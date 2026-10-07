Incidente sulla Statale, la vittima è un 19enne di Sant'Anastasia

Il bilancio dell’incidente comprende anche due feriti, entrambi amici della vittima e presenti a bordo della stessa automobile

Aveva appena 19 anni Nicola Esposito, il giovane di Sant’Anastasia morto ieri mattina in un drammatico incidente lungo la statale Telesina, nel territorio di Pietravairano. Il suo viaggio si è interrotto poco dopo le 6, quando l’utilitaria sulla quale viaggiava insieme a due amici si è scontrata frontalmente con un autoarticolato.L’impatto è stato violentissimo. La vettura, dopo lo schianto con il mezzo pesante che procedeva nella direzione opposta, è rimasta gravemente deformata e il 19enne è rimasto intrappolato nell’abitacolo. Per lui non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.A raggiungere il luogo dell’incidente sono stati i vigili del fuoco del Distaccamento di Teano, impegnati nelle operazioni per liberare il corpo del giovane dalle lamiere contorte dell’auto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Capua e le ambulanze del 118.Il bilancio dell’incidente comprende anche due feriti, entrambi amici della vittima e presenti a bordo della stessa automobile. Le loro condizioni sono state giudicate gravi e sono stati affidati alle cure dei sanitari intervenuti sulla Telesina.L’area è stata messa in sicurezza mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello schianto e stabilire con precisione cosa abbia provocato l’impatto frontale tra l’auto e il tir. La statale è rimasta interessata dalle operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.La notizia della morte di Nicola Esposito ha profondamente colpito la comunità di Sant’Anastasia, dove il 19enne viveva. Una tragedia che lascia una famiglia e un’intera comunità alle prese con una perdita improvvisa e drammatica.