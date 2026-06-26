Rubate le relique dei Santi in chiesa a Sant'Anastasia

Nelle ore successive alla scoperta del furto è stato diffuso, anche attraverso i social network

Profonda amarezza a Sant'Anastasia dopo il furto di un reliquiario custodito all'interno della Chiesa di Sant'Antonio. Un episodio che ha scosso la comunità parrocchiale e suscitato numerose reazioni tra fedeli e cittadini, per i quali il valore dell'oggetto sottratto va ben oltre il suo aspetto materiale. Nelle ore successive alla scoperta del furto è stato diffuso, anche attraverso i social network, un messaggio rivolto a chi si è impossessato del reliquiario. Un appello improntato al rispetto e al senso di responsabilità, con l'invito a restituire il manufatto anche senza rivelare la propria identità, lasciandolo in un luogo sicuro o riconsegnandolo in forma anonima.



Il reliquiario rappresenta infatti uno dei simboli della devozione custodita dalla chiesa ed è strettamente legato alla tradizione religiosa locale, in particolare al culto di San Francesco d'Assisi. Per i fedeli costituisce un segno di appartenenza e di memoria, presente da anni nelle celebrazioni e nei momenti più significativi della vita della comunità.



Il gesto ha quindi provocato un forte dispiacere non solo per la sottrazione di un bene sacro, ma anche perché ha colpito un luogo di preghiera e un simbolo profondamente radicato nella storia religiosa del paese. In molti hanno espresso l'auspicio che prevalga il buon senso e che l'oggetto possa essere restituito al più presto.



L'accaduto riporta inoltre l'attenzione sulla necessità di rafforzare la tutela dei luoghi di culto, spesso custodi di opere, reliquie e testimonianze di grande valore storico, artistico e spirituale, che rappresentano un patrimonio condiviso dall'intera collettività.



La speranza della comunità resta quella di poter riavere il reliquiario e ricollocarlo nella sua sede naturale, affinché possa continuare a essere un punto di riferimento per la fede e la tradizione di Sant'Anastasia. Perché alcuni oggetti, più che per il loro valore economico, sono preziosi per il significato che racchiudono e per il legame che conservano con la storia e l'identità di un'intera comunità.