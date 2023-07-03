Notizie Sant’Anastasia

Incidente sulla Statale, la vittima è un 19enne di Sant'Anastasia
07 ottobre 2026 06:00
Incidente sulla Statale, muore 30enne di Sant'Anastasia
24 settembre 2026 07:00
Sant'Anastasia, coltello contro padre e sorella e sei carabinieri feriti
05 luglio 2026 23:00
Rubate le relique dei Santi in chiesa a Sant'Anastasia
26 giugno 2026 23:00
Sei spari contro un carabiniere a Sant'Anastasia, si consegna il pistolero
12 giugno 2026 09:00
Litiga con un carabiniere a Sant'Anastasia e gli spara contro sei volte
10 giugno 2026 10:00
Elezioni comunali a Sant’Anastasia: tre candidati alla carica di sindaco
26 aprile 2026 11:30
Bimba ferita alla testa a Sant'Anastasia, aggravante mafiosa per i due colpevoli
28 marzo 2026 20:30
Undici Comuni premiati Plastic Free, tre sono del Vesuviano
16 marzo 2026 11:30
Il presidente del Portici aggredito dopo la partita con il Sant'Anastasia
31 gennaio 2026 20:30
Guasto elettrico, muore folgorato a Sant'Anastasia
30 gennaio 2026 11:00
Blitz a Sant'Anastasia, bloccate 60 persone
25 gennaio 2026 18:00
Bimbo ustionato dallo scoppio di un'auto a Sant'Anastasia: "Gambe rovinate"
20 gennaio 2026 15:00
Tre auto in fiamme a Sant'Anastasia, brucia anche una macelleria
12 gennaio 2026 09:30
Task force nel Vesuviano, tre arresti tra Somma Vesuviana e Sant'Anastasia
10 gennaio 2026 18:30
Ladri in casa a Sant'Anastasia, marito e moglie li mettono in fuga
30 dicembre 2025 19:00
Rissa con mazze e caschi dopo la partita a Sant'Anastasia
14 dicembre 2025 09:28
Sant'Anastasia, colpi di pistola contro casa di una donna
10 dicembre 2025 14:29
L'addio a Christian, lo stuntman morto a Sant'Anastasia
05 dicembre 2025 12:00
L'addio della famiglia circense a Cristian morto a Sant'Anastasia
23 novembre 2025 21:00
Incidente mortale nel circo a Sant'Anastasia, fuori pericolo lo stuntman ferito
22 novembre 2025 18:30
Tragedia al circo a Sant'Anastasia: muore acrobata, un altro è gravissimo - GUARDA IL VIDEO
22 novembre 2025 06:00
Otto rapine in pochi giorni nei Paesi Vesuviani, due arresti
19 novembre 2025 20:30
Presi a Sant'Anastasia con il carico di marijuana che stavano confezionando
04 novembre 2025 15:00
Presi dopo 11 rapine ai benzinai di Pomigliano, Somma Sant'Anastasia e Acerra
22 ottobre 2025 18:30
Serra per marijuana, la scoperta a Sant'Anastasia
16 ottobre 2025 10:00
Agguato a Sant'Anastasia con ferito grave, arrestato imprenditore
20 settembre 2025 22:00
Agguato a Sant'Anastasia, 50enne gravissimo
20 settembre 2025 19:00
Sant'Anastasia e Somma Vesuviana, maratona per Telethon
17 settembre 2025 10:00
Massacrata dal marito a Sant'Anastasia, lui è totalmente libero
16 settembre 2025 20:30
Ecco la "Rete delle 7 Madonne" dal Vesuviano a tutta la Campania
13 settembre 2025 09:00
Latitante da 200 giorni era a Sant'Anastasia, si lancia dal tetto per scappare
27 agosto 2025 17:00
Sant'Anastasia, donna abbandona il cane nel parcheggio del supermercato
21 agosto 2025 15:00
A Sant'Anastasia i ladri riducono una scuola in macerie
