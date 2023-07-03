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Notizie Sant’Anastasia

Incidente sulla Statale, la vittima è un 19enne di Sant'Anastasia

07 ottobre 2026 06:00

Incidente sulla Statale, muore 30enne di Sant'Anastasia

24 settembre 2026 07:00

Sant'Anastasia, coltello contro padre e sorella e sei carabinieri feriti

05 luglio 2026 23:00

Rubate le relique dei Santi in chiesa a Sant'Anastasia

26 giugno 2026 23:00

Sei spari contro un carabiniere a Sant'Anastasia, si consegna il pistolero

12 giugno 2026 09:00

Litiga con un carabiniere a Sant'Anastasia e gli spara contro sei volte

10 giugno 2026 10:00

Elezioni comunali a Sant’Anastasia: tre candidati alla carica di sindaco

26 aprile 2026 11:30

Bimba ferita alla testa a Sant'Anastasia, aggravante mafiosa per i due colpevoli

28 marzo 2026 20:30

Undici Comuni premiati Plastic Free, tre sono del Vesuviano

16 marzo 2026 11:30

Il presidente del Portici aggredito dopo la partita con il Sant'Anastasia

31 gennaio 2026 20:30

Guasto elettrico, muore folgorato a Sant'Anastasia

30 gennaio 2026 11:00

Blitz a Sant'Anastasia, bloccate 60 persone

25 gennaio 2026 18:00

Bimbo ustionato dallo scoppio di un'auto a Sant'Anastasia: "Gambe rovinate"

20 gennaio 2026 15:00

Tre auto in fiamme a Sant'Anastasia, brucia anche una macelleria

12 gennaio 2026 09:30

Task force nel Vesuviano, tre arresti tra Somma Vesuviana e Sant'Anastasia

10 gennaio 2026 18:30

Ladri in casa a Sant'Anastasia, marito e moglie li mettono in fuga

30 dicembre 2025 19:00

Rissa con mazze e caschi dopo la partita a Sant'Anastasia

14 dicembre 2025 09:28

Sant'Anastasia, colpi di pistola contro casa di una donna

10 dicembre 2025 14:29

L'addio a Christian, lo stuntman morto a Sant'Anastasia

05 dicembre 2025 12:00

L'addio della famiglia circense a Cristian morto a Sant'Anastasia

23 novembre 2025 21:00

Incidente mortale nel circo a Sant'Anastasia, fuori pericolo lo stuntman ferito

22 novembre 2025 18:30

Tragedia al circo a Sant'Anastasia: muore acrobata, un altro è gravissimo - GUARDA IL VIDEO

