaio 2026 08:30

Arresto cardiaco al mercato, salvato dai vigili

02 gennaio 2026 07:00

Operata al femore a 101 anni, la nonnina sta bene

23 dicembre 2025 13:00

Bimba muore durante la festa a Torre: aveva 4 anni

11 dicembre 2025 12:48

Il Comune vesuviano regala 100mila euro per Natale alle famiglie in difficoltà

08 dicembre 2025 12:26

Sei funzionari interdetti nella città vesuviana

05 dicembre 2025 20:30

Professionista abbandona rifiuti nei Paesi Vesuviani e viene denunciato

05 dicembre 2025 09:00

Abbattuta piscina abusiva in pieno Parco del Vesuvio

02 dicembre 2025 23:00

Ruba una scatola di detersivo per i piatti e viene arrestato

24 novembre 2025 09:00

Donna fotografa la scheda elettorale nei Paesi Vesuviani

24 novembre 2025 06:00

Circumvesuviana, nuovo percorso per la linea di Torre del Greco

21 novembre 2025 18:30

“Violet Charity Gala", evento per la lotta alla fibromialgia

18 novembre 2025 19:30

Spara con il fucile contro le auto in sosta: follia nei Paesi Vesuviani

15 novembre 2025 12:30

Agente ferito dal Suv che ha ucciso Scarpati, i colleghi donano giorni di ferie alla moglie

14 novembre 2025 12:30

Tratta della Circumvesuviana resterà chiusa per lavori

13 novembre 2025 21:00

L'addio al poliziotto Scarpati: "Chi l'ha ucciso pagherà"

06 novembre 2025 08:30

Poliziotto morto, il 28enne in carcere: "Sono disperato"

05 novembre 2025 19:00

Poliziotto morto, il collega Ciro Cozzolino è fuori pericolo

05 novembre 2025 15:30

Poliziotto morto, il conducente del Suv aveva appena provocato un tamponamento sull'A3

04 novembre 2025 19:00

La figlia del poliziotto morto a Torre: "Ora pretendo giustizia"

03 novembre 2025 18:30

Poliziotto ucciso nell'incidente, manette per Severino

02 novembre 2025 14:30

Presidente della Puteolana preso a pugni durante una partita a Torre del Greco

01 novembre 2025 22:00

Poliziotto morto nell'incidente, il conducente del Suv positivo agli stupefacenti

01 novembre 2025 20:30

Poliziotto morto a Torre, il conducente del Suv è un giovane imprenditore

01 novembre 2025 15:30

Schianto contro la volante, muore poliziotto a Torre

01 novembre 2025 09:30

Sequestrata a Torre l'accademia calcistica di Ciro Immobile

14 ottobre 2025 20:32

Schianto nei Paesi Vesuviani, motociclista in gravi condizioni

12 ottobre 2025 19:00

Moglie uccisa, arriva la condanna bis per il torrese Panariello

12 ottobre 2025 10:00

Cittadini "zozzoni" scoperti dalle telecamere e sanzionati

11 ottobre 2025 10:00

Bloccato nei Paesi Vesuviani. "Sono disoccupato e spaccio per vivere"

09 ottobre 2025 16:00

Ansia nei Paesi Vesuviani, scomparso anziano affetto da Alzheimer

08 ottobre 2025 22:00

Truffa con il Trojan sui cellulari, 21 indagati nei Paesi Vesuviani ed a Pompei

02 ottobre 2025 15:00

Agguato nei Paesi Vesuviani, c'è un ferito

21 settembre 2025 18:30

Sub torrese disperso in mare

17 settembre 2025 18:30

Uomo gambizzato nei Paesi Vesuviani

14 settembre 2025 15:00

Scontri in strada tra tifosi della Turris e del Sorrento, 23 Daspo

12 settembre 2025 21:00

Addio ad Annunziata, è lei la giovane vittima dell'incidente nel Vesuviano

10 settembre 2025 19:30

Schianto nel Vesuviano, una 22enne muore sul colpo

10 settembre 2025 12:30

Fiamme nella rimessa del Vesuviano, auto distrutte

07 settembre 2025 10:30

Bloccati nei Paesi Vesuviani armati e con il kit del rapinatore

05 settembre 2025 10:00

Quattro giovani minacciati e rapinati sul treno della Circumvesuviana

31 agosto 2025 21:00

Spari contro auto nel Vesuviano, a bordo un 48enne

23 agosto 2025 14:30

Ragazzina di 12 anni segregata nei Paesi Vesuviani, salvata dal blitz della polizia locale

23 agosto 2025 10:00

Nas nei Paesi Vesuviani, blitz in una paninoteca e nel chiosco di trippa

22 agosto 2025 16:00

Incidente a Torre, Nunzio muore a 17 anni dopo una settimana di agonia

19 agosto 2025 13:00

Incendi sul Vesuvio: assemblea popolare pubblica

17 agosto 2025 21:11

Prova a strangolare il primario del pronto soccorso, poi colpisce infermieri e personale sanitario

