il Fatto Vesuviano

Notizie Scafati

Andrea muore dopo giorni di agonia, lacrime a Scafati e organi donati

07 maggio 2026 22:00

Blitz a Scafati, trovato con tre chili di droga

20 marzo 2026 18:30

Il sindaco di Scafati assolto anche in appello

03 marzo 2026 12:00

Scafati, ladri entrano nella stanza dove dormono due bimbe piccole

07 febbraio 2026 06:00

Furti e rapine a Scafati, misure cautelari per un uomo e una giovane donna

28 gennaio 2026 06:00

Arbitro di basket picchiato durante una partita a Scafati

26 gennaio 2026 20:00

Dramma tra Scafati e Pompei, cade dal tetto per aggiustare l'antenna e muore

24 gennaio 2026 11:30

Scafati, spara al rivale dopo una lite

21 gennaio 2026 15:00

Scafati, Aliberti stravince le elezioni per la Provincia di Salerno

12 gennaio 2026 13:00

Scafati, bimbo di un anno azzannato a testa e volto dal cane

07 gennaio 2026 10:30

Libera morta dopo il parto, domani i funerali a Scafati

06 gennaio 2026 18:30

Scafati, 21enne ferito da un colpo di pistola

04 gennaio 2026 20:00

La Guardia di Finanza di Scafati sequestra 780mila euro

17 dicembre 2025 11:52

Partita a rischio: Palmese-Scafatese si gioca senza tifosi

12 dicembre 2025 21:59

A Scafati i ladri rubano le offerte per i malati oncologici

01 dicembre 2025 14:30

Estorsioni, violenze, spaccio e armi: 223 anni di carcere ai camorristi di Scafati e Boscoreale

08 novembre 2025 16:00

Scafati, donna sottratta delle password e truffata

19 ottobre 2025 17:00

A Scafati vinto un milione di euro al Gratta e Vinci

17 ottobre 2025 13:00

Orto Controvento, il nuovo cuore culturale di San Pietro di Scafati

15 ottobre 2025 21:30

Camion dei rifiuti in fiamme sulla Statale 268

06 ottobre 2025 13:30

Scafati, investita e uccisa mentre attraversa

17 settembre 2025 06:00

Scafati, industria conserviera occupa suolo del demanio

13 settembre 2025 20:30

Gare in scooter ed impennate a Scafati

07 settembre 2025 15:00

Anziani muoiono un Costiera dopo l'esplosione di una bombola, lui era di Scafati

03 settembre 2025 15:00

Maltempo, le immagini della bomba d'acqua a Scafati

31 agosto 2025 09:00

Botulino, richiamati altri friarielli prodotti a Scafati

18 agosto 2025 22:00

Sospetto vaiolo delle scimmie, clamorosa fuga con le lenzuola dall'ospedale di Scafati

18 agosto 2025 15:30

Richiamati due marchi di friarielli in barattolo per rischio botulino, sono prodotti a Scafati

11 agosto 2025 18:30

Chiamano due ambulanze per un grave incidente a Scafati, ma il 118 non trova nessuno

