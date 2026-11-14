L'INSEGUIMENTO Sant'Anastasia, fuggono in un bar e si mimetizzano in un bar

I carabinieri li hanno raggiunti e bloccati, impedendo loro di allontanarsi ulteriormente.

Un controllo notturno si è trasformato in un inseguimento lungo diverse strade di Sant’Anastasia, conclusosi con l’arresto di due giovani. I carabinieri della stazione locale hanno fermato un ragazzo di 19 anni, residente a Giugliano, e un 24enne di Napoli, ritenuti responsabili delle ipotesi di reato di fuga pericolosa e possesso di chiavi alterate.L’intervento è avvenuto durante la scorsa notte. I militari, impegnati in un servizio di pattugliamento, stavano percorrendo via Carafa quando hanno notato un’utilitaria con a bordo i due giovani. Alla vista dei carabinieri, il conducente non si sarebbe fermato, dando inizio a una fuga che si è protratta per diversi chilometri.La fuga e il tentativo di nascondersiL’inseguimento è terminato quando i due occupanti hanno abbandonato la vettura e cercato riparo all’interno di un locale. I carabinieri li hanno raggiunti e bloccati, impedendo loro di allontanarsi ulteriormente.Dopo aver fermato i giovani, i militari hanno proceduto al controllo dell’automobile per verificare la presenza di eventuali strumenti o oggetti sospetti.Nell’auto cacciaviti e una smerigliatriceAll’interno dell’utilitaria sono stati trovati due cacciaviti e una smerigliatrice dotata di due dischi. Gli attrezzi sono stati sequestrati insieme al veicolo, risultato intestato a una società di autonoleggio con sede a Bolzano.La vettura è stata sottoposta a sequestro, mentre per i due giovani è scattato l’arresto con le contestazioni di fuga pericolosa e possesso di chiavi alterate. Gli accertamenti dovranno chiarire anche l’eventuale finalità degli strumenti rinvenuti nell’abitacolo e le ragioni della fuga.