12 agosto 2025 21:00

Scoperte munizioni in un autolavaggio dei Paesi Vesuviani

10 agosto 2025 13:00

Scontro tra scooter, muore 40enne di Scafati

01 agosto 2025 17:00

Auto a fuoco nei Paesi Vesuviani, la pista è dolosa

31 luglio 2025 17:00

Bando come netturbini nei Paesi Vesuviani: i posti saranno assegnato con il sorteggio

30 luglio 2025 13:30

Raid nel Vesuviano, scattano 8 divieti di accesso

18 luglio 2025 18:30

Paura nei Paesi Vesuviani, colpisce la moglie con una catena per 100 euro

18 luglio 2025 15:00

Lucia morì a 28 anni per una meningite non diagnosticata, due condanne

17 luglio 2025 19:00

Casa abusiva nella scuola, scatta la demolizione sul Vesuvio

14 luglio 2025 17:00

Grosso petardo danneggia cancello e insegna della pizzeria

11 luglio 2025 15:00

Bomba carta esplode vicino a un ristorante nei Paesi Vesuviani

10 luglio 2025 20:30

Abbattuti due immobili sul Vesuvio, la sentenza era di 20 anni fa

08 luglio 2025 15:00

Trovati 3 chili di droga in un'area condominiale dei Paesi Vesuviani

06 luglio 2025 18:30

Sequestrato carico di pesce in pessime condizioni igieniche: era per i ristoranti torresi

06 luglio 2025 13:00

Il Comune vesuviano ha 16 milioni da investire e chiede consiglio ai cittadini

05 luglio 2025 09:00

Vesuvio, abbattuto un altro immobile abusivo

04 luglio 2025 19:00

Crollo a Torre, altri due feriti oltre il 64enne morto

04 luglio 2025 10:30

Esplosione a Torre, muore l'uomo sotto alle macerie

03 luglio 2025 19:30

Esplosione a Torre, crollo e uomo sotto alle macerie

03 luglio 2025 16:00

Autismo, 10 ragazzi diventano artigiani del corallo

28 giugno 2025 10:30

Non le fanno vedere la figlia, lei la prova a portarla via dal campo estivo dell'oratorio

25 giugno 2025 19:00

Gli rubano lo scooter, poi lo massacrano di botte per fargli ritirare la denuncia

24 giugno 2025 19:00

Tre chili di droga nello zaino, arrestato nei Paesi Vesuviani

24 giugno 2025 15:00

Tentato omicidio nei Paesi Vesuviani, due arresti

24 giugno 2025 10:30

Minori in sala scommesse, chiusa l'attività

16 giugno 2025 09:00

Evita uomo a piedi sull'autostrada, ma va a sbattere e muore

09 giugno 2025 16:00

A piedi tra i Paesi Vesuviani trasportando 7 panetti di droga

01 giugno 2025 20:30

Ragazzino scappa dalla comunità, fugge sui binari e cade sugli scogli

27 maggio 2025 06:00

Prova a rapinare una coppia in scooter, ma finisce in ospedale in fin di vita

24 maggio 2025 12:30

Fa irruzione nella casa dell'ex, la figlia 13enne lo fa arrestare

22 maggio 2025 10:30

Precipita ascensore nella città vesuviana: a bordo 4 persone

18 maggio 2025 16:00

Panetti di droga e pistole in cantina, preso nei Paesi Vesuviani

13 maggio 2025 15:00

Donna scippata nei Paesi Vesuviani finisce in ospedale

12 maggio 2025 21:00

Si strappa l'accesso venoso e aggredisce due infermiere

11 maggio 2025 09:00

Incidente nell'area vesuviana, Ornella muore dopo due giorni di agonia

07 maggio 2025 15:00

Le tolgono il figlio, lei sfascia il Comune

06 maggio 2025 06:00

Va a comprare la droga in pigiama e fa arrestare il pusher nei Paesi Vesuviani

29 aprile 2025 17:00

Mare vesuviano, il Primo Maggio aprono i lidi

23 aprile 2025 12:00

Armi e jammer in un deposito dei Paesi Vesuviani

18 aprile 2025 12:30

Ruba auto nei Paesi Vesuviani, catturato dai vigili

15 aprile 2025 12:00

Bloccato furgone carico di rifiuti speciali nei Paesi Vesuviani

02 aprile 2025 12:00

Tumori all'intestino ed al seno, screening gratuito dell'Asl vesuviana

29 marzo 2025 13:00

Crollo in un palazzo dei Paesi Vesuviani

25 marzo 2025 22:00

Tenta il suicidio, i carabinieri lo afferrano ma batte violentemente la testa

25 marzo 2025 21:00

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