L'INTERVENTO Bimbo nasce in casa a Sant'Anastasia

L’allarme è scattato intorno alle 7:30, quando alla centrale operativa è arrivata una richiesta di soccorso

Mattinata di grande impegno per l’equipaggio del 118 della postazione di Pollena Trocchia, protagonista di un intervento d’emergenza ad alta intensità emotiva, conclusosi con il trasporto in ospedale di una mamma e del suo neonato. A raccontare quanto avvenuto è Nessuno Tocchi Ippocrate.L’allarme è scattato intorno alle 7:30, quando alla centrale operativa è arrivata una richiesta di soccorso da Sant’Anastasia per un parto imminente in abitazione.L’equipaggio dell’ambulanza INDIA, in servizio con il turno ABZ e proveniente dall’ospedale Apicella di Pollena Trocchia, ha raggiunto il domicilio in pochi minuti. Al loro arrivo, però, il bambino era già venuto alla luce.I soccorritori hanno immediatamente prestato assistenza alla madre e al neonato, provvedendo a metterli in sicurezza e a predisporre il trasferimento urgente presso il presidio ospedaliero Villa Betania.A bordo dell’ambulanza, l’equipaggio composto da autista-soccorritore e infermiere, entrambi afferenti alla Misericordia di Cavano, ha affrontato il trasporto d’urgenza verso la struttura sanitaria, con sirene spiegate.Un intervento delicato, caratterizzato da tempi rapidi e dalla necessità di garantire la massima attenzione alle condizioni di entrambi i pazienti.La tempestività dell’intervento e la professionalità degli operatori hanno rappresentato un elemento fondamentale in una situazione tanto delicata, nella quale ogni minuto può fare la differenza.L’episodio testimonia ancora una volta il valore del servizio di emergenza territoriale e il ruolo fondamentale svolto quotidianamente dagli operatori del 118, chiamati a intervenire nelle situazioni più imprevedibili, con competenza, sangue freddo e grande senso di responsabilità.Una mattinata di tensione che ha visto protagonisti i soccorritori di Pollena Trocchia, impegnati a garantire assistenza e sicurezza a una mamma e al suo bambino nel momento più importante e delicato.