22 novembre 2025 06:00

Otto rapine in pochi giorni nei Paesi Vesuviani, due arresti

19 novembre 2025 20:30

Presi a Sant'Anastasia con il carico di marijuana che stavano confezionando

04 novembre 2025 15:00

Presi dopo 11 rapine ai benzinai di Pomigliano, Somma Sant'Anastasia e Acerra

22 ottobre 2025 18:30

Serra per marijuana, la scoperta a Sant'Anastasia

16 ottobre 2025 10:00

Agguato a Sant'Anastasia con ferito grave, arrestato imprenditore

20 settembre 2025 22:00

Agguato a Sant'Anastasia, 50enne gravissimo

20 settembre 2025 19:00

Sant'Anastasia e Somma Vesuviana, maratona per Telethon

17 settembre 2025 10:00

Massacrata dal marito a Sant'Anastasia, lui è totalmente libero

16 settembre 2025 20:30

Ecco la "Rete delle 7 Madonne" dal Vesuviano a tutta la Campania

13 settembre 2025 09:00

Latitante da 200 giorni era a Sant'Anastasia, si lancia dal tetto per scappare

27 agosto 2025 17:00

Sant'Anastasia, donna abbandona il cane nel parcheggio del supermercato

21 agosto 2025 15:00

A Sant'Anastasia i ladri riducono una scuola in macerie

14 agosto 2025 17:00

Odore nauseabondo dai canali di Pollena e Sant'Anastasia, è allarme

14 agosto 2025 12:00

Sant'Anastasia, scatta la protesta al Dodecà per una lavoratrice licenziata

29 luglio 2025 09:00

Sant'Anastasia, il prefetto va dalle suore dopo gli spari in chiesa

28 luglio 2025 22:00

Con il volto travisato spara in chiesa a Sant'Anastasia

27 luglio 2025 18:30

Rapina con spari dal benzinaio a Sant'Anastasia, malvivente centrato da un colpo

26 luglio 2025 12:30

Sant'Anastasia, corriere e complici scelgono e rubano i pacchi da consegnare

09 luglio 2025 14:30

Clan Mazzarella, 21 arresti tra Somma Vesuviana e Sant'Anastasia TUTTI I NOMI

29 maggio 2025 10:00

Droga e estorsioni a Somma Vesuviana e Sant'Anastasia: 21 arresti tra i clan collegati ai Mazzarella

28 maggio 2025 12:00

Bimba ferita a Sant'Anastasia, sconto di pena per uno degli autori

22 maggio 2025 23:00

Sant'Anastasia, intensificati i controlli contro le sassaiole sulla Statale

10 maggio 2025 22:00

Cane e gatto avvelenati a Sant'Anastasia

09 maggio 2025 21:00

Statale 268, altro lancio di pietre contro le auto in corsa

03 maggio 2025 18:30

Muore il Papa, ma i fujenti della Madonna dell'Arco sparano i botti. Scoppia la polemica

21 aprile 2025 22:00

Ruba corrente e spaccia droga, arrestata 47enne di Sant'Anastasia

19 aprile 2025 17:00

Il nuovo sistema di sicurezza sventa assalto alle Poste di Sant'Anastasia

07 aprile 2025 20:30

Madonna dell'Arco, disposte misure di sicurezza per il pellegrinaggio di Pasquetta

04 aprile 2025 12:30

Due ragazze cadono dallo scooter a Sant'Anastasia, una è grave per una lacerazione al fegato

24 marzo 2025 09:00

Sant’Anastasia, gaffe dell’amministrazione comunale: errore nella delibera del bilancio