09 agosto 2025 14:30

Grave incendio a Pompei, fumo visibile in gran parte dei Paesi Vesuviani

06 agosto 2025 14:30

Dolore a Scafati per l'addio a Mirko dopo un incidente

02 agosto 2025 10:30

Scontro tra scooter, muore 40enne di Scafati

01 agosto 2025 17:00

Stop alla linea della Circumvesuviana, ecco i bus sostitutivi

26 luglio 2025 18:30

Scafati, donna picchia i figli piccola con la scopa

21 luglio 2025 16:00

Campania Welfare, presentato il progetto UTOPIA presso Comunità Sensibile

12 luglio 2025 19:30

Scafati, scoperto in casa con due bombe e la droga

10 luglio 2025 16:00

Incendio in un garage a Scafati, evacuati 12 appartamenti

10 luglio 2025 10:00

Spari tra la folla a Scafati, colpito un giovane

20 giugno 2025 06:00

Scoperta a Scafati una raffineria di crack e cocaina

15 giugno 2025 14:30

Coperti da una mascherina rapinano supermercato a Scafati

13 giugno 2025 13:00

Scafati, auto si schianta contro bus parcheggiato e prende fuoco

10 giugno 2025 08:00

Tirocini formativi presso Comunità Sensibile, opportunità sociali preziose

09 giugno 2025 17:30

Scafati, mani alla gola della moglie davanti alle figlie

06 giugno 2025 18:30

Comunità Sensibile, i valori della famiglia al centro dell'iniziativa scafatese

06 giugno 2025 11:30

Scafati, 25enne fermato con la cocaina

22 maggio 2025 13:00

Brutale maxi-rissa a Scafati, il sindaco chiede di ribellarsi

21 maggio 2025 13:00

Cade dalla scala, morto operaio a Scafati

19 maggio 2025 19:00

Circumvesuviana, resta chiusa la tratta tra Scafati e Poggiomarino

14 maggio 2025 12:00

Pericolosa per la Statale 268, sequestrata industria conserviera

28 aprile 2025 20:30

Incendio a Scafati, i rifiuti bruciano da 12 giorni

17 aprile 2025 14:30

Incidente sulla Statale 268, c'è un morto

08 aprile 2025 15:00

Incendio a Scafati, collassa il tetto e ferisce cinque pompieri

06 aprile 2025 12:30

Grosso incendio a Scafati, evacuate 16 famiglie

05 aprile 2025 18:30

Scafati, la Uil chiamata a rinnovare la rappresentanza Rsu

26 marzo 2025 11:30

Scandalo scommesse Givova Scafati, le Iene sul parquet

26 marzo 2025 06:00

Maxi-sequestro di gas refrigerante tra Scafati e Pompei

17 marzo 2025 20:30

Carcassa di vitello nel fiume Sarno a Scafati

14 marzo 2025 17:00

Scafati, scoperte false ceramiche per 750mila euro

12 marzo 2025 16:00

Rilancio Real Polverificio Borbonico, via alla fase progettuale

04 marzo 2025 23:00

Scafati, vendono antico lampadario e vengono pagati con 16mila euro rubati

01 marzo 2025 21:00

Scafati, il braccialetto elettronico non ferma lo stalker della ex

23 febbraio 2025 10:30

Circumvesuviana, bike sharing a Pompei e Scafati

22 febbraio 2025 17:00

Scafati, arrestati i ladri di scooter

19 febbraio 2025 13:00

Incidente sulla Statale 268, la vittima è un 37enne di Scafati

17 febbraio 2025 15:30

Sgominata banda di rapinatori, era guidata da un 53enne di Scafati

14 febbraio 2025 13:00

Dentista di Boscoreale ricattato dall'amante, braccialetto elettronico alla donna di Scafati

11 febbraio 2025 15:00

Scafati, giovane mamma con la droga negli slip per il figlio rapinatore in carcere

05 febbraio 2025 19:00

Pompei riqualifica l'ex Polverificio Borbonico di Scafati

27 gennaio 2025 14:30

Furto nel "Fondo Nicola Nappo" confiscato ai Galasso di Poggiomarino

21 gennaio 2025 10:30

Investito a Scafati muore dopo un anno

21 gennaio 2025 10:00

Centro massaggi con "extra" scoperto a Scafati, a gestirlo coniugi di Pompei

18 gennaio 2025 13:00

Traffico di droga tra Nocera e Scafati, 3 arresti

14 gennaio 2025 08:30

Tragico incidente in autostrada, Scafati in lutto

13 gennaio 2025 10:30

La Lotteria Italia distribuisce 18 premi minori in Campania: ci sono Pompei ed il Nolano

07 gennaio 2025 19:00

Fiamme a Scafati, a fuoco l'ex cotonificio

05 dicembre 2024 18:30

Scafati, il sindaco Aliberti ritira subito le dimissioni

01 dicembre 2024 08:30

Disinquinamento del Sarno: a Scafati e Boscoreale ok ai nuovi impianti fognari

30 novembre 2024 10:00

Scafati, si dimettono Sindaco e Giunta

29 novembre 2024 23:00

Incidente frontale, Scafati piange Gianpiero

29 novembre 2024 12:00

Addobbi natalizi nocivi: sequestrati 150mila pezzi a Scafati

23 novembre 2024 08:30

Esplosione e fiamme all'ospedale di Scafati, tre intossicati

22 novembre 2024 21:00

Finisce con l'auto contro un muro, muore 34enne di Scafati

16 novembre 2024 21:30

Voto di scambio, assolto il sindaco di Scafati

13 novembre 2024 23:00

Omicidio Vassallo, interrogatorio fiume per il pentito di Scafati

13 novembre 2024 17:00

Aveva 50 dosi di cocaina, preso a Scafati

05 novembre 2024 19:00

Scafati, non paga il parcheggio e investe l'ausiliare del traffico

04 novembre 2024 20:30

Consigliere comunale aggredito a Scafati finisce in ospedale

15 ottobre 2024 06:00

Scafati, svaligiati tabacchi ed appartamento in poche ore

28 settembre 2024 06:00

Arriva lo studio: il Fiume Sarno è più pericoloso per la salute di quanto si pensasse

14 settembre 2024 15:00

Scafati, l'uomo che uccise la sorella a martellate rischia 24 anni di carcere

13 settembre 2024 15:00

Aggressione dopo incidente, arrestati padre e due figli a Scafati

04 settembre 2024 12:30

La paura di Scafati: "Sostanze cancerogene omesse nel Fiume Sarno"

27 agosto 2024 19:30

Ha l'obbligo di firma a Scafati, ma se ne va lontano in vacanza

22 agosto 2024 10:30

Investe un uomo in Via Marra, se ne accorge solo a Scafati

18 agosto 2024 21:00

Sarno inquinato, Scafati vuole un miliardo dalla Regione

17 agosto 2024 06:00

Fiume Sarno in condizioni sempre più terribili

15 agosto 2024 10:00

Acqua sporchissima dai rubinetti: allarme a Scafati

11 agosto 2024 06:00

Il terno 3-34-41 fa ricche San Giuseppe Vesuviano e Scafati

09 agosto 2024 23:00

L'operaio morto a Scafati travolto da un muro che stava costruendo

09 agosto 2024 08:30

Operaio muore schiacciato a Scafati

08 agosto 2024 18:30

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