Litiga con un carabiniere a Sant'Anastasia e gli spara contro sei volte

Sul caso sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e a identificare il motociclista fuggito

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Sant’Anastasia, dove un carabiniere libero dal servizio è stato preso di mira da un uomo armato al termine di una discussione nata per motivi legati alla viabilità. L'episodio si è verificato in via Guglielmo Marconi. Secondo una prima ricostruzione, il militare stava percorrendo la strada a bordo del proprio scooter quando avrebbe avuto un diverbio con un altro motociclista per questioni di circolazione. La situazione è rapidamente degenerata. Terminato il confronto, il centauro avrebbe inseguito il carabiniere e, una volta raggiuntolo, avrebbe estratto un'arma da fuoco esplodendo diversi colpi nella sua direzione.

In totale sarebbero stati sparati sei proiettili. Fortunatamente nessuno ha colpito il militare, che è rimasto illeso. Dopo l'agguato, il responsabile si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Alcuni dei colpi esplosi hanno però raggiunto obiettivi diversi: un proiettile ha danneggiato lo pneumatico di un'auto parcheggiata lungo la strada, mentre gli altri si sono conficcati nella parete di un edificio della zona.

Sul caso sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e a identificare il motociclista fuggito. Gli investigatori stanno acquisendo elementi utili, compresi eventuali filmati di videosorveglianza presenti nell'area, per risalire all'autore della sparatoria.