23 dicembre 2024 19:00

Due tonnellate di botti killer sequestrate a Sant'Anastasia e Mariglianella

03 dicembre 2024 14:30

A Sant'Anastasia 49 nuove telecamere intelligenti

22 novembre 2024 10:30

Armi modificate per sparare, scoperta "officina" a Sant'Anastasia

15 novembre 2024 10:30

Coltellata al Vesuvio: sequestrati pomodorini del piennolo contraffatti

13 novembre 2024 20:30

Spari a Sant'Anastasia, c'è un ferito

04 novembre 2024 18:30

Sant'Anastasia dedica una strada a Joker per errore

21 settembre 2024 08:30

Rischio Sicurezza per la Festa della Madonna dell'Arco: prefetto in azione

04 settembre 2024 10:00

Drogato e ubriaco alla guida: muore la giovane compagna, grave il figlioletto

31 agosto 2024 12:00

Sant'Anastasia, stoccaggio illecito di farmaci per 2 milioni di euro

09 agosto 2024 15:00

Giù dal balcone a Sant'Anastasia, il bimbo di 5 anni è condizioni critiche

03 agosto 2024 08:30

Sant'Anastasia, operato d'urgenza il bimbo caduto dal balcone

02 agosto 2024 08:00

Bimbo di 5 anni cade dal balcone a Sant'Anastasia: è gravissimo al Santobono

01 agosto 2024 20:30

Rapine a bar e centri scommesse tra i Paesi Vesuviani, Napoli Est e Baiano

29 luglio 2024 20:30

Bimba colpita da kalashnikov a Sant'Anastasia, arrivano le condanne

08 luglio 2024 17:00

Controlli stradali tra Somma Vesuviana e Sant'Anastasia: 100% di multe

03 luglio 2024 14:30

Smontano auto rubata: due arresti a Sant'Anastasia

07 giugno 2024 16:00

Blitz antidroga a Sant'Anastasia: presi pusher e una complice insospettabile

18 maggio 2024 14:30

Due furti in banca con spaccata: uno a Marigliano, l'altro a Sant'Anastasia

06 maggio 2024 10:30

Bimba ferita dagli spari a Sant'Anastasia: arriva la condanna per il minore

23 aprile 2024 19:00

Il sindaco di Sant'Anastasia: "La Zona Rossa del Vesuvio è abbandonata"

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Due rapine in una settimana a Sant'Anastasia, il titolare dorme nei supermercati

12 aprile 2024 10:30

Invasione di fujenti a Madonna dell'Arco: promosse le misure di sicurezza

03 aprile 2024 14:30

Madonna dell'Arco, più di 100mila fujenti in processione nel Lunedì in Albis

01 aprile 2024 21:00

Lunedì in Albis, stop alle fermate di Madonna dell'Arco e Guindazzi

30 marzo 2024 12:30

Maxi-blitz a Somma Vesuviana e Sant'Anastasia: un arresto e sequestrato arsenale

07 marzo 2024 16:00

Giostrina incendiata a Sant'Anastasia, denunciata la mamma di tre bambini

20 febbraio 2024 12:00

In fiamme giostra del Green Park a Sant'Anastasia

18 febbraio 2024 23:00

Giudice di Pace di Sant'Anastasia, appello di 13 sindaci vesuviani

08 febbraio 2024 08:30

Sant'Anastasia, anziano colpito alla testa e trascinato a terra per 150 euro

27 gennaio 2024 15:00

Incubo nei Comuni vesuviani, presto si potrebbero non raccogliere più i rifiuti

22 gennaio 2024 23:00

“Santa Caterina da Siena”, a Sant’Anastasia una scuola a misura di bambino

18 gennaio 2024 11:30

Traffico di droga e spaccio da Sant'Anastasia al Cilento: 4 arresti

12 dicembre 2023 08:00

Processo immediato al "baby-boss" che sparò ad una bimba davanti alla gelateria di Sant'Anastasia

11 dicembre 2023 12:00

Blitz e 16 arresti tra Somma Vesuviana, Sant'Anastasia e Cercola: nomi e foto

29 novembre 2023 09:00

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28 novembre 2023 14:00

Camorra: blitz all'alba con 16 arresti tra Somma Vesuviana, Sant'Anastasia e Cercola

28 novembre 2023 10:30

Feriti gravi dopo gli spari davanti al McDonald's di Sant'Anastasia, preso il pistolero

29 ottobre 2023 21:00

Il video davanti al McDonald's di Sant'Anastasia finisce sui social: IL FILMATO

29 ottobre 2023 18:00

Rissa con spari davanti al McDonald's di Sant'Anastasia, gravi due ragazzi

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20 ottobre 2023 19:00

Rubano barre portapacchi da auto a Sant'Anastasia, presi in due

08 settembre 2023 22:00

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07 settembre 2023 09:00

Secondo filone Concorsopoli a Sant'Anastasia, tra gli imputati ancora l'ex sindaco

09 agosto 2023 18:30

Bimba ferita a Sant'Anastasia: il pistolero ride su TikTok

02 agosto 2023 06:00

Sant'Anastasia senza caserme, arriva un presidio per le denunce

29 luglio 2023 19:00

Bimba ferita da pallottola a Sant'Anastasia: risarcimento beffa da 5mila euro

21 luglio 2023 13:30

Cittadini di Sant'Anastasia restano senza corrente, il sindaco denuncia il gestore

15 luglio 2023 18:30

Incendi estivi, il Comune di Sant'Anastasia "litiga" con l'Anas

03 luglio 2023 21:00

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