14 agosto 2025 17:00
Odore nauseabondo dai canali di Pollena e Sant'Anastasia, è allarme
14 agosto 2025 12:00
Sant'Anastasia, scatta la protesta al Dodecà per una lavoratrice licenziata
29 luglio 2025 09:00
Sant'Anastasia, il prefetto va dalle suore dopo gli spari in chiesa
28 luglio 2025 22:00
Con il volto travisato spara in chiesa a Sant'Anastasia
27 luglio 2025 18:30
Rapina con spari dal benzinaio a Sant'Anastasia, malvivente centrato da un colpo
26 luglio 2025 12:30
Sant'Anastasia, corriere e complici scelgono e rubano i pacchi da consegnare
09 luglio 2025 14:30
Clan Mazzarella, 21 arresti tra Somma Vesuviana e Sant'Anastasia TUTTI I NOMI
29 maggio 2025 10:00
Droga e estorsioni a Somma Vesuviana e Sant'Anastasia: 21 arresti tra i clan collegati ai Mazzarella
28 maggio 2025 12:00
Bimba ferita a Sant'Anastasia, sconto di pena per uno degli autori
22 maggio 2025 23:00
Sant'Anastasia, intensificati i controlli contro le sassaiole sulla Statale
10 maggio 2025 22:00
Cane e gatto avvelenati a Sant'Anastasia
09 maggio 2025 21:00
Statale 268, altro lancio di pietre contro le auto in corsa
03 maggio 2025 18:30
Muore il Papa, ma i fujenti della Madonna dell'Arco sparano i botti. Scoppia la polemica
21 aprile 2025 22:00
Ruba corrente e spaccia droga, arrestata 47enne di Sant'Anastasia
19 aprile 2025 17:00
Il nuovo sistema di sicurezza sventa assalto alle Poste di Sant'Anastasia
07 aprile 2025 20:30
Madonna dell'Arco, disposte misure di sicurezza per il pellegrinaggio di Pasquetta
04 aprile 2025 12:30
Due ragazze cadono dallo scooter a Sant'Anastasia, una è grave per una lacerazione al fegato
24 marzo 2025 09:00
Sant’Anastasia, gaffe dell’amministrazione comunale: errore nella delibera del bilancio
23 dicembre 2024 19:00
Due tonnellate di botti killer sequestrate a Sant'Anastasia e Mariglianella
03 dicembre 2024 14:30
A Sant'Anastasia 49 nuove telecamere intelligenti
22 novembre 2024 10:30
Armi modificate per sparare, scoperta "officina" a Sant'Anastasia
15 novembre 2024 10:30
Coltellata al Vesuvio: sequestrati pomodorini del piennolo contraffatti
13 novembre 2024 20:30
Spari a Sant'Anastasia, c'è un ferito
04 novembre 2024 18:30
Sant'Anastasia dedica una strada a Joker per errore
21 settembre 2024 08:30
Rischio Sicurezza per la Festa della Madonna dell'Arco: prefetto in azione
04 settembre 2024 10:00
Drogato e ubriaco alla guida: muore la giovane compagna, grave il figlioletto
31 agosto 2024 12:00
Sant'Anastasia, stoccaggio illecito di farmaci per 2 milioni di euro
09 agosto 2024 15:00
Giù dal balcone a Sant'Anastasia, il bimbo di 5 anni è condizioni critiche
03 agosto 2024 08:30
Sant'Anastasia, operato d'urgenza il bimbo caduto dal balcone
02 agosto 2024 08:00
Bimbo di 5 anni cade dal balcone a Sant'Anastasia: è gravissimo al Santobono
01 agosto 2024 20:30
Rapine a bar e centri scommesse tra i Paesi Vesuviani, Napoli Est e Baiano
29 luglio 2024 20:30
Bimba colpita da kalashnikov a Sant'Anastasia, arrivano le condanne
08 luglio 2024 17:00
Controlli stradali tra Somma Vesuviana e Sant'Anastasia: 100% di multe
03 luglio 2024 14:30
