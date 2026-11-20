L'INCIDENTE Sant'Anastasia, si schianta a muore

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna

Tragedia nelle prime ore del mattino a Sant'Anastasia, dove un violento incidente stradale è costato la vita a Orlando Ruggiero, nato nel 1970. L'uomo era alla guida di una Ford Fiesta che, per cause ancora da chiarire, si è scontrata frontalmente con un camion in via Pomigliano.L'allarme è scattato intorno alle 6:15 di questa mattina. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna, chiamati a effettuare i primi accertamenti e a ricostruire quanto accaduto.L'impatto all'alba, inutili i soccorsiLo scontro tra i due veicoli è stato particolarmente grave. Per il conducente della Ford Fiesta non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto sul posto a seguito dell'impatto.Accertamenti sulle cause dell'incidenteRestano da stabilire le circostanze che hanno portato alla collisione frontale. I carabinieri sono al lavoro per raccogliere gli elementi necessari a ricostruire la dinamica e accertare le eventuali responsabilità.