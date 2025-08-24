Notizie Articoli in Evidenza

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Il dialogo dei Nasi Rossi con le associazioni del territorio
29 novembre 2025 16:30
Nasce "Polvere di Stelle"
25 novembre 2025 19:30
Miti, leggende e misteri partenopei, Napoli celebra la "Festa dei Morti"
30 ottobre 2025 18:30
Halloween nella Napoli latina
29 ottobre 2025 11:30
Minacce al sindaco Sepe, la solidarietà da Anci
28 ottobre 2025 19:30
Anche Cava de' Tirreni presente alla BMTA
27 ottobre 2025 17:30
Regionali, l'imprenditore Ditto si ritira e denuncia un sistema lontano dalle esigenze reali dei cittadini
27 ottobre 2025 15:30
Ottobre rosa, le linee guida diffuse da AIRC
24 ottobre 2025 18:30
Regionali, sport: il modello Caivano come modello italiano
24 ottobre 2025 16:30
Dialogo tra le scuole di formazione campane e le amministrazioni locali
23 ottobre 2025 11:30
Rapporto Education dell'OCSE: le disuguaglianze permangono
22 ottobre 2025 19:30
La vita dopo la morte, arriva dal Messico l'evento culturale che incuriosisce ed affascina
18 ottobre 2025 21:30
L'Europa perde "Mamma Erasmus", la prof che ideò il programma culturale rivoluzionario
18 ottobre 2025 17:30
Zuccando, la festa della zucca di Casalnuovo di Napoli: un evento imperdibile per i bambini
18 ottobre 2025 16:30
“Una giornata storica per la giustizia e la legalità, il processo Vassallo entra nel vivo”
17 ottobre 2025 20:30
Devianza minorile, è emergenza
17 ottobre 2025 19:30
Mille partecipanti per una Fiera Developer & Startup dal respiro internazionale
17 ottobre 2025 16:30
Il debutto in B della S.Giuseppe Terzigno Volley è già storia
16 ottobre 2025 11:30
La storia della donna che aiutò Bortolo Longo a fondare il Santuario di Pompei
15 ottobre 2025 18:30
Lo studio su "One Health", sfide sanitarie slobali: verso un futuro più giusto e sostenibile"
15 ottobre 2025 16:30
"La Calabria e il voto di protesta: un segnale forte per la politica campana"
10 ottobre 2025 15:30
"La violenza negli Stadi: un problema di Responsabilità Sociale"
10 ottobre 2025 11:30
"La Campania, regione con il più alto tasso di minori affetti da disturbo da gioco d'azzardo: un'emergenza sociale"
09 ottobre 2025 19:30
"Salviamo Vite: evento nazionale di Primo Soccorso Pediatrico a Vico Equense"
09 ottobre 2025 18:30
Istat, una famiglia su tre limita la spesa alimentare
07 ottobre 2025 19:30
La Chiesa di Napoli apre le porte a otto giovani studenti palestinesi
07 ottobre 2025 16:30
Poggiomarino sceglie la pace
04 ottobre 2025 19:30
UNICEF a Lampedusa per la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza
03 ottobre 2025 11:30
Ottobre Rosa, mese internazionale della prevenzione del tumore al seno
02 ottobre 2025 16:30
"Internazionalizzazione nella scuola: mobilità e formazione al centro", il 9 ottobre la presentazione del rapporto 2025 al MIM
30 settembre 2025 16:30
Storie di scuola e di genere: a Firenze la mostra sulla formazione tecnica in Italia
30 settembre 2025 13:30
Nasce in Campania l’ACS “Associazione Cybersecurity Sud Italia"
29 settembre 2025 18:30
Sciopero dei treni: possibili cancellazioni e variazioni dal 2 al 3 ottobre
29 settembre 2025 17:30
Il Dialogo tra i Popoli per la Pace: una delegazione della Campania a Cipro
29 settembre 2025 16:30
La Giornata Mondiale del Cuore, l'importanza della prevenzione
27 settembre 2025 16:30
"Giornata Europea delle Lingue: Celebrare la Diversità Linguistica e Culturale"
25 settembre 2025 19:30
La Settimana Europea dello Sport: dieci anni di Promozione dell'Attività Fisica e del Benessere
25 settembre 2025 11:30
Al Pascale di Napoli lo Sportello Trapianti è realtà
24 settembre 2025 16:30
Gaza, la partecipazione massiccia di ieri ha segnato un punto di svolta
23 settembre 2025 19:00
"Pratiche Educative 0-6": il questionario per contribuire alla ricerca scolastica nazionale
22 settembre 2025 23:00
Tra i progetti vincitori degli European Innovative Teaching cinque sono italiani
21 settembre 2025 17:30
Competenze Socio-Emotive nei contesti educativi, se ne parla alla Sapienza di Roma
21 settembre 2025 13:30
Scioperi e manifestazioni in Italia contro il Genocidio a Gaza, una mobilitazione storica
21 settembre 2025 09:30
La prima Summer School in nome di Mario Paciolla
20 settembre 2025 13:30
Ritorno all'Erasmus in Inghilterra, una apertura significativa
20 settembre 2025 11:30
Da oggi Angri diventerà la cittadella dei ragazzi
19 settembre 2025 09:30
Tutto pronto per la "European Researchers' Night" anche in Italia
18 settembre 2025 11:30
Oggi a Napoli si inaugura l'anno scolastico, scelto anche un liceo di Salerno
18 settembre 2025 09:30
Processo per l'omicidio del Sindaco Pescatore, il Governo si costituisce parte civile
17 settembre 2025 17:30
Il Caro Scuola mette a rischio il “diritto costituzionale allo studio” in Campania
17 settembre 2025 11:30
Scuola, la questione vacanze estive sta tenendo banco in tutta Europa
16 settembre 2025 19:30
Campania, formazione professionale: "Timori per il futuro, fondamentale lavorare insieme"
12 settembre 2025 16:30
Boscoreale, la Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani: la tre giorni più attesa dell'anno