Smontano auto rubata: due arresti a Sant'Anastasia
07 giugno 2024 16:00
Blitz antidroga a Sant'Anastasia: presi pusher e una complice insospettabile
18 maggio 2024 14:30
Due furti in banca con spaccata: uno a Marigliano, l'altro a Sant'Anastasia
06 maggio 2024 10:30
Bimba ferita dagli spari a Sant'Anastasia: arriva la condanna per il minore
23 aprile 2024 19:00
Il sindaco di Sant'Anastasia: "La Zona Rossa del Vesuvio è abbandonata"
17 aprile 2024 22:00
Due rapine in una settimana a Sant'Anastasia, il titolare dorme nei supermercati
12 aprile 2024 10:30
Invasione di fujenti a Madonna dell'Arco: promosse le misure di sicurezza
03 aprile 2024 14:30
Madonna dell'Arco, più di 100mila fujenti in processione nel Lunedì in Albis
01 aprile 2024 21:00
Lunedì in Albis, stop alle fermate di Madonna dell'Arco e Guindazzi
30 marzo 2024 12:30
Maxi-blitz a Somma Vesuviana e Sant'Anastasia: un arresto e sequestrato arsenale
07 marzo 2024 16:00
Giostrina incendiata a Sant'Anastasia, denunciata la mamma di tre bambini
20 febbraio 2024 12:00
In fiamme giostra del Green Park a Sant'Anastasia
18 febbraio 2024 23:00
Giudice di Pace di Sant'Anastasia, appello di 13 sindaci vesuviani
08 febbraio 2024 08:30
Sant'Anastasia, anziano colpito alla testa e trascinato a terra per 150 euro
27 gennaio 2024 15:00
Incubo nei Comuni vesuviani, presto si potrebbero non raccogliere più i rifiuti
22 gennaio 2024 23:00
“Santa Caterina da Siena”, a Sant’Anastasia una scuola a misura di bambino
18 gennaio 2024 11:30
Traffico di droga e spaccio da Sant'Anastasia al Cilento: 4 arresti
12 dicembre 2023 08:00
Processo immediato al "baby-boss" che sparò ad una bimba davanti alla gelateria di Sant'Anastasia
11 dicembre 2023 12:00
Blitz e 16 arresti tra Somma Vesuviana, Sant'Anastasia e Cercola: nomi e foto
29 novembre 2023 09:00
Sedici arresti tra Somma Vesuviana e Sant'Anastasia GUARDA IL VIDEO DEL BLITZ
28 novembre 2023 14:00
Camorra: blitz all'alba con 16 arresti tra Somma Vesuviana, Sant'Anastasia e Cercola
28 novembre 2023 10:30
Feriti gravi dopo gli spari davanti al McDonald's di Sant'Anastasia, preso il pistolero
29 ottobre 2023 21:00
Il video davanti al McDonald's di Sant'Anastasia finisce sui social: IL FILMATO
29 ottobre 2023 18:00
Rissa con spari davanti al McDonald's di Sant'Anastasia, gravi due ragazzi
29 ottobre 2023 10:00
Bomba fa esplodere auto a Sant'Anastasia
20 ottobre 2023 19:00
Rubano barre portapacchi da auto a Sant'Anastasia, presi in due
08 settembre 2023 22:00
Scippo a Sant'Anastasia, latitante trovato dopo 7 anni
07 settembre 2023 09:00
Secondo filone Concorsopoli a Sant'Anastasia, tra gli imputati ancora l'ex sindaco
09 agosto 2023 18:30
Bimba ferita a Sant'Anastasia: il pistolero ride su TikTok
02 agosto 2023 06:00
Sant'Anastasia senza caserme, arriva un presidio per le denunce
29 luglio 2023 19:00
Bimba ferita da pallottola a Sant'Anastasia: risarcimento beffa da 5mila euro
21 luglio 2023 13:30
Cittadini di Sant'Anastasia restano senza corrente, il sindaco denuncia il gestore
15 luglio 2023 18:30
Incendi estivi, il Comune di Sant'Anastasia "litiga" con l'Anas
03 luglio 2023 21:00
Archivio