12 settembre 2025 11:30
“Artigianato e cultura: eventi tematici ed inclusivi”, il convegno a Cava dè Tirreni
11 settembre 2025 19:00
Dallo yoga ai percorsi olistici, a Sarno si guarda alla salute collettiva ed ambientale
11 settembre 2025 13:30
"Oltre la Siepe: un successo di Poesia e Musica a Recanati"
10 settembre 2025 20:00
Povertà educativa, Feltrinelli e Save the Children insieme per contrastare il fenomeno
10 settembre 2025 16:30
Un Nuovo Patto per l'Educazione: Una Visione Innovativa per la Scuola
10 settembre 2025 15:30
Valditara: “Una scuola capace di unire l’Italia, dal Nord al Sud, dal centro alle periferie”
10 settembre 2025 11:30
Capitale italiana del libro 2026, annunciate le città finaliste
09 settembre 2025 20:30
Pomigliano d'Arco, è polemica sulla cassa integrazione per gli operai della Stellantis
09 settembre 2025 19:30
Innovazione educativa, la scuola italiana presente a Dublino
09 settembre 2025 13:30
Scuola, la necessità di esportare il modello Caivano
09 settembre 2025 11:30
Festival di Venezia, la premiazione del concorso sulla violenza contro le donne con le opere realizzate dagli studenti
08 settembre 2025 21:30
A Budapest l’incontro AEC con la magia dell’Orchestra Erasmus, possibilità anche per l'Italia
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Femminicidi, doppio appuntamento culturale ad Ottaviano
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Startup e progettazione europea, il modello proposto da Fahrenheit
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Nasce a Striano la Destinazion ManagementOrganization (DMO) “Vesuvio”
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L'arte come impegno civile
04 settembre 2025 17:30
Una notte per ricordare Battiato e rifarsi il cuore
03 settembre 2025 20:00
America's Cup, il sogno di seguire le regate di match race dal Monte Faito
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“SEMI DI BENE”, quando una banca crede nella coesione sociale
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L’Élite della Pallanuoto a Vico Equense per il torneo Fritz Dennerlein
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Settembre ed arte, questo mese la Campania offre mille opportunità per meravigliarsi
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Tutto pronto per il G20 sull'informazione che si terrà a Roma
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Su dieci, solo una scuola risulta regolare. La sicurezza scolastica è un miraggio
02 settembre 2025 18:00
La fiera internazionale dedicata alle startup si terrà a Napoli
02 settembre 2025 17:30
L'avvio dell'anno scolastico 2025/26, tutti i numeri e le percentuali delle assunzioni
02 settembre 2025 17:00
Arriverà in tutte le scuole d'Italia il testo per l'introduzione dell'I.A
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Miglior giovane traduttore d'Europa, da domani le scuole possono registrarsi per il concorso
02 settembre 2025 13:30
Scuola, ancora qualche giorno per partecipare alle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola
01 settembre 2025 19:30
Napoli ed i suoi tour: comincia il mese dedicato a San Gennaro
01 settembre 2025 13:30
Cultura marina e rispetto per l'ambiente, gli eventi per bambini in Costiera Sorrentina
01 settembre 2025 11:30
Protocollo Dap-Webuild, detenuti al lavoro nei cantieri AV
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La Campania, terra felix di arte e bellezza
30 agosto 2025 19:30
Casalnuovo, sondaggio social su future amministrative e regionali
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La Promenade a Sud presso l'Anfiteatro di Francavilla
30 agosto 2025 09:30
Comunità Sensibile ottiene un finanziamento regionale di 200.000 euro per rafforzare i servizi a sostegno dei nuclei familiari
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I pendolari della Circum chiedono le dimissioni di De Gregorio
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Anche Assostampa condanna il massacro dei giornalisti a Gaza
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Giuli: "Il Mic sta mappando il fabbisogno culturale degli enti locali"
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Nel Cilento l'estate musicale non è ancora finita, grandi nomi in arrivo
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Mariglianella, tutto pronto per l'inizio dell'anno scolastico
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L'evento nazionale sulla didattica dell'informatica che si svolge dal 3 al 5 ottobre a Salerno
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A Mestre la mostra multimediale dedicata alle donne che hanno fatto la storia
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Il ruolo dell'IA nella didattica, ne parlano i ricercatori italiani
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L'estate impossibile per chi non ha fissa dimora
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L'Estate di Un libro sotto le stelle continua...
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Da domani in Costiera Sorrentina appuntamento col Festival della Danza
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